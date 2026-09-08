What’s UP a făcut atac de panică la Asia Express! Artistul a fost la un pas să renunțe la tot

What’s UP a făcut atac de panică la Asia Express! Artistul a fost la un pas să renunțe la tot
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What’s UP, momente grele la Asia Express
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Un nou sezon Asia Express a luat startul, iar concurenții deja s-au lovit de primele dificultăți de pe traseu. Competiția a început în forță, iar asta a luat prin surprindere echipele care au acceptat provocarea în acest an. Pentru What’s UP începutul s-a dovedit destul de dificil, iar artistul a ajuns până în punctul în care a făcut un atac de panică. Totul s-a întâmplat în timp ce acesta și partenera sa încercau să facă autostopul. Cântărețul a pus reacția sa pe baza unei traume din trecut, mărturisind că a fost implicat într-un accident rutier.

În noul sezon Asia Express, echipele de curajoși au pornit pe Drumul Mătăsii, ce îi va purta prin Uzbekistan și China. Concurenții vor avea de parcurs un traseu greu și de trecut probe dificile și chiar și începutul competiției s-a dovedit anevoios, mai ales pentru What’s UP. Artistul a făcut un atac de panică în timp ce făcea autostopul.

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What’s UP, atac de panică la Asia Express

Unul dintre cele mai dificile momente pentru What’s UP a venit atunci când a trebuit să facă autostopul pentru a ajunge la următoarea destinație. A făcut un atac de panică și a avut nevoie de câteva momente să se liniștească. Panica s-a instaurat rapid, iar cântărețul a cedat.

„Stai pe loc. Am un sentiment groaznic în momentul ăsta. (…) Ți-am zis, gata. Stai un pic, că am demon! Înțelege-mă și pe mine, că om sunt! Mulțumesc! (…) Am sechele, am fost lovit cu mașina. Iartă-mă”, a spus What’s UP.

Se pare că atacul de panică pe care l-a făcut What’s UP are legătură cu o traumă din trecut. Artistul a fost lovit de o mașină, iar momentul i-a rămas adânc întipărit în minte.

„Când a venit ăla în tinerețea mea, din stânga, eu nu l-am văzut pe ăla că vine, și atâta am simțit: bam! A sărit ochelarul, laptopul, 40 de minute din viață au dispărut în momentul ăla, că nu mai știu, m-am trezit într-o salvare cu mama, care vorbea cu mine: ești bine, mamă?”, a povestit What’s UP.

What’s UP a fost la un pas de a renunța /Foto: Captură Antena 1

„Să mor eu acuma pentru o emisiune”

Deși a trecut prin momente dificile, concurentul a încercat să se stăpânească și să traverseze. Însă, impactul emoțional a fost mare, iar cântărețul chiar a început să plângă.

„Doamne ajută, la toată lumea! Pace în suflet și iubire. (…) Stai frumos! Nu pot, apreciez distanța și nu pot! A plecat un demon din mine, un demon în suferință. Nu se poate, nu se poate așa ceva! Ce nervi am! (…) Am făcut atac de panică, am dat-o în plâns”, a mai spus concurentul.

La un moment dat, What’s UP chiar a fost la un pas de a renunța la competiție. Nu și-a mai dorit să continue, căci frica și panica deja se instalaseră.

„Lăsați-mă în pace, cu lumea asta cu tot! Să mor eu acuma nespovedit pentru o emisiune! Eu stau aici până mâine! (…) Mama mea”, a mai spus What’s UP.

 

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Foto: Captură Antena 1, Instagram

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