Cine este What’s UP de la Asia Express 2026, soțul lui Miky Me. Care este numele lui real și de câte ori a fost căsătorit

What’s UP și Micky formează una dintre cele nouă echipe care concurează pentru marele premiu de la Asia Express 2026. Cei doi soți au acceptat provocarea vieții și au decis să se testeze pe „Drumul Mătăsii”, un sezon care îi va purta prin țări pline de farmec. Dar cine este What’s UP și care este numele său din buletin?

Filmările pentru sezonul 9 au debutat la finalul lunii martie, când cei 18 concurenți de la Asia Express împărțiți în nouă echipe au plecat din România în marea aventură. Emisiunea din acest an se filmează în Uzbekistan și China, iar difuzarea va avea loc în toamnă.

Cine este What’s UP de la Asia Express

Marius Marian Ivancea, pe numele său din buletin, s-a născut pe 8 februarie 1989 în București și este zodia Vărsător. Cea mai mare pasiune a sa este muzica, pe care a dobândit-o încă din copilărie. A scris primele versuri la vârsta de 8 ani și la 13 ani a intrat pentru prima dată într-un studio muzical.

La 14 ani, a devenit textier pentru Atomic TV și la vârsta de 17 ani a filmat primul videoclip din cariera sa. După ce postul Atomic TV s-a închis în România, What’s UP a luat o pauză și a ales să-și continue studiile.

„La 14 ani exista Atmoic TV, o televiziune care mai nou am văzut că s-a redeschis. M-am dus acolo, aveam un prieten la mine în bloc care știa foarte bine muzică, făcuse Conservatorul, avea pian cu coadă în apartament. Mi-a arătat pianul, m-a băgat în toată treaba asta și mi-a arătat cum să trag voci. În vara aceea, am făcut eu la mama acasă în sufragerie (n.r. muzică), mi-am luat un microfon din acela de calculator de 10 lei, vai mama lui. Cu microfonul acela am făcut un album de 14 piese și cu el m-am dus la TV. Le-am prezentat albumul și mi-au spus că la 14 ani nu o să mă creadă nimeni că eu am scris”, a spus artistul, în cadrul emisiunii „Duet cu Alexandra”.

Cum s-a ales cu numele de scenă

Spre surprinderea multora, artistul și-a ales numele de scenă cu ani înainte ca telefoanele smart să devină populare. În acei ani, publicul din România nici nu visa la o aplicație de mesaje ca WhatsApp.

Din pasiunea lui pentru muzica rap, Marius Marian Ivancea a ales ca pseudonimul lui să fie „What’s UP”. Un DJ l-a numit astfel pe tot parcursul carierei sale și așa a devenit un „brand name”. Când și-a „parafat” numele de scenă, l-a scris greșit pe un CD, cum nu cunoștea engleza foarte bine.

„Pe vremea aceea eram Marius, nu aveam nume de scenă și era atunci un băiat, DJ Cat care acum e DJ în Ibiza. Mă vedea pe acolo și, ori de câte ori ne întâlneam, îmi spunea: „ce faci, băi, What’s Up?!” Omul nu a ținut minte niciodată că mă cheamă Marius și de acolo am rămas cu numele acesta. Pe vremea aceea ascultai CD-uri și la 14 ani, așa cum știam eu engleză, am luat CD-ul și mi-am scris numele „Wath” nu „What”. Când am semnat cu Moga, inclusiv el m-a întrebat dacă sunt sigur. Pe vremea aia nu exista aplicația de pe telefon”, a spus artistul în cadrul aceleiași emisiuni.

What’s UP are o carieră impresionantă

Concurentul de la Asia Express 2026 are un CV impresionant. În anul 2011 a înființat Moondust Production și a început să primească diverse proiecte și pachete muzicale pentru diverse emisiuni TV – Kanal D, Antena 1, Euforia TV.

La 22 de ani, Marius Marian Ivancea a scos prima lui piesă care s-a bucurat de un real succes – „Habar n-ai tu”, în colaborare cu Maximilian. Apoi a urmat primul lui album, „Povestea inimii”. A colaborat cu Sișu în proiectele „Mintea mea” și „Dacă vrei”, apoi cu DOC pentru piesa „Ceai”. A mai lansat și piesa „Meriți luna”, un featuring cu Kamili.

A adus conceptul Music-Video Serial în România

La scurt timp după succesul cu doi grei ai muzicii românești, What’s UP a adus un nou concept în România: Music-Video Serial. S-a numit „Viața cu Whatzy” și a debutat cu episoadele „De azi pe mâine” și „Europa vino-ncoace”.

În 2012 a lansat celebrul hit „K la meteo”, în colaborare cu Andra. Piesa a devenit rapid virală și a fost nominalizată la categoria „Best Romanian Act” la MTV Europe Music Awards. În anul următor a mai scos cinci colaborări de succes:

„În lipsa ta”, alături de Andreea Bănică

“Cu drag”, împreună cu ADDA

„Arme”, colaborare cu Amna

„Scumpă domnișoară”, alături de UDDI

hitul „Iarna pe val”, alături de Iony și Cabron

What’s UP a dat lovitura în 2014

Artistul a lansat „Taxi”, primul lui single solo. Piesa a ajuns în topurile muzicale din România și toată lumea o fredona. Datorită ei, a primit trei nominalizări la Romanian Music Awards 2014: Best Male, Best Pop și Best Song.

A urmat apoi piesa „Tânăr și nebun (Trăiește-ți viața!)”, pentru ca în 2015 să lanseze melodia „Bine”, care a depășit 10 milioane de vizualizări în câteva luni. A stat săptămâni la rând în top 10 cele mai difuzate piese la radio și TV.

În 2016 a lansat „Piesa mea de dor”, apoi a colaborat cu Cristina Vasiu pentru single-ul „Hoț de inimi”. Un an mai târziu a intrat din nou în topuri cu piesa „La tine”, apoi a lansat „Facem ce vrem” în colaborare cu Florin Ristei, „Așa-mi vine” cu Ioana Ignat și „A mea” alături de Ruby. Cu aceasta a mai colaborat la piesa „Nu pune la suflet”, care a adunat 30 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Anul 2018 a fost plin pentru What’s UP

What’s UP a călcat accelerația în 2018 și a scos tot mai multe piese:

„Ora 2”

„Hana”, de Valentine’s Day

„Iartă-mă, mamă”, single lansat de Ziua Femeii

„Doare”

„Cu tine pe mine”

„Mărul lui Adam”, cu Anda Adam

„Dacă nu tu”, piesă dedicată soției Simina Ivancea

„Mă doare la Bass”, alături de Marius Moga și Shift

„Treaba mea”, cu Șatra B.E.N.Z

Ce meserii a practicat What’s UP

Înainte să cunoască succesul în industria muzicală din România, Marius Marian Ivancea a avut mai multe joburi între 18 și 21 de ani. A pus parchet, a vândut haine într-un magazin și a fost dispecer în cadrul unei firme de securitate. Stătea foarte rău cu banii și abia își permitea să stea în chirie și să mănânce. Pentru a supraviețui, se împrumuta lunar.

„Am muncit foarte mult între 18 și 21 de ani. La început am pus parchet, am vândut haine într-un magazin. În acea perioadă îmi doream și eu să plătesc o chirie, dar nu îmi puteam permite să si mănânc, să plătesc și chirie. Mă împrumutam mereu până la sfârșitul lunii. Am lucrat și ca dispecer, răspundeam la telefon la o firmă de securitate când suna alarma”, a povestit Marius.

Ce l-a ambiționat să nu abandoneze muzica

În cadrul unei emisiuni de la Kanal D, What’s UP a mărturisit că ținea un jurnal în anii în care se chinuia să reușească. Cel mai greu lucru pentru el a fost că soția lui aducea mai mulți bani acasă și el se simțea prost.

„Țineam un jurnal în acea perioadă. În prima pagina știu că am scris că abia aștept să fac și eu bani din muzică, cât să îi cumpăr nevestei mele o floare. Mi se părea un pic trist că ea se ducea deja la muncă și trăiam din ce aducea ea, și nu a fost cel mai simpatic lucru pentru mine”, a completat artistul.

Cu cine s-a iubit What’s UP

Marius Ivancea s-a iubit timp de nouă ani cu prima lui soție, Simina Costea, care i-a fost și impresar. Cei doi s-au căsătorit în 2016, după o logodnă de 6 ani. Cununia și nunta religioasă au fost organizate la Palatul Ştirbey, iar nașii au fost Andra și Cătălin Măruță. Dorian Popa a fost unul dintre cei 6 cavaleri de onoare. Au sărbătorit această zi mare alături de 300 de invitați.

Din păcate, cei doi au divorțat 3 ani mai târziu și Simina a încetat să mai lucreze pentru el. Anunțul a fost făcut de Marius Ivancea pe pagina lui de Facebook. Cu toate că cei doi nu au spus niciodată motivul real al rupturii, surse din anturajul celor doi spun că certurile erau la ordinea zilei.

„Au fost 9 ani frumoși, cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma în obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase în care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu ca bărbat să-ți ofer. S-a destrămat ceva ce am clădit 9 ani. Mergem mai departe. Numai bine tuturor!”, a scris artistul pe Facebook în 2019.

What’s UP și-a dorit un copil cu Simina?

La aproape o lună de la divorț, What’s UP i-a făcut o surpriză Siminei, care își serba ziua de naștere. Acesta a apărut neinvitat la petrecerea fostei soții, i-a dăruit un buchet de flori și i-a făcut o declarație emoționantă.

Ba mai mult, în mediul online a avut o izbucnire nervoasă la adresa unui fan, care a comentat divorțul lui de Simina. Artistul a lăsat de înțeles că și-ar fi dorit un copil, dar nu a fost să fie.

„Ai tu o problemă cu viaţa mea, mă? Că eu îmi văd de viaţa mea. Sunt 9 ani de relaţie şi trei ani în care aştepţi de la nuntă să ţi se facă un copil şi nu ţi se face. Zii că ştii tu că a plecat femeia mea de acasă singură şi că mi-am refăcut eu viaţa după!’, este declarația neașteptată pe care a făcut-o What’s Up.

Relația lui What’s UP cu Alice Badea

După ce a trecut peste divorțul de Simina Costea, Marius s-a iubit pentru câteva luni cu Alice Badea, violonistă, profesoară de muzică şi co-fondator a două şcoli private de muzică din Bucureşti, în vârstă de 40 de ani. Aceasta a colaborat cu mai mulți artiști celebri din România – Antonia, Alina Eremia, Smiley, Paula Seling, Skizzo Skills, Deepside Deeyays şi JO. L-a cunoscut pe Marius în momentul în care Simina a adus-o în echipa lui.

Și-au ținut relația departe de ochii publicului și chiar s-ar fi „căsătorit” în secret. Potrivit artistului, a cerut-o în căsătorie la 33 de zile după ce a cunoscut-o. Evident, evenimentul a fost unul simbolic, nu legal. Când a aflat, Simina nu a dorit să comenteze situația.

„Prima nuntă, aceea cu Simina, am făcut-o în biserică și în fața statului român. De data asta, am făcut nuntă în fața sufletului meu”, a recunoscut artistul pentru „Teo Show”. „La 33 de zile de când ne-am cunoscut, am întrebat-o (avea 33 ani) «vrei să fii soția mea pe viață»? Ne-am făcut tatuaje fluturași amândoi pe deget. Nu m-a ținut niciodată un act împreună ce cineva. Noi am simțit că ne poate lega ceva, am făcut fluturașul ăsta, care e fragil ca dragostea. Suntem foarte apropiați, mai suntem și pe contră. Muncim în a ne accepta diferențele. Noi ne bucurăm de iubire în general. Gesturi mărunte și semnificative ne facem periodic”, a mărturisit solistul, în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV.

What’s UP ar fi bătut-o pe Alice Badea

În decembrie 2019, CANCAN.ro titra că artistul ar fi bătut-o pe cea care îi devenise soție de suflet. Incidentul a avut loc într-o seară de luni, după ce What’s UP a susținut că este femeia perfectă, care îl face fericit cu adevărat. Incidentul a avut loc în apartamentul ei, în care locuiau, iar Alice a sunat imediat la 112, cerând ajutor.

Când agenții de poliție au ajuns la locul incidentului, What’s UP a devenit și mai recalcitrant și oamenii legii l-au încătușat. În urma acestui incident, a ajuns la poliție unde s-a trezit cu dosar pentru ultraj. A primit 60 de zile de control judiciar și a revenit la Alice, dar nu a comentat niciodată acest incident.

De ce s-a despărțit What’s UP de Alice Badea

Dar au șocat ulterior cu o despărțire neașteptată în 2021. În acel an, What’s UP a plecat din România pentru câteva luni, pentru a se regăsi și pentru a merge la niște medici din Europa. În acel moment, Alice a confirmat despărțirea și a spus că tot mai multe certuri au apărut în viața lor. Au început să se contrazică tot mai des și așa și-au dat seama că nu sunt făcuți unul pentru celălalt.

„Am decis că ar fi mai bine să ne facem curat în viață fiecare și să ne vedem de drum. Nicio dramă, nicio problemă, totul ok, așa am decis noi. Nu o să-mi spăl rufele în public, nu am nimic de reproșat. Cred că așa este cel mai bine… asta s-a întâmplat”, a declarat Alice Badea la Antena Stars.

Probleme de sănătate pentru What’s UP

Se pare că plecarea lui din țară a avut două scopuri. Artistul a vrut să se regăsească, dar și să abia mai multă grijă de sănătatea lui. La un consult medical, doctorii au descoperit că What’s UP are probleme la inimă.

„Am făcut niște analize și mi-au zis că am inima mărită, adică am inima la limita superioară. Eu dorm prea puțin și mi-au zis că pocnește inima, o să fug prin Europa la doctor, voi pleca pe 29 luna aceasta și mă voi întoarce pe 9 luna viitoare, sper că viu”, a declarat What’s Up în 2021.

What’s UP și Micky de la Asia Express s-au căsătorit

Cu toate că între cei doi artiști diferența de vârstă este de aproape 12 ani, iubirea este mare. What’s UP și Micky de la Asia Express s-au căsătorit la finalul anului 2023. Cei doi s-au cunoscut la scurt timp după revenirea lui în România, în vara lui 2021.

Artistul a ieșit la o plimbare prin Lipscani, celebra zonă din centrul Bucureștiului unde lumea iese să se distreze. Acolo se afla și Micky, de care el s-a îndrăgostit pe loc. Tânăra se afla cu o prietenă care, culmea, trebuia să se întâlnească cu un amic de-al lui Marius.

„Noi ne-am cunoscut într-o zi în care eu mă întorceam în țară, eram puțin plecat pe afară căutând sănătatea mentală și fizică. Eram în plină pandemie și când m-am întors în țară am văzut Lipscaniul plin de oameni și am zis să trec și eu să văd ce se întâmplă, nu mai văzusem oameni de un an jumătate. M-am dus acolo și am văzut-o pe soția mea, care ieșise cu o prietenă, care prietenă trebuia să se vadă cu un prieten de-al meu”, a declarat Whats UP.

Relația lor a fost secretă și discretă

Pentru că a învățat din greșeli, cântărețul a decis ca relația cu Micky să se dezvolte normal, departe de publicul din România. Nu a vrut să o oficializeze până când nu s-a asigurat că este ce trebuie. Apoi au fost surprinși tot mai des de paparazzi și a recunoscut oficial că se iubește cu artista Miky Me.

„În acești doi ani am ținut relația ascunsă de ochii publicului, pentru că mi-am dorit să văd cum e între noi înainte să mă prezint, uitați: am o relație, lucrez la viață! Și am ținut ascunsă această relație și după doi ani au început paparazzii să apară din stânga, din dreapta și am fost nevoit să anunț într-o zi că da, este oficială relația”, a spus What’s UP în urmă cu câteva luni.

S-au logodit și căsătorit în secret

Potrivit Viva!, What’s UP s-a îndrăgostit pe loc de Micky, soția concurentului de la Asia Express 2026, pe 23 septembrie 2021.

„Total! (n.r. a fost dragoste la prima vedere). Am întins mâna, m-am blocat, am crezut că o vrăjesc aiurea”, a mărturisit artistul. „Da, normal, îl cunoșteam, da, dar s-a oprit timpul în loc”, a declarat și Micky.

După primul an de relație, Marius a organizat logodna în mare secret tot pe 23 septembrie, când au sărbătorit un an de relație. În anul următor, a pus la cale nunta în mare secret și și-a anunțat prietenii și rudele de eveniment cu doar o zi înainte.

„Cel mai trist lucru la nunta noastră a fost că am plănuit nunta timp de un an și jumătate, iar mesajul către oameni a fost trimis cu o zi înainte de eveniment. Toți credeau că îi iau la mișto, ca și cum este ultimul om pe care îl invit. Eu le-am spus tuturor că i-am invitat cu o seară înainte pentru că nu vreau dar la nuntă și îmi doresc să fie alături de mine oameni care au timp și își doresc să fie în viața mea. Motiv pentru care la nunta mea au venit oameni care au avut timp și care ne-au iubit. A fost o nuntă restrânsă, nu ascunsă. Mi-am dorit să fie despre mine și prietenii mei”, a declarat What’s UP acum ceva timp.

La ce emisiuni a participat What’s UP

Artistul nu este străini de aparițiile televizate. În 2018 a participat la „Exatlon România”, în tribul Faimoșilor. Acesta a ieșit din competiție în urma unor probleme cu colegii de cabană. Din cauza stresului și a scandalurilor, What’s UP a decis să iasă din concursul filmat în Republica Dominicană și prezentat de Cosmin Cernat.

„A venit momentul să vă explic care este, pe scurt, situația lui What’s up. Din păcate, el nu mai poate concura. Exatlonul este un concurs extrem de dificil, cu probe foarte dure. El a hotărât să renunțe. Îi dorim cu toții mult succes în cariera lui artistică”, a anunțat prezentatorul Exatlon, Cosmin Cernat.

Cea mai aprigă ceartă a avut-o cu Lili Sandu, care nu s-a lăsat intimidată de el.

„Îți spun frumos şi respectuos, nu există respect, dar se cere respect. Nu ai cum să ceri respect când nu oferi respect, asta-i foarte clar. Nu înțeleg cum tu ai tupeul să te cerți după ce faci gălăgie și trezești oamenii din somn”, a țipat What’s UP la Lili Sandu. „Nu e vorba de respect aici. Nu știam că dormi, am crezut că stai asa, întins. Sunt super corectă, nu începe cu din astea. Tu nu ţipi la mine că vin şi-ţi trag una peste ochi!“, i-a spus, atunci, prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea”.

Alături de Micky, Marius a mai participat la emisiunea „Poftiți pe la noi” prezentată de Nea Mărin, difuzată la Antena 1 în vara lui 2025.

What’s UP, despre provocarea Asia Express 2026

În cadrul emisiunii Dan Capatos Show, de pe YouTube Cancan, cântărețul (care a participat și la Exatlon România, în echipa Faimoșilor) a mărturisit că Micky este cea care l-a convins să accepte provocarea venită din partea producătorilor.

Acesta susține că îi este frică de drumurile lungi, dar a început să se antreneze alături de soția lui. Cei doi au renunțat la confortul de a merge cu mașina și au optat pentru STB sau metrou, precum și la mersul pe jos. Pentru că stau multe ore în studio, cei doi sunt mai sedentari.

„Eu recunosc, mai mult m-a împins soția mea, eu sunt mai fricos de drumuri. Datorită ei am ales să acceptăm această propunere. În primul rând am început antrenamentul cu metroul și cu tramvaiul de vreo două săptămâni, de când am aflat că plecăm acolo, am început să mergem pe jos într-una ca să ne facem picioarele. Noi toată ziua stăm aici blocați în studio”, a mărturisit acesta pentru CANCAN.ro – află mai multe detalii aici.

Alimentația, cea mai mare problemă pe „Drumul Mătăsii”

Cântărețul a recunoscut că soția lui este vegană, fapt care l-a convins să renunțe și el la carne. Cei doi au multe restricții alimentare și, cel mai probabil, vor consuma alimente simple. Cu toate astea, What’s UP nu se teme de foame.

„În principiu, cu mâncarea va fi mai greu. Soția mea nu mănâncă deloc carne, eu m-am lăsat de vreo 157 de zile, deci o să mâncăm orez cu orez, pâine cu pâine. Nu e problemă la mine, am ținut cel mai mult 23 de zile doar cu apă, am ținut un post pentru bunul Dumnezeu, pentru că la câte mi-a dat în viața asta era cazul să mă smeresc”, ne-a mai spus artistul.

Cea mai mare frică a lui Micky la Asia Express

Pentru că este o iubitoare de animale și crește găini, Micky a recunoscut că are o mare frică. Soția lui What’s UP speră ca ea și partenerul ei să nu fie nevoiți să sacrifice animale în una din probele de pe traseu.

„Merg cu încredere în Dumnezeu și în soțul meu și mă gândesc că orice lucru se întâmplă cu un motiv, chiar dacă nu va fi ușor. Ca și teamă, cred că mi-e teamă să nu fie cazul să tăiem ceva animale.”

Concurenții Asia Express 2026

