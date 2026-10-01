Test de inteligență | Acești doi elefanți par identici, dar nu sunt. Descoperiți cele 3 diferențe!

Test de inteligență | Acești doi elefanți par identici, dar nu sunt. Descoperiți cele 3 diferențe!
Test de inteligență | Acești doi elefanți par identici, dar nu sunt. Descoperiți cele 3 diferențe!
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Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant. 

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, fiind foarte apreciate în mediul online.

Pe lângă rolul principal pe care îl au, exercițiile de acest fel îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea analitică și spontaneitatea. Rezolvând frecvent teste de acest tip, pe termen lung pot apărea beneficii incredibile asupra creierului.

Test de inteligență | Acești doi elefanți par identici, dar nu sunt. Descoperiți cele 3 diferențe!

Dragă cititorule, ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu un test simplu de inteligență. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să îl rezolvi în maximum 29 de secunde. În imagine vei descoperi doi elefanți care par identici, dar nu sunt. Ce trebuie tu să faci este să identifici cele trei diferențe.

Astfel, mintea ta va fi pusă la încercare, la fel și abilitatea vizuală și spontaneitatea. Totodată, trebuie să te avertizez că deși pare ușor, un moment de deconcentrare îți va îngreuna munca, așadar, atenția este primordială. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești cele trei diferențe dintre cei doi elefanți: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Așadar, prima deosebire identificată este la copacul din stânga care are mai multe crengi decât în imaginea din dreapta. A doua diferență se află la muntele din fundal, iar ultima, dar nu cea din urmă, poate fi observată cu ușurință la trompa elefantului.

Test de inteligență | Acești doi elefanți par identici, dar nu sunt. Descoperiți cele 3 diferențe!

Test de inteligență | Acești doi elefanți par identici, dar nu sunt. Descoperiți cele 3 diferențe!

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine, se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați animalul ascuns în această iluzie optică!

Iluzie optică virală | Doar 1 dintre 100 de oameni pot vedea numărul ascuns în această imagine

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