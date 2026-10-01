Cheloo a vorbit despre consumul de substanțe interzise, la filmările Asia Express. În iunie, a fost internat la Psihiatrie, după ce și-a provocat o rană la nivelul gâtului

Cheloo a făcut dezvăluiri incredibile la Asia Express. Concurentul a vorbit despre consumul de substanțe interzise, în cea mai recentă ediție difuzată pe Antena Play. Artistul a fost internat în luna iunie a acestui an la Psihiatrie, după ce a încercat să își provoace o rană la nivelul gâtului.

Cheloo este unul dintre cei mai controversați concurenți de la Asia Express – Drumul Mătăsii. El face echipă cu Mihai Ban și se descurcă de minune la probe. Cei doi au ajuns în China, acolo unde autostopul este și mai dificil.

În cea mai recentă ediție difuzată pe Antena Play, acesta a abordat un subiect sensibil: consumul de substanțe interzise. Momentul este și mai important, cu atât mai mult că în urmă cu câteva luni a fost internat la Psihiatrie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cheloo a vorbit despre consumul de substanțe interzise, la filmările Asia Express

Cei doi concurenți se aflau pe autostradă, acolo unde încercau să oprească o mașină care să îi ducă la următoarea cursă. Într-un moment de epuizare, Cheloo a pomenit despre consumul de substanțe interzise, chiar în fața camerei, fără rețineri.

Acesta nu înțelegea de ce nimeni nu oprește, astfel că a pus totul pe seama aspectului său, dar menționând că nu consumase nimic care să îi degradeze starea. Ulterior, au reușit să găsească o mașină, plecând la misiunea următoare.

„Niciun nor, e bine. Va zice lumea că sunt prăjit, nu-s prăjit. Stau în soare”, a spus Cheloo.

Cheloo a ajuns la spitalul de Psihiatrie

La scurt timp după ce s-a întors din Asia Express, în data de 18 iunie, Cheloo a ajuns de urgență la Spitalul de Psihiatrie Voila. Internarea a avut loc, după ce a încercat să fugă de la Spitalul Municipal Câmpina, unde fusese dus pentru că își provocase o rană la nivelul gâtului. El a considerat că nu are nevoie de îngrijiri medicale, însă autoritățile s-au sesizat și l-au imobilizat rapid.

Evenimentul a fost pus pe seama concursului și asta pentru că acolo a fost nevoit să trăiască în condiții dificile, dar și să facă față probelor destul de grele. Toate acestea au condus, cel mai probabil, la epuizare fizică și psihică.

VEZI ȘI: Anunțul făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie

Cheloo, întrebat de ce nu l-a luat pe Ombladon la Asia Express. Ce a răspuns artistul