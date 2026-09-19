Pierce Brosnan, la braț cu femeia care îi este alături de peste 30 de ani! Decizia luată împreună cu soția sa după incendiile din Malibu

Pierce Brosnan a transformat premiera noului film al fiului său Paris într-o adevărată reuniune de familie pe covorul roșu. Actorul în vârstă de 73 de ani a venit la eveniment alături de soția sa, Keely Shaye Smith, și de cei doi fii ai lor, Dylan și Paris, marcând prima apariție publică a familiei în această formulă după aproximativ patru ani. Momentul vine într-o perioadă cu schimbări importante pentru fostul James Bond și soția lui, care au dezvăluit recent că se gândesc să renunțe la casa lor de pe malul oceanului din Malibu, după 26 de ani, incendiile și riscurile naturale din California făcându-i să privească altfel locul în care și-au crescut copiii.

Pierce Brosnan și-a susținut fiul la premiera noului său film

Miercuri, 16 septembrie, Pierce Brosnan a participat la Los Angeles la premiera filmului Seniors, noul proiect al fiului său Paris Brosnan, în vârstă de 25 de ani. Evenimentul a avut loc în cadrul Indiewood Film Festival 2026, la celebrul TCL Chinese Theatre, iar actorul a venit însoțit de soția sa, Keely Shaye Smith, în vârstă de 62 de ani, și de celălalt fiu al cuplului, Dylan Brosnan, în vârstă de 29 de ani.

Pierce a ales pentru această apariție un costum albastru din in, purtat cu o cămașă albă cu gulerul descheiat, în timp ce Paris a mers pe varianta clasică, într-un costum negru, cămașă albă și cravată neagră, ținuta fiind completată de o pereche de ochelari cu lentile roșiatice.

Dylan a purtat un costum în nuanțe de bej și o cămașă cu dungi, iar Keely a atras atenția într-o rochie mini roz din dantelă, cu imprimeu floral, peste care a purtat un sacou alb din satin.

Prima apariție a întregii familii după aproximativ 4 ani

Cei patru au pozat împreună pe covorul roșu, însă Pierce și Paris au avut și propriul lor moment tată-fiu în fața fotografilor, adoptând poziții asemănătoare pentru una dintre fotografii.

Apariția este cu atât mai specială cu cât, potrivit PEOPLE, familia nu mai participase împreună la un eveniment public din 2022, atunci când Pierce, Keely și cei doi fii ai lor au fost prezenți la petrecerea GQ Men of the Year.

Evenimentul de la Los Angeles a fost dedicat în primul rând lui Paris, însă Seniors îl are în distribuție și pe celebrul său tată. Comedia urmărește povestea unui adolescent care trebuie să presteze muncă în folosul comunității într-un cămin de bătrâni și care ajunge să lege o relație specială cu un fost corespondent de război, personaj interpretat de John Rhys-Davies.

Pierce Brosnan și Keely vor să renunțe la casa din Malibu

Apariția familiei vine la numai câteva zile după ce Pierce Brosnan și Keely Shaye Smith au dezvăluit că iau în calcul vânzarea proprietății lor de pe malul oceanului din Malibu, locul care le-a fost casă timp de 26 de ani și în care și-au crescut cei doi fii.

Într-un interviu acordat publicației britanice The Times chiar din reședința familiei și publicat pe 11 septembrie, actorul a explicat că incendiile repetate și riscurile naturale specifice zonei au început să cântărească tot mai mult în decizia lor.

„Am fost cruțați de incendii de câteva ori până acum. Dar cred că este timpul să plecăm”, a mărturisit Pierce Brosnan. „Totul se schimbă; totul se destramă.”

Actorul a vorbit apoi despre poziția spectaculoasă, dar în același timp vulnerabilă, a proprietății aflate lângă Oceanul Pacific, într-o regiune expusă cutremurelor.

„Trăim lângă această întindere de apă a Pământului, pe o falie, într-un cerc al cutremurelor”, a continuat actorul din Mamma Mia!, făcând un gest către ocean. „Asta creează o teamă.”

Au mai încercat să vândă proprietatea

Nu este prima dată când Pierce Brosnan și Keely Shaye Smith iau în calcul despărțirea de spectaculoasa lor proprietate din Malibu. În 2020, cei doi au scos casa la vânzare pentru nu mai puțin de 100 de milioane de dolari, însă aceasta a rămas în posesia familiei.

Lucrurile s-au schimbat între timp și dintr-un alt motiv important. Dylan și Paris au părăsit casa părintească, iar Pierce și Keely au început să petreacă tot mai mult timp în Hawaii, locul natal al soției actorului. După mai bine de un sfert de secol petrecut în Malibu, cei doi par acum pregătiți să deschidă un nou capitol.

Pierce Brosnan și Keely, împreună de peste trei decenii

Pierce Brosnan și Keely Shaye Smith formează unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood. Cei doi s-au cunoscut în 1994 și s-au căsătorit în 2001, iar din relația lor s-au născut Dylan și Paris.

Actorul mai are doi fii, Christopher, în vârstă de 53 de ani, și Sean, de 43 de ani, precum și o fiică, Charlotte, care a murit în 2013, la vârsta de 41 de ani, în urma unui cancer ovarian. Prima soție a actorului, Cassandra Harris, murise în 1991, la numai 43 de ani, în urma aceleiași boli.

De această dată, însă, familia Brosnan a avut un motiv de sărbătoare, iar Pierce și Keely au venit alături de cei doi fii ai lor pentru a marca un moment important din cariera lui Paris. După patru ani în care nu mai apăruseră toți împreună la un eveniment public, reuniunea de pe covorul roșu de la Los Angeles a atras inevitabil toate privirile.

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