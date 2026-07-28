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Cuplu arestat după un an în cazul bebelușului dispărut. Le-au spus rudelor că totul a fost o „farsă”, dar anchetatorii au descoperit dovezi tulburătoare

De: Paul Hangerli 28/07/2026 | 06:30
Cuplu arestat după un an în cazul bebelușului dispărut. Le-au spus rudelor că totul a fost o „farsă”, dar anchetatorii au descoperit dovezi tulburătoare
Părinții fugari au fost prinși după o lună, sursa-colaj CANCAN.RO
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După un an de investigații, autoritățile americane au arestat un cuplu din Florida acuzat că și-a ascuns nou-născutul și a susținut ulterior că bebelușul nici măcar nu a existat. Potrivit anchetatorilor, cei doi le-ar fi spus rudelor că totul a fost doar o „farsă” și că presupusa sarcină fusese inventată pentru a obține bani. Însă probele strânse de polițiști spun o cu totul altă poveste.

Leon Alejandro Jr. și Samantha Feliz, arestați după un an

Leon Alejandro Jr., în vârstă de 21 de ani, și Samantha Feliz, de 20 de ani, ambii din Hollywood, Florida, au fost arestați pe 22 iulie în Rockingham, statul Carolina de Nord, după aproape un an de anchetă privind dispariția copilului lor.

Potrivit autorităților, cei doi s-ar fi refugiat în Carolina de Nord în timp ce polițiștii din Hollywood investigau cazul. Ei au fost reținuți de anchetatori ai Biroului Șerifului din comitatul Richmond și ai Serviciului U.S. Marshals, fiind încarcerați fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, în așteptarea extrădării în Florida.

Bebelușul a dispărut după prima lună de viață

Ancheta a fost deschisă la începutul anului 2025, după ce poliția a aflat că Samantha Feliz ar fi născut în perioada 6 decembrie 2024 – 5 ianuarie 2025.Autoritățile susțin că nașterea a fost ascunsă și nu a avut loc într-un spital.

Membrii familiei au declarat că au văzut copilul în prima lună de viață, însă după aceea nimeni nu l-a mai văzut.

Potrivit mandatului de arestare obținut de postul WPLG, ultima fotografie cunoscută a copilului, identificat doar prin inițialele A.F., datează din 5 ianuarie 2025. Anchetatorii au consemnat că bebelușul părea „vizibil bolnav și subnutrit” și că în imagine nu prezenta „semne de viață”.

Ulterior, polițiștii au căutat rămășițele copilului în mai multe locații cu ajutorul câinilor specializați, însă fără rezultat.

Le-ar fi spus rudelor că bebelușul „a fost o farsă”

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale anchetei este modul în care cei doi și-ar fi explicat dispariția copilului.

Potrivit autorităților, Leon Alejandro și Samantha Feliz au negat în repetate rânduri că bebelușul ar fi existat vreodată. Ei le-ar fi spus rudelor că totul „a fost o farsă”, iar ulterior au susținut că întreaga sarcină fusese o „păcăleală” pusă la cale pentru a obține bani de la familie.

Anchetatorii spun însă că această versiune este contrazisă de numeroase probe.

Fotografiile, mesajele și testele ADN au schimbat cursul anchetei

Investigatorii au descoperit fotografii în care Samantha Feliz apare vizibil însărcinată, precum și mesaje text în care cei doi discutau despre sarcină și despre copil.

Într-o unitate de depozitare folosită de cuplu au fost găsite haine pentru bebeluși, un test de sarcină pozitiv și prosoape care prezentau urme de sânge.

Analizele ADN au arătat ulterior că sângele găsit pe hainele copilului și pe prosoape provenea de la un copil biologic al celor doi suspecți.

Deși nu există certificat de naștere și nici documente medicale privind venirea pe lume a copilului, anchetatorii consideră că au adunat suficiente dovezi pentru a formula acuzații.

Acuzați de omor prin imprudență și ascunderea probelor

Leon Alejandro Jr. și Samantha Feliz sunt acuzați de omor prin imprudență agravat asupra unui copil, distrugerea sau falsificarea probelor materiale, neanunțarea medicului legist despre un deces, furnizarea de informații false privind dispariția unui copil și formularea unor declarații false către autorități.

Anchetatorii susțin că cei doi locuiau pe proprietatea unei rude a lui Alejandro din comitatul Richmond în momentul în care au fost localizați și arestați.

Șeriful comitatului Richmond, Mark Gulledge, a lăudat colaborarea dintre instituțiile implicate în anchetă.

„Acesta este un exemplu clar al modului în care agențiile din întreaga țară pot colabora pentru a face dreptate”, a declarat acesta.

Până în prezent, autoritățile nu au făcut publice informații suplimentare despre ceea ce cred că s-a întâmplat cu nou-născutul, iar ancheta este în desfășurare.

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