Ce au descoperit anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă!

Noi informații incendiare ies la iveală în cazul lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și interpret de muzică populară se află în centrul unei anchete de amploare, iar surse apropiate investigației susțin că oamenii legii ar fi descoperit o sumă uriașă de bani în timpul perchezițiilor desfășurate la locuințele sale.

Anchetatorii au descins la două proprietăți ale lui Cristian Pomohaci din Târgu Mureș, unde verificările s-au întins pe parcursul a aproximativ 14 ore.

Descoperire uluitoare în dosarul lui Cristian Pomohaci

La un moment dat, polițiștii ar fi adus chiar și o mașină specială pentru numărat bancnote, după ce au găsit cantități importante de numerar. După numărarea sumelor găsite în lei și euro, valoarea totală ar fi ajuns la aproximativ 2 milioane de euro.

Cristian Pomohaci a fost reținut miercuri seară și urmează să fie prezentat în fața magistraților, care vor decide dacă va fi arestat preventiv pentru 30 de zile.

Dosarul în care este cercetat vizează acuzații de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit informațiilor din anchetă, cercetările ar fi pornit de la plângeri care fac referire la presupuse fapte ce s-ar fi petrecut începând cu anul 2022.

A mai avut probleme cu legea

Pe lângă acuzațiile investigate în prezent, atenția anchetatorilor s-a îndreptat și către proveniența sumelor impresionante descoperite în timpul perchezițiilor.

Fostul preot ar putea fi chemat să ofere explicații cu privire la banii găsiți în locuințele sale și să prezinte documente care să justifice proveniența acestora.

Cristian Pomohaci a mai fost vizat și în trecut de anchete. În urmă cu mai mulți ani, numele său a apărut într-un dosar care viza presupuse raporturi sexuale cu minori. Cauza a fost însă clasată în 2019, după ce procurorii au constatat că faptele reclamate erau prescrise.

De asemenea, în 2020, fostul preot a fost condamnat cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală, după ce instanța a stabilit că nu ar fi achitat o serie de obligații fiscale aferente veniturilor obținute din închirierea unor proprietăți. Între timp, ancheta continuă, iar următoarele ore ar putea fi decisive pentru situația juridică a lui Pomohaci.

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Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci. Ce acuzații grave i se aduc fostului preot