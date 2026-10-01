Cum le-a pus la punct Marian Grozavu pe ispitele Andrușca și Naba la Insula Iubirii: „Băi, chiar nu e cazul”

Marian Grozavu face dezvăluiri de senzație despre experiența pe care a trăit-o la Insula Iubirii. Fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 a fost invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, alături de Oana Monea, acolo unde au rememorat unele dintre cele mai interesante episoade trăite în Thailanda. Printre acestea se numără și momentele în care Marian Grozavu a fost nevoit să le țină la distanță pe două dintre ispitele care au încercat să se apropie de el.

Marian Grozavu a avut un parcurs liniștit la Insula Iubirii. Cel puțin din punct de vedere al interacțiunii cu ispitele feminie. Încercări din partea lor au existat, însă el nu a dat curs. Ba chiar a povestit cum le-a pus la punct atunci când ele au încercat să depășească niște limite. Cele mai îndrăznețe au fost Andrușca și Naba, care s-au lovit de un refuz categoric. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

Cum le-a pus la punct Marian Grozavu pe ispitele Andrușca și Naba la Insula Iubirii

CANCAN.RO: Pică în ispită oare Lorenzo și Nattasha?

Oana Monea: Nu cred, nu.

CANCAN.RO: Pe de altă parte, a existat la un moment dat o discuție între el și Andrușca, i s-a părut lui că au existat niște glume deplasate și i-a propus un nou date.

Oana Monea: Acolo a greșit, nu mi s-a părut că a făcut ceva grav. El e sociabil, iar Andrușca are glume de acest fel.

Marian Grozavu: La ea toate glumele sunt cu conotație, tot ce spune ea e cu dublu sens.

CANCAN.RO: A avut și cu tine glume de tipul acesta?

Marian Grozavu: Nu i-am permis.

CANCAN.RO: Dar a încercat?

Marian Grozavu: O dată și a fost suficient.

CANCAN.RO: Îți mai amintești ce i-ai spus?

Marian Grozavu: Am ridicat dintr-o sprânceană. Ne-am amuzat atunci, probabil, dar dacă nu dai curs, își dai seama că nu poți face glume cu acea persoană. Dacă merge, bine, dacă nu, nu mai zici nimic.

CANCAN.RO: Care ți s-a părut cea mai îndrăzneață ispită din sezonul tău?

Marian Grozavu: Naba, a fost mai pushy. Eu am acceptat complimentele și am fost ok, dar i-am spus că nu e ok să ne facem complimente, pentru că nu suntem pe aceeași lungime de undă și după 2-3 pahare o iei de la capăt și își sari puțin din pepeni ți îi spui Băi, chiar nu e cazul, nu vrei să înțelegi? Și chiar am avut un schimb de replici mai intens, mai dur, i-am zis, Te rog frumos, oprește-te aici, să nu o dăm în altele.

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