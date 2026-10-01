Cheloo a vorbit despre consumul de substanțe interzise, la filmările Asia Express. În iunie, a fost internat la Psihiatrie, după ce și-a provocat o rană la nivelul gâtului

Cheloo a vorbit despre consumul de substanțe interzise, la filmările Asia Express. În iunie, a fost internat la Psihiatrie, după ce și-a provocat o rană la nivelul gâtului
Galerie Foto 5
Cheloo și Mihai Ban/ sursa foto: captură video Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cheloo a făcut dezvăluiri incredibile la Asia Express. Concurentul a vorbit despre consumul de substanțe interzise, în cea mai recentă ediție difuzată pe Antena Play. Artistul a fost internat în luna iunie a acestui an la Psihiatrie, după ce a încercat să își provoace o rană la nivelul gâtului.

Cheloo este unul dintre cei mai controversați concurenți de la Asia Express – Drumul Mătăsii. El face echipă cu Mihai Ban și se descurcă de minune la probe. Cei doi au ajuns în China, acolo unde autostopul este și mai dificil.

În cea mai recentă ediție difuzată pe Antena Play, acesta a abordat un subiect sensibil: consumul de substanțe interzise. Momentul este și mai important, cu atât mai mult că în urmă cu câteva luni a fost internat la Psihiatrie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Cheloo a vorbit despre consumul de substanțe interzise, la filmările Asia Express

Cei doi concurenți se aflau pe autostradă, acolo unde încercau să oprească o mașină care să îi ducă la următoarea cursă. Într-un moment de epuizare, Cheloo a pomenit despre consumul de substanțe interzise, chiar în fața camerei, fără rețineri.

Acesta nu înțelegea de ce nimeni nu oprește, astfel că a pus totul pe seama aspectului său, dar menționând că nu consumase nimic care să îi degradeze starea. Ulterior, au reușit să găsească o mașină, plecând la misiunea următoare.

„Niciun nor, e bine. Va zice lumea că sunt prăjit, nu-s prăjit. Stau în soare”, a spus Cheloo.

Cheloo la Asia Express/ sursa foto: captură video Antena 1

Cheloo la Asia Express/ sursa foto: captură video Antena 1

Cheloo a ajuns la spitalul de Psihiatrie

La scurt timp după ce s-a întors din Asia Express, în data de 18 iunie, Cheloo a ajuns de urgență la Spitalul de Psihiatrie Voila. Internarea a avut loc, după ce a încercat să fugă de la Spitalul Municipal Câmpina, unde fusese dus pentru că își provocase o rană la nivelul gâtului. El a considerat că nu are nevoie de îngrijiri medicale, însă autoritățile s-au sesizat și l-au imobilizat rapid.

Evenimentul a fost pus pe seama concursului și asta pentru că acolo a fost nevoit să trăiască în condiții dificile, dar și să facă față probelor destul de grele. Toate acestea au condus, cel mai probabil, la epuizare fizică și psihică.

VEZI ȘI: Anunțul făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie

Cheloo, întrebat de ce nu l-a luat pe Ombladon la Asia Express. Ce a răspuns artistul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Soțul și fiul Alinei Pușcaș, de urgență la spital după o petrecere pentru copii: ”Otravă pentru șobolani”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș, de urgență la spital după o petrecere pentru copii: ”Otravă pentru șobolani”
Dan Alexa, dezvăluiri despre colegul său de la Asia Express. Gabi Tamaș a fost la un pas de atac de panică
Dan Alexa, dezvăluiri despre colegul său de la Asia Express. Gabi Tamaș a fost la un pas de atac de panică
Mihai a fugit de acasă înainte să fie încarcerat. Tânărul de 24 de ani este dat în urmărire națională
Mihai a fugit de acasă înainte să fie încarcerat. Tânărul de 24 de ani este dat în urmărire națională
Coșmarul prin care a trecut Adi Minune: ”Eu acolo am murit”
Coșmarul prin care a trecut Adi Minune: ”Eu acolo am murit”
Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman mama: „Nu am sunat-o toata ziua, nu i-am dat nici un mesaj”
Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman mama: „Nu am sunat-o toata ziua, nu i-am dat nici un mesaj”
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Mediafax
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
Gandul.ro
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Mediafax
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
Click.ro
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Digi 24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
Gandul.ro
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.