ANM a anunțat când revine căldura în România. Sunt așteptate temperaturi de până la 25 de grade Celsius

ANM a anunțat când revine căldura în România. Sunt așteptate temperaturi de până la 25 de grade Celsius
Prognoză meteo ANM/ sursă foto: social media
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat marți, 22 septembrie, prognoza meteo pentru următoarele săptămâni. La nivelul întregii țări se va instala o răcire accentuată, cu episoade de ploi, vânt și ninsori. Spre finalul lunii, temeperaturile vor crește din nou treptat, ajungând la maxime de 25 de grade Celsius.

După un început de toamnă cu temperaturi aproape de cele normale perioadei de vară, începând de marți, 22 septembrie, ANM anunță o răcire bruscă a vremii. Un val de aer rece pătrunde peste țară, ceea ce înseamnă o scădere bruscă a valorilor termice. Temperaturile vor coborî accentuat în cea mai mare parte a țării, cu valori maxime de 16-18 grade Celsisu și minime de 7-8 grade.

ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele săptămâni

În săptămâna 21-28 septembrie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în toate regiunile, iar cantitățile de precipitații vor fi sub media specifică. Potrivit ANM, miercuri, 23 septembrie, temperaturile scăzute se vor resimți pe întreg teritoriul României, apoi valorile termice vor crește.

„Miercuri, 23 septembrie, este posibil să înregistrăm cea mai rece zi din săptămâna viitoare, pentru ca, ulterior, de joi, în a doua parte a săptămânii, este posibil să consemnăm mici variaţii de la o zi la alta; oricum, temperaturi în creştere, cu valori de până la 21-22 de grade”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM.

Până la finalul săptămânii, vremea se va încălzi treptat în săptămânile următoare, urmând ca maximele să atingă din nou 24-25 de grade Celsius la nivelul întregii țării. Pentru intervalul 28 septembrie – 5 octombie, ANM anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării.

„Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul normelor climatologice. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării”, potrivit estimării ANM.

În perioada 5-12 octombrie, valorile termice medii se vor situa ușor peste normele climatologice ale perioadei în cea mai mare parte a țării, cu un accent de încălzire mai vizibil în jumătatea vestică a țării. În restul teritoriului, temperaturile se vor situa aproape de normele climatologice ale perioadei.

În zona de munte, vremea devine rece, cu o medie a temperaturilor de 6-8 grade Celsius. Ulterior, valorile vor crește treptat până la finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie. Valorile maxime se vor încadra în jurul valorilor de 12-15 grade Celsius, în timp ce valorile minime vor ajunge în jurul a 0 grade Celsius. În perioada 21-14 septembrei, la altituini mari, de peste 1.700 de metri, ANM anunță lapoviță și nisoare.

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