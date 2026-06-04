Acasă » Știri » Ce au descoperit anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă!

Ce au descoperit anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă!

De: Emanuela Cristescu 04/06/2026 | 16:43
Ce au descoperit anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă!
Cristian Pomohaci/ Sursa foto Captură video
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noi informații incendiare ies la iveală în cazul lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și interpret de muzică populară se află în centrul unei anchete de amploare, iar surse apropiate investigației susțin că oamenii legii ar fi descoperit o sumă uriașă de bani în timpul perchezițiilor desfășurate la locuințele sale.

Anchetatorii au descins la două proprietăți ale lui Cristian Pomohaci din Târgu Mureș, unde verificările s-au întins pe parcursul a aproximativ 14 ore.

Descoperire uluitoare în dosarul lui Cristian Pomohaci

La un moment dat, polițiștii ar fi adus chiar și o mașină specială pentru numărat bancnote, după ce au găsit cantități importante de numerar. După numărarea sumelor găsite în lei și euro, valoarea totală ar fi ajuns la aproximativ 2 milioane de euro.

Cristian Pomohaci a fost reținut miercuri seară și urmează să fie prezentat în fața magistraților, care vor decide dacă va fi arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cristian Pomohaci
Cristian Pomohaci/ Sursa foto Captură video

Dosarul în care este cercetat vizează acuzații de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit informațiilor din anchetă, cercetările ar fi pornit de la plângeri care fac referire la presupuse fapte ce s-ar fi petrecut începând cu anul 2022.

A mai avut probleme cu legea

Pe lângă acuzațiile investigate în prezent, atenția anchetatorilor s-a îndreptat și către proveniența sumelor impresionante descoperite în timpul perchezițiilor.

Fostul preot ar putea fi chemat să ofere explicații cu privire la banii găsiți în locuințele sale și să prezinte documente care să justifice proveniența acestora.

Cristian Pomohaci a mai fost vizat și în trecut de anchete. În urmă cu mai mulți ani, numele său a apărut într-un dosar care viza presupuse raporturi sexuale cu minori. Cauza a fost însă clasată în 2019, după ce procurorii au constatat că faptele reclamate erau prescrise.

De asemenea, în 2020, fostul preot a fost condamnat cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală, după ce instanța a stabilit că nu ar fi achitat o serie de obligații fiscale aferente veniturilor obținute din închirierea unor proprietăți. Între timp, ancheta continuă, iar următoarele ore ar putea fi decisive pentru situația juridică a lui Pomohaci.

VEZI ȘI: Cristian Pomohaci, reținut pentru 24 de ore după percheziții! Ce acuzații i se aduc fostului preot
Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci. Ce acuzații grave i se aduc fostului preot

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
Știri
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Știri
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan a fost atacat de AUR, SOS și PACE
Gandul.ro
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din mentalul colectiv
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic...
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le predă și de ce vedeta este încă singură. „Cu dragostea...nimic!”
Click.ro
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
go4it.ro
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan a fost atacat de AUR, SOS și PACE
Gandul.ro
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan a fost...
ULTIMA ORĂ
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii 2026. Ce intervenții estetice are fosta concurentă descalificată ...
Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii 2026. Ce intervenții estetice are fosta concurentă descalificată de la „Casa iubirii”
Abush intervine în scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi. Dezvăluiri despre conflictul ...
Abush intervine în scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi. Dezvăluiri despre conflictul care a șocat internetul: „Adevărul iese la iveală!”
Test de logică | Găsiți câinele din această cameră plină cu pisici!
Test de logică | Găsiți câinele din această cameră plină cu pisici!
Concurentul de la Asia Express 2026 și-a dat demisia după 20 de ani: ”Am oferit tot ceea ce era mai ...
Concurentul de la Asia Express 2026 și-a dat demisia după 20 de ani: ”Am oferit tot ceea ce era mai bun”
Vezi toate știrile