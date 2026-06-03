Cristian Pomohaci, reținut pentru 24 de ore după percheziții! Ce acuzații i se aduc fostului preot

Cristian Pomohaci este din nou în vizorul autorităților. Miercuri, 3 iunie, polițiștii au descins la locuința sa din județul Mureș, în cadrul unei anchete care vizează acuzații grave: viol și agresiune sexuală asupra unui minor. În urma perchezițiilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Cristian Pomohaci este un personaj cunoscut de întreaga țară datorită carierei muzicale, dar și a statutului său clerical. Acesta a avut de-a lungul timpului mai multe probleme cu legea, iar acum continuă. Miercuri, 3 iunie, polițiștii au ajuns la locuința sa din județul Mureș, acolo unde au făcut percheziții. Totul a pornit de la ancheta din prezent care vizează acuzații grave precum viol și agresiune sexuală asupra unui minor. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore după percheziții.

Cristian Pomohaci, reținut pentru 24 de ore

Fostul preot este acuzat de agresiune sexuală care implică și minori, fapte care au avut loc în anul 2022. În urma celor trei percheziții făcute la casa sa din județul Mureș, Cristian Pomohaci a fost reținut pentru 24 de ore.

În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat în cauză, în cursul acestei seri, un bărbat, de 57 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere legală, transmite IPJ Mureș.

De asemenea, potrivit informațiilor oferite de IPJ Mureș, cercetările continuă în această anchetă.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt și de drept, mai arată informațiile autorităților.

Cristian Pomohaci, probleme cu legea încă din 2019

Nu este prima dată când fostul preot este în vizorul autorităților. Acesta a mai fost vizat într-o anchetă privind relații cu minori, însă dosarul a fost clasat în anul 2019. De asemenea, în anul 2020, bărbatul a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Dosarul viza veniturile obținute din activități de închiriere.

Cristian Pomohaci nu mai este recunoscut de Biserica Ortodoxă Română din acest an, atunci când Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a transmis o circulară prin care se arată că fostul preot nu mai are calitate clerică.

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