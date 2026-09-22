Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9-1=4 într-o egalitate corectă

CANCAN ți-a pregătit un test IQ care îți va pune serios mintea la contribuție!Ai în față o ecuație care, la prima vedere, pare complet greșită: 9 – 1 = 4. Provocarea este simplă, însă soluția îi poate pune în dificultate chiar și pe cei care se consideră foarte buni la astfel de puzzle-uri.

Ai voie să faci o singură modificare: mută un singur băț de chibrit pentru ca ecuația să devină corectă.

Privește cu atenție imaginea și încearcă să descoperi care este bățul pe care trebuie să-l muți. Nu ai voie să adaugi sau să elimini vreun băț. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur chibrit într-un alt loc.

Un nou test IQ

Ecuația de la care trebuie să pornești este: 9 – 1 = 4. Pare imposibil? Nu este! Înainte să citești rezolvarea, acordă-ți câteva secunde și încearcă să găsești singur răspunsul.

Dacă nu ai reușit să găsești soluția, nu-i nimic. Secretul este în prima cifră. Un băț din cifra 9 este mutat pe semnul „-”, transformându-l în „+”. Prin această mutare, cifra 9 devine 3. Ecuația se schimbă astfel: 9 – 1 = 4 devine 3 + 1 = 4.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul, sau coeficientul de inteligență, este utilizat pentru evaluarea anumitor abilități cognitive și poate fi măsurat prin teste care conțin exerciții de logică, serii de numere, modele vizuale, identificarea unor tipare și alte tipuri de probleme. Rezultatele obținute la astfel de teste sunt împărțite în mai multe intervale, fiecare indicând un anumit nivel al scorului.

IQ peste 140 – nivel asociat cu persoane cu abilități cognitive excepționale;

IQ între 131 și 140 – nivel foarte ridicat, întâlnit în rândul cercetătorilor, specialiștilor și managerilor;

IQ între 121 și 130 – rezultat considerat mult peste media obișnuită;

IQ între 111 și 120 – nivel situat ușor peste medie;

IQ între 101 și 110 – interval considerat apropiat de media normală.

În general, testele de inteligență sunt concepute pentru a evalua anumite abilități cognitive, precum logica, raționamentul, memoria, rezolvarea problemelor și raționamentul spațial.

Asta nu înseamnă însă că un astfel de puzzle stabilește cât de inteligentă este o persoană. Inteligența este mult mai complexă, iar testele standardizate sunt instrumentele folosite în contexte precum psihologia, educația și medicina.

Puzzle-urile cu chibrituri sunt, în schimb, o provocare de logică și un bun exercițiu pentru cei care vor să-și testeze atenția.

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