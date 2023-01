Andra i-a schimbat viața lui What’s UP. Ce legătură au avut cei doi, înainte ca artistul să devină celebru

Cu câțiva ani în urmă, What’s Up avea o cu totul altă ocupație și nu era nici pe departe renumit. Artistul a recunoscut că cea care i-a schimbat viața este chiar îndrăgita cântăreață, Andra.

Ani la rând, am ascultat hiturile lui What’s Up, care au avut un succes răsunător în România. Puțini dintre noi știu, însă, cu ce se ocupa artistul înainte să se facă remarcat în rândul publicului larg.

După ce a dispărut o vreme din lumina reflectoarelor, solistul a oferit un interviu la ,,Teo Show”, în cadrul căruia a dezvăluit detalii cel puțin interesante, legate de debutul carierei sale. Unul dintre cele mai „apetisante” este cel conform căruia Andra l-ar fi ajutat să ajungă să se bucure de succesul pe care îl are astăzi artistul.

Andra este cea căreia What’s Up îi datorează succesul

What’s UP, pe numele lui real, Marius Ivancea, era pasionat de muzică încă de mic. Avea doar 8 ani atunci când a compus primele piese, iar la cinci ani distanță a trecut pentru prima dată pragul unui studio de înregistrări.

Ziua care a marcat începutul carierei sale, este cea în care Andra a pășit în încăperea în Marius înregistra o piesă.

„Într-o zi a venit Andra să asculte niște piese, a auzit-o și pe a mea și așa mi s-a schimbat viața cu totul”, a povestit What’s Up, amintindu-și de momentul care i-a schimbat viața.

Cu ce se ocupa Marius Ivancea, înainte de a deveni celebru

Primul job al lui What’s Up s-a desfășurat la o terasă, acolo unde se ocupa de debarasarea meselor. Așadar, artistul a făcut și munca de jos, străduindu-se din greu pentru a strânge banii care îi erau necesari la vremea respectivă.

În timp ce era la liceu, Marius Ivancea a lucrat ani la rând ca textier la un post TV de muzică. Inițial, pasiunea pentru muzică l-a făcut să neglijeze studiile, însă a fost sfătuit de tatăl său să acorde mai multă atenție învățăturii, lucru pe care l-a și făcut, în cele din urmă. Și în ziua de azi, artistul îi este recunoscător părintelui că l-a îndrumat corect, având în vedere că altfel nu ar fi reușit în viață.

„La un moment dat s-a închis acel post TV și cumva i-am dat dreptate lui tata. Norocul meu că eram în clasa a XII-a și am reușit să redevin tocilarul care eram până în clasa a-VI-a. Am terminat liceul și m-am băgat la două facultăți, și, după doi ani, în paralel, mergeam și la muncă…”, a povestit What’s Up, în cadrul aceluiași interviu.