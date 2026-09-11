Bianca Ghiurcă, în lacrimi după ce s-a deschis cutia cu surprize în vila fetelor. Prințul Marco a comis-o!

Atmosfera devine tot mai apăsătoare în Thailanda, iar primele zile petrecute de concurenții sezonului 10 la Insula Iubirii încep deja să își spună cuvântul. În ediția difuzată pe 11 septembrie 2026, telespectatorii vor avea parte de un moment emoționant, după ce Bianca ajunge să nu își mai poată stăpâni trăirile.

Este vorba despre Bianca Ghiurcă, soția lui Marco, care trece printr-o perioadă dificilă după doar câteva zile departe de partenerul său. Dacă la începutul experienței a afișat siguranță și a lăsat impresia că este pregătită să facă față provocărilor din Thailanda, lucrurile par să se schimbe rapid.

Bianca Ghiurcă a izbucnit în lacrimi și s-a retras în cameră

Primele situații apărute în cadrul emisiunii au început să îi ridice semne de întrebare Biancăi. Concurenta pare să fie afectată de ceea ce se întâmplă în jurul ei, iar emoțiile acumulate ajung, în cele din urmă, să o copleșească. Momentul în care cedează este surprins de camerele de filmat, iar imaginile o arată într-o ipostază complet diferită față de cea afișată în primele ediții.

Bianca se retrage în camera din vila fetelor și preferă să rămână singură. Așezată în pat, tânăra izbucnește în lacrimi și încearcă să își ascundă suferința, ștergându-și în repetate rânduri ochii. Departe de atmosfera din vilă, concurenta pare să aibă nevoie de câteva momente în care să își pună ordine în gânduri.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât Bianca Ghiurcă a intrat în competiție cu o atitudine hotărâtă și cu multă încredere în relația pe care o are cu Marco. În primele ediții ale sezonului 10, aceasta a explicat că există anumite limite pe care partenerul său trebuie să le respecte și că sunt comportamente pe care nu le-ar putea accepta într-o astfel de experiență.

Bianca Ghiurcă a avut parte de un moment extrem de dificil după ce a aflat ce părere și-a format Marco despre ispita Gabriela. În timpul discuțiilor din vilă, acesta a lăsat să se înțeleagă că Gabriela este exact genul de femeie care îl atrage din punct de vedere fizic și a ajuns chiar să o compare cu propria soție. Marco a afirmat că ispita este mai bine făcută decât Bianca, referindu-se la aspectul fizic, iar ulterior a ales-o pe Gabriela pentru un date. Pentru Bianca, informațiile au fost greu de digerat, mai ales că până atunci intrase în experiența din Thailanda cu încredere în relația sa.

Ulterior, camerele de filmat au surprins reacția Biancăi. Concurenta s-a retras în cameră, departe de restul fetelor, și a izbucnit în lacrimi. Cuvintele și gesturile lui Marco au afectat-o profund, iar emoțiile acumulate au făcut-o să cedeze.

„Nu știu dacă vorbea despre mine ca Bianca. Sunt multe Biance. Sunt multe Biance și aici pe insulă și poate una dintre ispitele. Acum nu mi-aduc aminte numele la toate ispitele. Dar nu știu dacă există o ispită Bianca”, a spus Bianca.

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