Cum le-a pus la punct Marian Grozavu pe ispitele Andrușca și Naba la Insula Iubirii: „Băi, chiar nu e cazul”

Cum le-a pus la punct Marian Grozavu pe ispitele Andrușca și Naba la Insula Iubirii: "Băi, chiar nu e cazul"
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Marian Grozavu face dezvăluiri de senzație despre experiența pe care a trăit-o la Insula Iubirii. Fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 a fost invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, alături de Oana Monea, acolo unde au rememorat unele dintre cele mai interesante episoade trăite în Thailanda. Printre acestea se numără și momentele în care Marian Grozavu a fost nevoit să le țină la distanță pe două dintre ispitele care au încercat să se apropie de el. 

Marian Grozavu a avut un parcurs liniștit la Insula Iubirii. Cel puțin din punct de vedere al interacțiunii cu ispitele feminie. Încercări din partea lor au existat, însă el nu a dat curs. Ba chiar a povestit cum le-a pus la punct atunci când ele au încercat să depășească niște limite. Cele mai îndrăznețe au fost Andrușca și Naba, care s-au lovit de un refuz categoric. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

Cum le-a pus la punct Marian Grozavu pe ispitele Andrușca și Naba la Insula Iubirii

CANCAN.RO: Pică în ispită oare Lorenzo și Nattasha?

Oana Monea: Nu cred, nu.

CANCAN.RO: Pe de altă parte, a existat la un moment dat o discuție între el și Andrușca, i s-a părut lui că au existat niște glume deplasate și i-a propus un nou date.

Oana Monea: Acolo a greșit, nu mi s-a părut că a făcut ceva grav. El e sociabil, iar Andrușca are glume de acest fel.

Marian Grozavu: La ea toate glumele sunt cu conotație, tot ce spune ea e cu dublu sens.

CANCAN.RO: A avut și cu tine glume de tipul acesta?

Marian Grozavu le-a pus la punct pe ispitele Naba și Andrușca la Insula Iubirii

Marian Grozavu: Nu i-am permis.

CANCAN.RO: Dar a încercat?

Marian Grozavu: O dată și a fost suficient.

CANCAN.RO: Îți mai amintești ce i-ai spus?

Marian Grozavu: Am ridicat dintr-o sprânceană. Ne-am amuzat atunci, probabil, dar dacă nu dai curs, își dai seama că nu poți face glume cu acea persoană. Dacă merge, bine, dacă nu, nu mai zici nimic.

CANCAN.RO: Care ți s-a părut cea mai îndrăzneață ispită din sezonul tău?

Marian Grozavu: Naba, a fost mai pushy. Eu am acceptat complimentele și am fost ok, dar i-am spus că nu e ok să ne facem complimente, pentru că nu suntem pe aceeași lungime de undă și după 2-3 pahare o iei de la capăt și își sari puțin din pepeni ți îi spui Băi, chiar nu e cazul, nu vrei să înțelegi? Și chiar am avut un schimb de replici mai intens, mai dur, i-am zis, Te rog frumos, oprește-te aici, să nu o dăm în altele.

NU RATA – Marian Grozavu, dezvăluiri fără perdea despre separarea de Bianca Dan: „După Insula Iubirii am avut un șoc”

Oana Monea spune totul despre apropierile cu Marius Moise și soțul Mariei Avram de la Insula Iubirii: „Eu nu îl plăceam”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bătaie în familie, scandal și două arestări! Gemenele Indiggo au ajuns iar după gratii, în Miami
Bătaie în familie, scandal și două arestări! Gemenele Indiggo au ajuns iar după gratii, în Miami
Connect-R reacționează în forță după acuzațiile familiei Agache. Acuzații grave despre preoți înșelați și rugăciuni contra cost
Connect-R reacționează în forță după acuzațiile familiei Agache. Acuzații grave despre preoți înșelați și rugăciuni contra cost
Lovitură grea pentru familia „Dalidei” din Las Fierbinți! Soacra condamnată pentru fraudă a rămas și fără proprietăți de 700.000 de euro
Lovitură grea pentru familia „Dalidei” din Las Fierbinți! Soacra condamnată pentru fraudă a rămas și fără proprietăți de 700.000 de euro
Ema Uta a renunțat la judecata împotriva lui Andrei Barbu! Decizia a fost anunțată astăzi de instanță
Ema Uta a renunțat la judecata împotriva lui Andrei Barbu! Decizia a fost anunțată astăzi de instanță
Șerban Huidu a pus-o la punct pe Armina, după ce i-a amenințat cu judecata: „Zăvoranca 2.0”
Șerban Huidu a pus-o la punct pe Armina, după ce i-a amenințat cu judecata: „Zăvoranca 2.0”
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Mediafax
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Gandul.ro
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Adevarul
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Mediafax
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
Click.ro
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Digi 24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Gandul.ro
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.