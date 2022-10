What’s Up, declarații cu ochii în lacrimi la înmormântarea lui Nosfe: ”O să se facă o autopsie, nu mai vorbiți degeaba”

Moartea timpurie a fondatorului trupei Șatra Benz a venit ca o lovitură chinuitoare pentru toți cei care îl cunosc. What’s Up, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Nosfe, a făcut primele declarații cu privire la trecerea în neființă a artistului.

În urmă cu două zile, vestea morții lui Nosfe (37 de ani) i-a uimit pe toți cei care l-au cunoscut. Fanilor săi nu le-a venit să creadă în momentul în care toți colegii bărbatului au făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare. Astăzi, în jurul prânzului, membrul trupei Șatra Benz a fost condus pe ultimul drum, dar nu înainte ca artiștii să își prezinte condoleanțele familiei și să ofere câteva declarații.

What’s Up, primele declarații după moartea lui Nosfe

What’s Up este unul dintre artiștii care l-au cunoscut pe Nosfe și care a participat la înmormântarea acestuia. Bărbatul a ținut să facă o serie de declarații înainte ca fratele său, așa cum l-a numit pe fondatorul trupe Șatra Benz, să fie condus pe ultimul drum.

Vizibil emoționat, What’s Up a mărturisit că va avea loc o anchetă în ceea ce privește moartea lui Nosfe și se va lămuri situația cu privire la cauza moții acestuia, deși colegii de trupă susțin că a fost vorba strict despre oboseala acumulată, nicidecum despre o supradoză, așa cum s-a vehiculat recent. Acesta susține că i se rupe sufletul când se gândește la faptul că bunul său prieten a lăsat în urmă un copil mult prea mic.

„Acest om are 37 de ani și un copil de 7 ani acasă, eu am 33, generația noastră e mai mare deja, Connect-R are 40, la fel și Shift. Teribiliștii ar trebui să lase oamenii în pace, să își plângă durerea. (…) Este foarte urât să se vorbească lucruri de genul asta, acum. O să se facă o autopsie, o să vină date clare, nu mai vorbiți degeaba înainte și lăsați oamenii să își ducă greul mai departe.

Sunt un simplu om, vă iubesc din toată inima mea, am România Mare pe mână și mi-aș dorit să se înțeleagă odată pentru totdeauna, să fii om cu om nu costă nimic. Viața nu se poate cumpăra cu bani. Eu nu am un copil și mă doare inima când știu că fratele meu a lăsat un copil frumos de 7 ani acasă”, a declarat în această dimineață What’s Up.