Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 1+5=2 într-o egalitate corectă

CANCAN.RO vă provoacă la un nou test care le poate da bătăi de cap chiar și celor care sunt obișnuiți să rezolve rapid exerciții de logică. Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție imaginea și să găsiți soluția înainte de a verifica răspunsul. De această dată, regula este simplă: aveți voie să mutați un singur băț de chibrit.

Chiar dacă par simple la prima vedere, testele de logică pot deveni rapid provocări pentru cei care încearcă să găsească răspunsul într-un timp scurt. Exercițiile de acest fel sunt potrivite atât pentru copii, cât și pentru adulți și pot fi transformate într-un mod plăcut de a lua o pauză de la rutina zilnică.

Astfel de provocări nu presupun doar cunoștințe de matematică, ci și capacitatea de a privi o problemă dintr-un unghi diferit. Pentru a găsi răspunsul, trebuie să observați fiecare element, să vă folosiți imaginația și să vă dați seama ce modificare poate transforma ecuația într-una corectă.

Rezolvă ecuația matematică

În cazul testului de astăzi, ecuația de la care trebuie să porniți este 1 + 5 = 2. Pare imposibil ca egalitatea să devină corectă printr-o singură modificare, însă soluția există. Provocarea este să mutați un singur băț și să obțineți o operație matematică validă.

Dacă încă nu ați găsit răspunsul, soluția este să luați bățul vertical din partea stângă a cifrei 5 și să îl mutați astfel încât primul număr să devină 7, iar semnul plus să se transforme în minus. Rezultatul final este 7 – 5 = 2, ecuație care este corectă.

Testele de logică și puzzle-urile de acest tip sunt o modalitate simplă de a antrena creierul. Ele stimulează atenția, memoria de lucru, gândirea flexibilă și capacitatea de a identifica rapid soluții. În plus, astfel de exerciții îi determină pe oameni să nu se limiteze la prima variantă care le vine în minte și să analizeze aceeași problemă din perspective diferite.

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