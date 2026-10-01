Văduva lui Leo Iorga vinde ultimul cadou primit de la artist. Motivul pentru care a luat această decizie

La șapte ani de la dispariția lui Leo Iorga, soția regretatului artist a luat o decizie dificilă în legătură cu una dintre cele mai importante amintiri materiale rămase de la acesta. Autoturismul pe care l-a primit în dar de la soțul ei a fost pus acum în vânzare.

Fiul celor doi, Edy Iorga, a dezvăluit care este prețul mașinii și ce a determinat-o pe mama sa să se despartă de autoturismul încărcat de valoare sentimentală.

Paula Iorga s-a mutat în casa de vacanță a familiei din Eforie Nord

După pierderea lui Leo Iorga, Paula Iorga a ales să părăsească Capitala și să se stabilească în Eforie Nord, în locuința de vacanță a familiei. Timpul a trecut, iar în urmă cu aproximativ trei ani, aceasta a început un nou capitol și pe plan personal, alături de artistul rock Aurel Dincă.

Acum, la șapte ani de la moartea fostului soț, Paula a decis să renunțe la unul dintre lucrurile care îi amintesc de relația lor. Este vorba despre autoturismul primit în dar de la Leo Iorga, pe care a hotărât să îl pună la vânzare, în ciuda încărcăturii emoționale pe care o are pentru ea.

Autoturismul a fost scos la vânzare pentru suma de 6.000 de euro

În mesajul prin care a anunțat vânzarea mașinii, Paula Iorga a vorbit și despre legătura sentimentală pe care o are cu autoturismul și despre cât de dificil îi este să ia această decizie.

„E momentul să mă despart de ultimul cadou de la Leo Iorga. O mare valoare sentimentală și nu este ușor. Sunt prima proprietară în România și am adus-o împreună de la Cluj, în 2018. Îmi doresc să ajungă la cineva care o va aprecia și îi va oferi în continuare grija de care are nevoie. Vând Ford Kuga, 2012, Diesel, 4×4, cutie automată PowerShift, 250.000 km, o mașină cu personalitate, plafon panoramic și interior din piele ecologică. Preț: 6.000 de euro. An fabricație: 2011. Motorizare: Diesel 1.9. Tracțiune: 4×4. Poate că următorul proprietar este chiar printre prietenii voștri! Mulțumesc frumos”.

„Tata nu a apucat să beneficieze de această mașină”

Edy Iorga a explicat ce a determinat-o pe Paula să ia această hotărâre și să renunțe la autoturismul care are o însemnătate aparte pentru familia lor.

„O vinde ca să își cumpere alta, potrivită pentru necesitățile ei. Tata i-o dăruise, dar, din păcate, nu a apucat să beneficieze prea mult de mașina aceasta, cred că vreun an, apoi s-a stins din viață. Mamei i-a fost foarte drag acest autoturism, cu greu se desparte de el, era un dar, un ultim dar de la Leo”, a menționat Edy Iorga pentru Click.

Cea mai recentă imagine în care Leo Iorga apare alături de soția sa și de cei doi băieți

Ultimul concert susținut de Leo Iorga a avut loc pe 20 septembrie 2019, la Arenele Romane din Capitală, cu aproximativ o lună și jumătate înainte de moartea artistului. În fața unui public numeros, care l-a încurajat și l-a răsplătit cu aplauze îndelungi, cântărețul a fost onorat cu „Discul de platină”.

Seara a rămas una dintre cele mai importante din ultima perioadă a vieții sale și dintr-un alt motiv. Atunci a fost surprinsă și ultima fotografie de familie în care Leo Iorga apare alături de soția sa și de cei doi fii, Edy și Paul.

„Totul s-a întâmplat într-un mod interesant. Până şi cariera şi-a încheiat-o apoteotic, având în vedere că la concertul de la Arenele Romane el a primit discul de platină. A fost fix ultima sa apariţie în care şi-a primit premiul şi a putut să îşi ia «la revedere» de la cei care îi iubesc muzica. Pentru acel moment ne-am pregătit destul de mult. A trebuit să îl iau pe tata din spital şi să îl aduc pe scenă. Ne-am pregătit cu tot ce trebuia în cazul în care i s-ar fi făcut rău”, a mai menționat Edy Iorga pentru aceeași sursă.

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