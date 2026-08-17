Denis Rîmniceanu, implicat într-un accident rutier. Colegul de scenă al lui Babasha și-a avariat grav bolidul

Un celebru manelist de la noi a fost implicat într-un accident rutier! Artistul se afla pe autostradă când a fost lovit din plin de o altă mașină. CANCAN.RO are imaginile cu bolidul avariat al artistului care valorează peste 100.000 de euro, dar și prima reacție a celebrului cântăreț! Iată cum s-a produs accidentul, dar și ce urmează acum pentru artist!

Denis Rîmniceanu, cântărețul care acum este pe val după ce a scos melodii în colaborare cu cei mai cunoscuți artiști de la noi, a fost implicat într-un accident rutier! Artistul se afla pe autostradă și se întorcea în Capitală, cel mai probabil de la mare, când a fost lovit în plin de un alt participant la trafic.

Cunoscutul manelist, implicat într-un accident rutier

Din imaginile pe care le-am obținut pe adresa de pont@cancan.ro și pe whatsapp, putem observa că bolidul lui Denis Rîmniceanu, un BMW XM de peste 100.000 de euro a fost destul de grav avariat. Se poate observa că artistul este extrem de supărat de situație. Își pune mâna la frunte, se învârte, se uită stânga- dreapta la mașină, apoi dă un telefon.

Vina pare să fi fost a celuilalt participant la trafic. Se pare că șoferul cu pricina a intrat în mașina condusă de artist autostradă. Bărbatul se afla în mașină cu familia. Din fericire, niciunul dintre cei care au fost în mașină nu ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale, însă cel care a produs accidentul va trebui să îi asigure lui Denis Rîmniceanu reparațiile mașinii pe asigurarea lui. Iar costurile nu sunt deloc scăzute, dimpotrivă.

Denis Rîmniceanu conduce un BMW XM, SUV de performanță al diviziei BMW M, în nuanța Marina Bay-Blue Metallic. Modelul pe care artistul îl conduce este plug-in hybrid cu V8 biturbo de 4,4 litri și motor electric, iar versiunea standard are 653 cai putere. Fiecare piesă trebuie făcută pe comandă, astfel că și reparațiile vor dura destul de mult, nu mai spunem de costurile pe care le va asigura celălalt șofer.

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