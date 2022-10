Ce ritual are Paula Iorga, după ce și-a refăcut viața. Unde merge împreună cu noul bărbat din viața ei

Au trecut trei ani de la moartea artistului Leo Iorga. Paula, cea care i-a fost alături mai bine de 30 de ani, și-a refăcut viața. Chiar dacă, în prezent, se află într-o relație, Paula nu l-a uitat pentru nicio secundă pe Leo, motiv pentru care a mers la mormântul acestuia. Și nu singură, ci însoțită de iubit, un bărbat care a fost coleg de breaslă cu soțul ei.

Paula și-a deschis sufletul și s-a destăinuit. Cea care a format un cuplu mai bine de 30 de ani cu Leo Iorga a mărturisit că nu l-a uitat pe regretatul său soț și chiar a mers la mormântul său. Paula nu a fost singură, ci însoțită de bărbatul alături de care și-a refăcut viața. Acesta a fost coleg de breaslă cu artistul. Cei doi s-au prezentat la Cimitirul Bellu din Capitală, pentru a-i aduce un omagiu.

”Chiar am fost împreună la mormânt la el, la regretatul meu soț, Leo Iorga, și i-am dus flori, am aprins lumânări. El a considerat că e corect și normal să-i ducă un omagiu, e evident că pe undeva există o contradicție între conștiință-suflet, că nu se simte cu nimic vinovat atâta timp cât nu am avut absolut nimic înainte ca el să treacă în neființă, totul s-a întâmplat după”, a spus Paula, cea care a fost alături de Leo Iorga mai bine de 30 de ani.

Paula Iorga și-a refăcut viața, după moartea soțului ei

Văduva lui Leo Iorga a mai mărturisit faptul că destinul ar putea fi cel care i l-a scos în cale pe bărbatul care este alături de ea în prezent. Mai mult decât atât, cei doi fii ai Paulei, Edy și Paul, au încurajat-o pe aceasta să își refacă viața. În prezent, văduva lui Leo Iorga se află la Eforie, unde se îngrijește de mama ei.

”Dumnezeu ne-a adus împreună pentru că am avut același tip de rugăciune pentru un om potrivit, coincidența a făcut ca ei doi să fie colegi de breaslă, probabil că ăsta e destinul meu, habar n-am”, a mai mărturisit Paula pentru Spynews.

Leo Iorga s-a stins din viață în luna noiembrie a anului 2019, după o lungă luptă cu o boală gravă. Solistul a suferit mai bine de 8 ani de cancer la plămâni. Acesta a fost înmormântat în Cimitirul Bellu din Capitală, pe Aleea Scriitorilor.

