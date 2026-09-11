Gemenii lui Mariah Carey și Nick Cannon au crescut. Cum arată Moroccan și Monroe la 15 ani

Mariah Carey și-a surprins fanii cu o nouă imagine alături de gemenii săi, Moroccan și Monroe, pe care îi are din căsnicia cu Nick Cannon. Cei doi au acum 15 ani și și-au conturat deja propriile pasiuni, iar celebra lor mamă spune că îi va susține indiferent de drumul pe care vor decide să-l urmeze.

Cum arată gemenii lui Mariah Carey

Moroccan și Monroe Cannon au apărut alături de Mariah Carey într-o fotografie publicată pe Instagram pe 9 septembrie. Imaginea a fost distribuită chiar de Moroccan și oferă o nouă perspectivă asupra celor doi adolescenți, care au crescut în lumina reflectoarelor.

În fotografie, Moroccan apare lângă mama sa și ține trei degete ridicate, în timp ce Mariah Carey zâmbește spre cameră. Monroe este cea care realizează fotografia în oglindă, relatează E! News.

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Mariah Carey, despre talentele celor doi copii

Gemenii au împlinit 15 ani pe 30 aprilie și, deși au doi părinți celebri, Mariah Carey a vorbit de-a lungul timpului despre dorința de a-i lăsa să-și aleagă singuri drumul.

Artista a povestit pentru E! News că Moroccan, pe care îl alintă Rocky, este atras în special de tehnologie și că îl va susține indiferent de ceea ce va decide să facă.

„Rocky este un geniu în materie de tehnologie. Ar putea face orice își dorește, iar eu îl voi susține. Atât el, cât și Roe sunt extrem de creativi”, spunea Mariah Carey.

Cântăreața consideră că ambii copii au moștenit și talentul său muzical.

„Sincer, au niște voci atât de frumoase și sunt foarte recunoscătoare că au moștenit asta de la mine. Abia aștept să văd ce vor deveni când vor crește”, a mai spus artista.

Moroccan și Monroe au urcat deja pe scenă alături de mama lor

Cei doi adolescenți sunt obișnuiți cu lumea spectacolului încă din copilărie. Au apărut de mai multe ori alături de mama lor, inclusiv în timpul turneelor și al unor evenimente televizate.

Mariah Carey a explicat însă că nu îi obligă să participe la proiectele sale. Atunci când Moroccan și Monroe își doresc să se implice, artista spune că aceștia participă la repetiții și tratează experiența cu seriozitate.

„Atunci când vor să se implice și simt că va fi ceva distractiv, vin, participă la repetiții și se dedică cu adevărat”, a povestit ea.

Pentru artistă este important și ca gemenii să înțeleagă că faptul că s-au născut într-o familie celebră le oferă avantaje pe care ea nu le-a avut în copilărie.

„Cred că este important să învețe aceste lecții, pentru că eu am crescut fără asemenea privilegii, iar ei trebuie să înțeleagă cât de important este să se străduiască și să dea tot ce au mai bun”, a explicat Mariah Carey.

Artista a adăugat că unul dintre lucrurile care îi aduc cea mai mare satisfacție ca mamă este să-i privească pe Moroccan și Monroe dezvoltându-și propriile talente.

Mariah Carey și Nick Cannon au divorțat în 2016

Moroccan și Monroe s-au născut pe 30 aprilie 2011, în perioada în care Mariah Carey era căsătorită cu Nick Cannon. Carey și Cannon s-au căsătorit în 2008 și au divorțat în 2016.

De-a lungul copilăriei, gemenii au avut numeroase apariții publice alături de mama lor. Au urcat pe scenă în timpul turneului „Caution” din 2019, iar în același an au fost alături de Carey atunci când artista a sărbătorit un record obținut de piesa „All I Want for Christmas Is You”. În 2022, cei doi au apărut și în timpul recitalului susținut de mama lor la parada Macy’s de Ziua Recunoștinței.

Acum, la 15 ani, cei doi încep să-și urmeze propriile interese. Mariah Carey spune însă că, indiferent dacă vor alege sau nu o carieră în industria divertismentului, intenționează să le rămână cel mai important susținător.

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