Bianca Ghiurcă l-a prins în fapt pe Prințul Marco. Gestul pe care îl face pe ascuns concurentul de la „Insula iubirii” când vede o femeie cu forme

Bianca Ghiurcă l-a prins în fapt pe Prințul Marco. Gestul pe care îl face pe ascuns concurentul de la „Insula iubirii” când vede o femeie cu forme
Bianca Ghiurcă și Prințul Marco / Sursa foto: Social media
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Un gest aparent nevinovat făcut de Bianca Ghiurcă a ajuns să capete o cu totul altă semnificație după ce concurenta a dezvăluit că ea a fost cea care i-a sugerat soțului său, Prințul Marco, să o aleagă pe Gabriella pentru un date special. În cadrul ultimei ediții „Insula iubirii”, Bianca a povestit că i-a făcut acestuia un semn discret cu mâna către numărul 4, cel asociat ispitei.

Decizia nu ar fi fost întâmplătoare.Bianca spune că știa foarte bine ce tip de femei îl atrag pe soțul său și că Gabriella se încadra perfect în preferințele fizice ale acestuia. Mai mult, concurenta a mărturisit că a vrut să vadă cu ochii ei cum se comportă Marco atunci când are în față o femeie care corespunde exact acestui tipar.

„Eu i-am spus lui să o ia pe Gabriella la date. Da, i-am dat voie, i-am zis numărul 4, ea era a patra pe linie, pentru că am vrut să văd cum se comportă, fiind cu tiparul lui de femeie și să îmi testez și eu reacția”, a explicat Bianca în emisiune.

Sursa foto: Social media

Gestul care îl dă de gol pe Marco în preajma femeilor

Încă de la casting, Bianca a vorbit deschis despre preferințele partenerului său de viață.Potrivit declarațiilor sale, Marco și prietenii lui ar avea chiar un cod secret prin care își semnalează reciproc atunci când observă o femeie cu forme generoase: bat sau ciocănesc în masă pentru a-și atrage atenția unul altuia.

Preferințele lui Marco au devenit și mai vizibile în timpul emisiunii, când acesta ar fi recunoscut că Gabriella este genul de femeie care îl atrage. Situația a pus-o pe Bianca într-o poziție cu atât mai complicată, mai ales că ulterior a recunoscut că imaginile cu soțul ei în compania ispitei au început să o afecteze.

Într-o altă confesiune, Bianca a spus chiar că s-a gândit să își mărească posteriorul pentru a se apropia de ceea ce consideră ea că este idealul fizic al soțului său. Marco nu ar fi fost însă de acord cu ideea.

Cei doi sunt împreună de 10 ani și, în urmă cu trei ani, au ajuns și în fața altarului. Mai mult decât atât, Marco și Bianca dețin o afacere în Italia, business de care se ocupă amândoi. Participarea lor la „Insula iubirii” vine pe fondul unor probleme mai vechi legate de gelozie și încredere.

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