Abia acum s-a aflat! Cine a fost cel care i-a dat lui What’s Up numele de scenă: „El m-a băgat în toată treaba asta”

Marius Ivancea sau What’s Up, cum îl cunoaște toată lumea, este unul dintre artiștii români care a cunoscut succesul și are numeroși fani. Însă, mulți s-au întrebat cum s-a născut numele de scenă al cântărețului, iar acum acesta a oferit răspunsul la întrebarea de pe buzele tuturor. Istoria lui What’s Up a început a se scrie în urmă cu mulți ani, pe vremea când Marius Ivancea era doar un adolescent.

What’s Up și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă de la o vârstă fragedă. Mai exact, la 14 ani deja cocheta cu acest domeniu. La acea vreme un prieten i-a deschis apetitul muzical și l-a învățat cum să tragă o piesă. Tânăr și cu mult entuziasm în buzunar, What’s Up nu a stat pe gânduri, a cumpărat un microfon și a improvizat un studio în propria casă. O vară i-a luat și deja scrise primul album. 14 melodii de care era tare mândru și pe care le-a dus la Atomic TV.

Cei de la televiziunea muzicală au fost impresionați de munca lui What’s Up, însă în acel moment vârsta l-a dezavantajat. Deși melodiile sale erau foarte bune, mai marii postului de televiziune au decis să nu îi acorde atenție și asta pentru că, au spus ei, nimeni nu putea să creadă că melodiile acelea fuseseră scrise de un adolescent de numai 14 ani.

„La 14 ani exista Atmoic TV, o televiziune care mai nou am văzut că s-a redeschis. M-am dus acolo, aveam un prieten la mine în bloc care știa foarte bine muzică, făcuse Conservatorul, avea pian cu coadă în apartament.

Mi-a arătat pianul, m-a băgat în toată treaba asta și mi-a arătat cum să trag voci. În vara aceea, am făcut eu la mama acasă în sufragerie, mi-am luat un microfon din acela de calculator de 10 lei, vai mama lui. Cu microfonul acela am făcut un album de 14 piese și cu el m-am dus la TV. Le-am prezentat albumul și mi-au spus că la 14 ani nu o să mă creadă nimeni. Mi-au spus că nu o să mă creadă nimeni că eu am scris”, a declarat What’s Up, în cadrul emisiunii Duet cu Alexandra Ungureanu.

(CITEȘTE ȘI: ANDRA I-A SCHIMBAT VIAȚA LUI WHAT’S UP. CE LEGĂTURĂ AU AVUT CEI DOI, ÎNAINTE CA ARTISTUL SĂ DEVINĂ CELEBRU)

„De acolo am rămas cu numele acesta”

Numele de scenă a lui Marius Ivancea a luat naștere tot în perioada în care artistul își petrecea timpul la Atomic TV. Mai exact, acesta a fost inspirat de unul dintre DJ-ii postului de televiziune. Dj Cat, un cunoscut artist în Ibitza acum, nu a putut să îi rețină niciodată numele lui Marius Inavcea. Așa că de fiecare dată când îl vedea i se adresa cu sintagma: „Ce faci băi Whats Up?!”.

Pe Marius Ivancea l-a amuzat mereu faptul că bărbatul nu a reușit să rețină cum îl cheamă, așa că a ales ca „What’s Up” să îi rămână numele de scenă. Cu acest nume s-a semnat pe primul CD, iar de atunci nu a vrut să mai renunțe niciodată la el.

„Pe vremea aceea eram Marius, nu aveam nume de scenă și era atunci un băiat, DJ Cat care acum e DJ în Ibitza. Mă vedea pe acolo și ori de câte ori ne întâlneam, îmi spunea: ce faci băi Whats Up?! Omu nu a ținut minte niciodată că mă cheamă Marius și de acolo am rămas cu numele acesta.

Pe vremea aceea ascultai CD-uri și la 14 ani, așa cum știam eu engleză, am luat CD-ul și mi-am scris numele „Wath” nu „What”. Mi-am scris numele greșit. Îmi e urât să scriu numele meu. Când am semnat cu Moga, inclusiv Moga m-a întrebat dacă sunt sigur. Pe vremea aia nu exista aplicația de pe telefon”, a mai spus What’s Up.

(VEZI ȘI: MOMENT TENSIONAT ÎN EMISIUNEA ,,POFTIȚI PE LA TÂRG”. WHAT’S UP LE-A ADRESAT CUVINTE DURE LUI RUBY ȘI SHIFT. CARE A FOST, DE FAPT, MĂRUL DISCORDIEI)