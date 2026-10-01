Văduva lui Leo Iorga vinde ultimul cadou primit de la artist. Motivul pentru care a luat această decizie

Văduva lui Leo Iorga vinde ultimul cadou primit de la artist. Motivul pentru care a luat această decizie
Galerie Foto 6
Autoturismul Paulei Iorga
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

La șapte ani de la dispariția lui Leo Iorga, soția regretatului artist a luat o decizie dificilă în legătură cu una dintre cele mai importante amintiri materiale rămase de la acesta. Autoturismul pe care l-a primit în dar de la soțul ei a fost pus acum în vânzare.

Fiul celor doi, Edy Iorga, a dezvăluit care este prețul mașinii și ce a determinat-o pe mama sa să se despartă de autoturismul încărcat de valoare sentimentală.

Paula Iorga s-a mutat în casa de vacanță a familiei din Eforie Nord

După pierderea lui Leo Iorga, Paula Iorga a ales să părăsească Capitala și să se stabilească în Eforie Nord, în locuința de vacanță a familiei. Timpul a trecut, iar în urmă cu aproximativ trei ani, aceasta a început un nou capitol și pe plan personal, alături de artistul rock Aurel Dincă.

Acum, la șapte ani de la moartea fostului soț, Paula a decis să renunțe la unul dintre lucrurile care îi amintesc de relația lor. Este vorba despre autoturismul primit în dar de la Leo Iorga, pe care a hotărât să îl pună la vânzare, în ciuda încărcăturii emoționale pe care o are pentru ea.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Autoturismul a fost scos la vânzare pentru suma de 6.000 de euro

În mesajul prin care a anunțat vânzarea mașinii, Paula Iorga a vorbit și despre legătura sentimentală pe care o are cu autoturismul și despre cât de dificil îi este să ia această decizie.

„E momentul să mă despart de ultimul cadou de la Leo Iorga. O mare valoare sentimentală și nu este ușor. Sunt prima proprietară în România și am adus-o împreună de la Cluj, în 2018. Îmi doresc să ajungă la cineva care o va aprecia și îi va oferi în continuare grija de care are nevoie.

Vând Ford Kuga, 2012, Diesel, 4×4, cutie automată PowerShift, 250.000 km, o mașină cu personalitate, plafon panoramic și interior din piele ecologică. Preț: 6.000 de euro. An fabricație: 2011. Motorizare: Diesel 1.9. Tracțiune: 4×4. Poate că următorul proprietar este chiar printre prietenii voștri! Mulțumesc frumos”.

Sursa foto: Social media

„Tata nu a apucat să beneficieze de această mașină”

Edy Iorga a explicat ce a determinat-o pe Paula să ia această hotărâre și să renunțe la autoturismul care are o însemnătate aparte pentru familia lor.

„O vinde ca să își cumpere alta, potrivită pentru necesitățile ei. Tata i-o dăruise, dar, din păcate, nu a apucat să beneficieze prea mult de mașina aceasta, cred că vreun an, apoi s-a stins din viață. Mamei i-a fost foarte drag acest autoturism, cu greu se desparte de el, era un dar, un ultim dar de la Leo”, a menționat Edy Iorga pentru Click.

Cea mai recentă imagine în care Leo Iorga apare alături de soția sa și de cei doi băieți

Ultimul concert susținut de Leo Iorga a avut loc pe 20 septembrie 2019, la Arenele Romane din Capitală, cu aproximativ o lună și jumătate înainte de moartea artistului. În fața unui public numeros, care l-a încurajat și l-a răsplătit cu aplauze îndelungi, cântărețul a fost onorat cu „Discul de platină”.

Seara a rămas una dintre cele mai importante din ultima perioadă a vieții sale și dintr-un alt motiv. Atunci a fost surprinsă și ultima fotografie de familie în care Leo Iorga apare alături de soția sa și de cei doi fii, Edy și Paul.

„Totul s-a întâmplat într-un mod interesant. Până şi cariera şi-a încheiat-o apoteotic, având în vedere că la concertul de la Arenele Romane el a primit discul de platină.

A fost fix ultima sa apariţie în care şi-a primit premiul şi a putut să îşi ia «la revedere» de la cei care îi iubesc muzica. Pentru acel moment ne-am pregătit destul de mult. A trebuit să îl iau pe tata din spital şi să îl aduc pe scenă. Ne-am pregătit cu tot ce trebuia în cazul în care i s-ar fi făcut rău”, a mai menționat Edy Iorga pentru aceeași sursă.

CITEȘTE ȘI: Cum a reacționat fiul Paulei Iorga, după ce a aflat că mama lui are o relație cu Aurel Dincă: ”Unii copii nu acceptă asta”

Ce ritual are Paula Iorga, după ce și-a refăcut viața. Unde merge împreună cu noul ei iubit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andra Voloș, la un pas de moarte! Abia acum a dezvăluit cumpăna prin care a trecut: „I-am lăsat bilet de adio fetiței mele”
Andra Voloș, la un pas de moarte! Abia acum a dezvăluit cumpăna prin care a trecut: „I-am lăsat bilet de adio fetiței mele”
Ispita Gabriella a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii: ”Aș fi continuat toată viața alături de el”
Ispita Gabriella a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii: ”Aș fi continuat toată viața alături de el”
Sărbătoare în familia lui Costel Biju! Tony One și soția și-au botezat băiețelul
Sărbătoare în familia lui Costel Biju! Tony One și soția și-au botezat băiețelul
Cheloo a vorbit despre consumul de substanțe interzise, la filmările Asia Express. În iunie, a fost internat la Psihiatrie, după ce și-a provocat o rană la nivelul gâtului
Cheloo a vorbit despre consumul de substanțe interzise, la filmările Asia Express. În iunie, a fost internat la Psihiatrie, după ce și-a provocat o rană la nivelul gâtului
Soțul și fiul Alinei Pușcaș, de urgență la spital după o petrecere pentru copii: ”Otravă pentru șobolani”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș, de urgență la spital după o petrecere pentru copii: ”Otravă pentru șobolani”
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Mediafax
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Gandul.ro
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Adevarul
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Mediafax
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
Click.ro
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Digi 24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Gandul.ro
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.