What’s Up, anunț neașteptat după ce a fost eliminat de la Asia Express 2026: ”S-ar putea să fie moștenitori”

What’s Up, anunț neașteptat după ce a fost eliminat de la Asia Express 2026: ”S-ar putea să fie moștenitori”
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Experiența Asia Express a fost una destul de scurtă pentru What’s Up și Miky. Cei doi au fost eliminați din competiție chiar după prima etapă. Însă, deși au stat destul de puțin în cadrul show-ului, se pare că aceștia au avut timp de multe lucruri. Mai exact, artistul a dat de înțeles că deși au plecat în Asia Express în doi, întoarcerea a fost în trei.

Prima cursă pentru ultima șansă a fost jucată de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă și What’s Up și Miky. Cei care au ajuns ultimii la Irina Fodor au fost artistul și soția sa, iar eșarfa a fost, din păcate, una roșie. Așa că What’s Up și Miky au părăsit competiția.

Însă, deși parcursul lor în Asia Express a fost unul scurt, se pare că aceștia au avut timp de multe lucruri. Recent, What’s Up a fost întrebat dacă există posibilitatea ca, în urma experienței din competiție, să apară moștenitori, iar răspunsul lui a fost unul care a luat prin surprindere pe toată lumea.

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„Moștenitorii s-ar putea să fie de acolo făcuți, nu știm. Vedem după ce se difuzează emisiunea”, a declarat artistul, potrivit click.ro.

Mai mult, What’s Up nu s-a oprit aici și a mai spus că în timpul aventurii din Asia Express au stabilit și cine ar putea să fie nașul copilului, însă nu a vrut să dezvăluie numele celui în cauză.

„Nu putem să zicem cine (n.r. cine o să fie nașul). Îl descoperim. Îl iubim și respectăm”, a mai spus What’s Up.

What’s Up și Miky /Foto: Instagram

Asia Express, o experiență dură pentru What’s Up

What’s Up a acceptat să participe la Asia Express de dragul soției sale care și-a dorit mult această experiență. Miky s-a descurcat exemplar, însă pentru partenerul ei competiția a fost una destul de dificilă și greu de dus.

„De neuitat și de nerepetat. Pentru că de acasă, privind, e foarte ușor să comentezi: ‘Doamne, făceam, dregeam’. Când ajungi acolo, realizezi că Asia Express nu e o glumă, Asia Express e reală. Aș repeta-o cu toată inima (n.r.: experiența Asia Express). Este ceva de neuitat.

Am glumit și eu acum la început, dar e ceva foarte frumos. Ne scoate, în primul rând, pe toți din zona noastră de confort, pentru că noi, la un moment dat, ne obișnuim cu binele și cu prea binele. Și, când totul e bine, îți mai dă Dumnezeu câte un fulger în viață prin Asia Express.

Dacă nu era soția mea, nu prindeam cazare, nu prindeam mașină. Are dulceața ei când le vorbește, nu știu ce le face, îi hipnotizează. A făcut rost de transport, de cazare, de mâncare. Eu am fost cărăuș. Am cărat bagaje. Ea, fiind micuță, 1,59 metri, 47 de kg, a trebuit să care în față bagajele și în spate bagajele mele”, a mai spus What’s Up.

 

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Foto: Instagram

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