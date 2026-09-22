Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9-1=4 într-o egalitate corectă

Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9-1=4 într-o egalitate corectă
Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9-1=4 într-o egalitate corectă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

CANCAN ți-a pregătit un test IQ care îți va pune serios mintea la contribuție!Ai în față o ecuație care, la prima vedere, pare complet greșită: 9 – 1 = 4. Provocarea este simplă, însă soluția îi poate pune în dificultate chiar și pe cei care se consideră foarte buni la astfel de puzzle-uri.

Ai voie să faci o singură modificare: mută un singur băț de chibrit pentru ca ecuația să devină corectă.

Privește cu atenție imaginea și încearcă să descoperi care este bățul pe care trebuie să-l muți. Nu ai voie să adaugi sau să elimini vreun băț. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur chibrit într-un alt loc.

Un nou test IQ

Ecuația de la care trebuie să pornești este: 9 – 1 = 4. Pare imposibil? Nu este! Înainte să citești rezolvarea, acordă-ți câteva secunde și încearcă să găsești singur răspunsul.

Dacă nu ai reușit să găsești soluția, nu-i nimic. Secretul este în prima cifră. Un băț din cifra 9 este mutat pe semnul „-”, transformându-l în „+”. Prin această mutare, cifra 9 devine 3. Ecuația se schimbă astfel: 9 – 1 = 4 devine 3 + 1 = 4.

Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9-1=4 într-o egalitate corectă

Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9-1=4 într-o egalitate corectă

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul, sau coeficientul de inteligență, este utilizat pentru evaluarea anumitor abilități cognitive și poate fi măsurat prin teste care conțin exerciții de logică, serii de numere, modele vizuale, identificarea unor tipare și alte tipuri de probleme. Rezultatele obținute la astfel de teste sunt împărțite în mai multe intervale, fiecare indicând un anumit nivel al scorului.

  • IQ peste 140 – nivel asociat cu persoane cu abilități cognitive excepționale;
  • IQ între 131 și 140 – nivel foarte ridicat, întâlnit în rândul cercetătorilor, specialiștilor și managerilor;
  • IQ între 121 și 130 – rezultat considerat mult peste media obișnuită;
  • IQ între 111 și 120 – nivel situat ușor peste medie;
  • IQ între 101 și 110 – interval considerat apropiat de media normală.

În general, testele de inteligență sunt concepute pentru a evalua anumite abilități cognitive, precum logica, raționamentul, memoria, rezolvarea problemelor și raționamentul spațial.

Asta nu înseamnă însă că un astfel de puzzle stabilește cât de inteligentă este o persoană. Inteligența este mult mai complexă, iar testele standardizate sunt instrumentele folosite în contexte precum psihologia, educația și medicina.

Puzzle-urile cu chibrituri sunt, în schimb, o provocare de logică și un bun exercițiu pentru cei care vor să-și testeze atenția.

VEZI ȘI: Test de inteligență | Poți vedea unde se ascunde numărul 28 printre multitudinea de 82, în doar 5 secunde?
TEST IQ | Descoperă numărul lipsă! Dacă reușești, ai un IQ peste 135

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tony, un român de 58 de ani, a fost găsit mort pe o stradă din Italia. Detaliul bizar găsit de anchetatori
Tony, un român de 58 de ani, a fost găsit mort pe o stradă din Italia. Detaliul bizar găsit de anchetatori
Alena Hennessy a murit la doar 49 de ani. Influencerița a ascuns până în ultima clipă că suferea de cancer
Alena Hennessy a murit la doar 49 de ani. Influencerița a ascuns până în ultima clipă că suferea de cancer
Locul din România în care a nins azi, pe 22 septembrie! S-au înregistrat -2 grade și s-a depus deja zăpadă
Locul din România în care a nins azi, pe 22 septembrie! S-au înregistrat -2 grade și s-a depus deja zăpadă
ANM a anunțat când revine căldura în România. Sunt așteptate temperaturi de până la 25 de grade Celsius
ANM a anunțat când revine căldura în România. Sunt așteptate temperaturi de până la 25 de grade Celsius
Portarul care a sfidat toate regulile fotbalului! Rene Higuita dădea goluri, dribla atacanți și era prieten cu Pablo Escobar
Portarul care a sfidat toate regulile fotbalului! Rene Higuita dădea goluri, dribla atacanți și era prieten cu Pablo Escobar
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Mediafax
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
Gandul.ro
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea trecută în Arestul Central. Cu cine a fost în celulă
Digi24
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea trecută în Arestul Central. Cu cine a fost în celulă
Detalii EXPLOZIVE din dosarul Georgescu. 100.000 € pentru campanie, Range Rover și aur în Dubai
Mediafax
Detalii EXPLOZIVE din dosarul Georgescu. 100.000 € pentru campanie, Range Rover și aur în Dubai
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
Alexandru Țiriac a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „Îți datorez viața mea”
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „Îți datorez viața mea”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Anca Țurcașiu, speriată de gestul lui Călin Șerban: „Să nu mă ceri de nevastă”
Click.ro
Anca Țurcașiu, speriată de gestul lui Călin Șerban: „Să nu mă ceri de nevastă”
Planta aromatică pe care mulți o folosesc fără să-i cunoască proprietățile. Ce beneficii are și cum se consumă corect
Digi 24
Planta aromatică pe care mulți o folosesc fără să-i cunoască proprietățile. Ce beneficii are și cum se consumă corect
„Eu am poporul în spate”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o în politică
Digi24
„Eu am poporul în spate”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o în politică
SUV-ul hibrid Jaecoo 8 SHS-P poate fi comandat în România. Cât costă rivalul pentru Škoda Kodiaq sau Hyundai Santa Fe?
Promotor.ro
SUV-ul hibrid Jaecoo 8 SHS-P poate fi comandat în România. Cât costă rivalul pentru Škoda Kodiaq sau Hyundai Santa Fe?
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Mai au nevoie iPhone-urile de folie de protecție? Răspunsul tranșant dat de Apple
go4it.ro
Mai au nevoie iPhone-urile de folie de protecție? Răspunsul tranșant dat de Apple
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
Gandul.ro
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
ULUITOR! O româncă este noua... MISS ITALIA 2026! Tatăl ei este tâmplar, iar mama...
Mediafax Italia
ULUITOR! O româncă este noua... MISS ITALIA 2026! Tatăl ei este tâmplar, iar mama...
Anunțul de ultimă oră al companiei: Zara ÎNCHIDE zeci de magazine!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al companiei: Zara ÎNCHIDE zeci de magazine!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.