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Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci. Ce acuzații grave i se aduc fostului preot

De: Alina Drăgan 03/06/2026 | 17:33
Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci. Ce acuzații grave i se aduc fostului preot
Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci /Foto: Social media
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Cristian Pomohaci este, din nou, în vizorul autorităților. Fostul preot și interpret de muzică populară este implicat într-un nou dosar. Astăzi, 3 iunie, polițiștii au descins la locuința acestuia din județul Mureș, în cadrul unei anchete care vizează acuzații extrem de grave: viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Cristian Pomohaci a fost cercetat și în 2017 pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul a fost clasat în 2019.

Percheziții în Mureș, la locuința fostului preot Cristian Pomohaci. Bărbatul este suspectat că ar fi agresat sexual un minor. Surse din cadrul anchetei susţin că percheziţiile au loc în cadrul unui dosar în care ar fi investigate fapte ce s-ar fi petrecut începând din anul 2022, fiind implicaţi şi minori.

În aceste momente, oamenii legii efectuează trei percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Ancheta îl vizează pe fostul preot, iar una dintre percheziții are loc la locuința acestuia.

În momentul în care oamenii legii au descins, Cristian Pomohaci se afla în imobil. În prezent, polițiștii fac percheziții și cel mai probabil vor fi ridicate anumite probe. Cercetările vizează presupuse fapte care ar fi avut loc începând cu anul 2022.

Cristian Pomohaci, din nou în vizorul autorităților

Nu este pentru prima dată când Cristian Pomohaci este implicat într-un astfel de scandal. În anul 2017, numele său a apărut într-un alt dosar legat de minori. La acea vreme, în spațiul public a apărut o înregistrare audio în care fostul preot ar fi încercat să convingă un adolescent să întrețină relații sexuale.

Deși acel dosar a stârnit un val uriaș de indignare și a dus inclusiv la excluderea sa din rândul clerului, cauza penală a fost clasată în 2019, când procurorii au constatat că faptele cercetate erau prescrise.

Mai mult, în anul 2020, Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală. Acum numele acestuia este implicat într-un nou dosar cu acuzații grave. Anchetatorii urmează să analizeze probele ridicate în urma perchezițiilor și să stabilească dacă există suficiente elemente pentru continuarea urmăririi penale și eventuale măsuri suplimentare.

De asemenea, la începutul lunii mai 2026, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a trimis o nouă circulară către toate unităţile de cult privind situaţia lui Cristian Pomohaci, „având în vedere numeroasele sesizări primite la Centrul eparhial, prin care mai multe persoane se plâng de experienţa pe care au avut-o cu fostul preot Cristian Pomohaci”.

„Reiterăm Circulara cu nr. 3802/20.10.2022, prin care aducem la cunoştinţă tuturor fiilor şi fiicelor Eparhiei noastre din judeţele Alba şi Mureş, că susnumitul a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017. De asemenea, reamintim că localul din comuna Ernei, judeţul Mureş, pe care acesta l-a transformat în biserică şi mănăstire, unde, atât el, cât şi alţi pseudopreoţi şi aşa-zise călugăriţe, oficiază slujbe după rit ortodox, nu aparţine de Biserica Ortodoxă Română.

Din păcate, domnul Cristian Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoţească şi veşminte preoţeşti, inducând în eroare multă lume şi chiar îndrăznind să apară îmbrăcat ca preot când se afla într-o călătorie în Ţara Sfântă. Ca urmare a acestei situaţii îngrijorătoare prin care numeroase familii suferă şi se destramă şi multe suflete se pierd, îndemnăm pe toţi credincioşii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române şi să nu mai solicite domnului Cristian Pomohaci aşa-zise ‘slujbe’ sau ‘dezlegări’ şi nici să contribuie financiar la diferitele ‘colecte’ care se fac acolo”, se arăta în circulară.

 

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