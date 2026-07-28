Dieta cu lapte a Ginei Pistol. Prezentatoarea Masterchef, de la Pro TV, a slăbit 8 kilograme 

Gina Pistol a atras atenția cu noua sa apariție, afișând o siluetă vizibil schimbată după ce a reușit să slăbească opt kilograme. Prezentatoarea TV a adoptat un stil de viață diferit, bazat pe disciplină alimentară și mișcare constantă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Apariția sa stârnit numeroase reacții, mulți remarcând schimbarea fizică prin care a trecut în ultimele luni.

După ce a devenit mamă, vedeta a trecut prin transformările normale ale corpului, însă și-a propus să revină la forma fizică în care se simțea cel mai bine. În locul dietelor drastice pe termen lung, Gina Pistol a ales un program alimentar bine structurat, completat de antrenamente regulate și de un regim bazat pe alimente atent selecționate.

Gina Pistol a slăbit 8 kilograme

Una dintre cele mai neobișnuite schimbări a fost introducerea în alimentație a unui lapte fără cazeină. Acest produs este preferat de unele persoane care consideră că eliminarea acestei proteine poate contribui la reducerea inflamației din organism și la o digestie mai ușoară. În cazul Ginei Pistol, această modificare a reprezentat punctul de plecare al procesului de slăbire.

Pe parcursul a două săptămâni, alimentația sa s-a bazat aproape exclusiv pe acest tip de lapte, urmând apoi o rutină alimentară echilibrată. După această etapă, prezentatoarea și-a organizat mesele astfel încât să evite excesele și să ofere organismului doar alimente ușor de digerat.

În prezent, meniul zilnic este unul simplu și bine organizat. Dimineața optează pentru un mic dejun ușor, bazat pe iaurt și fructe de pădure, la prânz consumă masa principală, iar seara preferă preparate foarte lejere, precum o salată sau un fruct. Acest mod de alimentație este completat de un program regulat de activitate fizică, cu antrenamente efectuate de aproximativ trei ori pe săptămână.

„Trebuia să slăbesc puțin. Ca să arați bine pe sticlă trebuie să fii mai slab decât în realitate. Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și scade inflamația în corp. Și practic mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! Atenție, m-am și apucat de sală. Încerc să ajung la sală de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe parcursul zilei. Servesc la micul dejun un iaurt cu ceva super ușor, de exemplu fructe de pădure, și seara mai mănânc o salată sau un măr. Normal mănânc doar în vacanță și se simte. Se vede!”, a spus Gine Pistol, potrivit Click!

Ce este, de fapt, cazeina

Cazeina este principala proteină din laptele de vacă, reprezentând aproximativ 80% din totalul proteinelor conținute de acesta. Se regăsește în majoritatea produselor lactate, inclusiv în iaurt, brânzeturi, smântână și alte preparate obținute din lapte.

Această proteină are un rol important în alimentație deoarece furnizează aminoacizi esențiali și contribuie la aportul de calciu și fosfor, minerale indispensabile pentru sănătatea oaselor și a dinților. În plus, cazeina este cunoscută pentru digestia sa lentă, motiv pentru care oferă senzația de sațietate pentru o perioadă mai îndelungată.

Pentru majoritatea oamenilor, consumul de cazeină nu reprezintă o problemă. Totuși, există persoane care pot manifesta sensibilitate la această proteină, situație în care pot apărea simptome precum balonare, disconfort digestiv sau senzația de inflamație abdominală. În astfel de cazuri, medicii pot recomanda reducerea sau eliminarea produselor care conțin cazeină.

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