S-au căsătorit în secret la Las Vegas, iar câteva luni mai târziu au devenit mame! Cum arată viața Wandei Sykes după 18 ani

Wanda Sykes și soția ei, Alex Sykes, se pregătesc să sărbătorească 18 ani de căsnicie, iar actrița și comediana americană spune că secretul relației lor nu stă într-o formulă complicată. Cele două s-au cunoscut în 2006, în timpul unei călătorii cu feribotul spre Fire Island, New York, iar doi ani mai târziu s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private în Las Vegas. Astăzi au împreună doi copii gemeni, Olivia și Lucas, iar Wanda, ajunsă la 62 de ani, spune că după aproape două decenii de mariaj cel mai important lucru este să nu uiți motivul pentru care ai ales persoana de lângă tine și să-ți amintești că, indiferent de probleme, amândoi sunteți în aceeași echipă.

Wanda Sykes spune care este secretul căsniciei sale de aproape 18 ani

Prezentă alături de soția sa la US Open, pe 10 septembrie 2026, Wanda Sykes a vorbit pentru PEOPLE despre relația lor și despre lecția care le-a ajutat să rămână împreună timp de aproape două decenii.

Întrebată care este secretul unei căsnicii atât de lungi, vedeta nu a vorbit despre gesturi spectaculoase sau despre reguli complicate, ci despre revenirea permanentă la motivul pentru care doi oameni au decis să-și construiască viața împreună.

„Amintește-ți pur și simplu de ce te-ai căsătorit de la bun început și că amândoi sunteți în aceeași echipă. Cred că despre asta este vorba, da”, a declarat Wanda Sykes.

Declarația vine cu puțin timp înainte de o aniversare importantă pentru cele două. Wanda și Alex Sykes vor împlini 18 ani de căsnicie pe 25 octombrie 2026.

S-au cunoscut pe un feribot, iar doi ani mai târziu s-au căsătorit în secret

Povestea lor a început în 2006, într-un context cât se poate de obișnuit. Wanda și Alex s-au întâlnit în timpul unei călătorii cu feribotul spre Fire Island, New York, fără să știe că întâlnirea avea să fie începutul unei relații care va dura cel puțin două decenii.

Doi ani mai târziu, pe 25 octombrie 2008, cele două s-au căsătorit într-o ceremonie privată organizată în Las Vegas.

La numai câteva săptămâni după nuntă, pe 15 noiembrie 2008, Wanda Sykes a vorbit public pentru prima dată despre orientarea sa sexuală, în timpul unui discurs spontan susținut la un miting împotriva Proposition 8, inițiativa adoptată atunci în California care interzicea căsătoriile între persoane de același sex și care avea să fie ulterior anulată.

Momentul a venit într-o perioadă în care Wanda tocmai se căsătorise, iar ceea ce inițial trebuia să fie o simplă apariție de susținere a devenit pentru ea ceva profund personal.

„Tocmai mă căsătorisem”

Ani mai târziu, în 2015, Wanda Sykes avea să explice în emisiunea The Meredith Vieira Show de ce a decis atunci să vorbească public.

„Pur și simplu mi-a ieșit, știi, pentru că tocmai mă căsătorisem și, în loc să vorbesc ca un susținător, vorbeam ca una dintre, presupun, victime”, a explicat actrița.

Momentul din 2008 a reprezentat astfel o schimbare importantă și în viața publică a vedetei, care până atunci nu vorbise deschis despre acest aspect al vieții sale personale.

În tot acest timp, relația cu Alex a rămas una dintre constantele vieții sale, iar cele două și-au construit împreună o familie.

La câteva luni după nuntă au devenit mamele unor gemeni

Pe 27 aprilie 2009, la aproximativ șase luni după căsătorie, Wanda și Alex au devenit părinții gemenilor Olivia și Lucas.

Cei doi au acum 17 ani, iar experiența de a-i crește a schimbat inclusiv felul în care Wanda Sykes privește relațiile dintre oameni. Tot la US Open 2026, vedeta a fost întrebată care este cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de la copiii săi.

Răspunsul său a fost legat în primul rând de răbdare și de acceptarea faptului că oamenii nu trebuie să corespundă permanent așteptărilor pe care ceilalți le proiectează asupra lor.

„Cea mai importantă lecție pe care m-au învățat-o? Răbdarea și să-i întâlnești pe oameni acolo unde sunt ei”, a spus Wanda.

Copiii i-au schimbat așteptările

Actrița a recunoscut că una dintre lecțiile importante ale maternității a fost să înțeleagă diferența dintre propriile așteptări și ritmul în care copiii săi cresc și își descoperă personalitatea.

„Sunt așteptările mele, dar ei sunt aici, iar eu pur și simplu îi privesc cum cresc și îi las să fie copii”, a explicat Wanda Sykes.

După aproape 18 ani de căsnicie și 17 ani în care ea și Alex și-au crescut împreună gemenii, filosofia vedetei pare să rămână una simplă: răbdare în familie, acceptarea oamenilor așa cum sunt și, atunci când apar probleme într-un cuplu, amintirea faptului că partenerii nu se află de părți opuse ale baricadei.

Pentru Wanda Sykes, secretul celor aproape două decenii petrecute alături de Alex poate fi rezumat într-o singură idee: nu uita de ce te-ai căsătorit și nu uita că sunteți în aceeași echipă.

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