Cine este Eduard Hordilă de la Asia Express 2026, colegul lui Radu Isac. Are o iubită exotică și un animal de companie neobișnuit

Eduard Hordilă este un nume mai puțin cunoscut în showbiz-ul românesc. Fotbalistul va face echipă cu Radu Isac în cadrul sezonului 9 al emisiunii Asia Express, care va fi difuzată la Antena 1 în toamna anului 2026.

Noul sezon regizat de Mona Segall se numește „Drumul Mătăsii” și se filmează în China și Uzbekistan. Promite să fie cea mai dură cursă televizată de până acum, cu adrenalină la cote maxime și nouă echipe pregătite să înfrunte orice provocare.

Cine este Eduard Hordilă de la Asia Express

Eduard s-a născut pe 14 martie 1988 și este fiul lui Petrică Hordilă, tatăl lui fiind și prima persoană care a aflat că va pleca la Asia Express. Petrică Hordilă este un om de afaceri cunoscut în Vaslui, care a construit un portofoliu imobiliar important alături de fratele lui, Paul. Aceștia dețin mai multe proprietăți în oraș.

Recent, familia concurentului a cumpărat Magazinul Central din mijlocul Vasluiului, pe care l-a redenumit în HP Central. Familia Hordilă ar mai deține, potrivit presei locale, șapte case istorice. Dintre acestea, doar două au fost renovate complet. Este vorba despre casa Luchian sau Tănase, unde a stat fostul prim secretar, și casa domnitorului Ghica.

Ce meserie a practicat Eduard Hordilă

Concurentul care face echipă cu Radu Isac, bunul lui prieten, este un fost fotbalist care a activat la cluburi sportive precum Rapid Brodoc, Haiducii Vaslui și CSM Vaslui, dar figurează și în competițiile organizate de AJF Vaslui la nivel județean.

În sezonul din 2024, a avut un total de 159 de minute jucate pe terenul de fotbal în 3 partide, în timp ce la a patra a fost rezervă tot meciul, potrivit frf-ajf.ro. Acesta a reușit să înscrie un singur gol în partida ASC IVACEC Vaslui – GLORIA Mânjești, din Liga 5 Vaslui, în minutul 30. În cadrul aceluiași meci a primit un cartonaș galben (în minutul 47) pentru că a dat dovadă de comportament nesportiv.

Edi, cum este cunoscut în Vaslui, este obișnuit cu efortul fizic intens, rigorile sportului și munca în echipă. Și, dacă punem în balanță succesul avut în sezonul 8 de echipa formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș, putem spune că Radu și Eduard chiar au un avantaj în Asia Express 2026.

Tânărul ar avea o iubită în Myanmar

Edi este un aventurier care adoră destinațiile îndepărtate și exotice. Potrivit presei locale, acesta ar avea o relație cu o tânără cunoscută într-una dintre vacanțele sale în Asia, regiune pe care o îndrăgește.

Eduard Hordilă s-ar iubit cu o birmană frumoasă din Myanmar, cu care a publicat câteva imagini pe rețelele sociale. Relația celor doi va trece acum printr-un hop important – cel al distanței și al dorului, deoarece Edi va petrece următoarele două luni în China.

După cum a mărturisit și el de-a lungul timpului, această țară este o destinație pe care își dorea foarte mult să o cunoască. Se pare că provocarea Asia Express îi vine fix ca o mănușă!

Cum s-a pregătit Eduard Hordilă

Fostul fotbalist pare că s-a pregătit intens pentru marea aventură a vieții sale. Conform unor postări de pe rețelele sociale, primele luni din an și le-a petrecut într-o continuă vacanță în Bali și Thailanda.

Aici a explorat zonele cu ajutorul unor prieteni locali, a făcut plajă, a încercat mâncărurile specifice zonelor și și-a testat limitele alături de străini, dar și de câinele său mult iubit. Eduard Hordilă mai are ca animal de companie și o cioară, spre surprinderea multora, pasăre care l-a ajutat să adune un număr mare de fani în mediul online.

Fostul fotbalist călătorește des alături de animalele sale de companie, care îi sunt fidele și nu îi ies din cuvânt. Drept dovadă stau o serie de imagini publicate din timpul călătoriilor sale alături de cele două suflete – vezi GALERIA FOTO de mai sus.

„Am trăit o experiență de neuitat timp de 10 zile, alături de tovarăși de drum necuvântători și persoane întâlnite pe parcursul drumului. Zi de zi am mers aproximativ 20 kilometri pe jos, într-o călătorie care ne-a pus la încercare răbdarea, rezistența și spiritul de echipă. După ce am atins pragul de 300 de kilometri, am fost nevoiți să ne oprim, însă nu considerăm că a fost un final, ci doar o pauză. Cu siguranță, această aventură va continua, pentru că dorința de a merge mai departe a rămas vie în fiecare dintre noi”, mărturisea Eduard Hordilă pe 23 martie.

Ce spune fotbalistul despre provocarea Asia Express

Eduard Hordilă se consideră un aventurier și a mărturisit că iubirea lui pentru natură și călătorii l-a determinat să accepte provocarea Asia Express 2026 de la Antena 1. Pentru el, emisiunea televizată este un test de rezistență și determinare.

Eduard susține că nu îl sperie nici faptul că va trebui să caute cazare la final de zi sau că va fi nevoit să facă autostopul. De asemenea, nici somnul sau foamea nu îl îngrijorează. Cel mai mult își dorește ca el și Radu Isac să nu ajungă ultimii la Irina Fodor.

Va vota echipele din punct de vedere strategic și personal, dar se va bucura per total de experiență. Este o fire care își păstrează calmul în fața situațiilor dificile și se bazează pe intuiția lui. Cât despre lucrul care îi va lipsi cel mai mult de acasă, Eduard Hordilă a răspuns scurt: ciorba.

„Nu mai este un secret! Pasiunea mea pentru natură, aventură și necunoscut nu mai este o noutate pentru voi. De aceea simt că locul meu este chiar aici, în inima celei mai intense competiții: Asia Express! Împreună cu Radu Isac pornesc în aventura vieții mele, gata să înfruntăm orice provocare. Va fi o experiență epică, o călătorie dincolo de limitele noastre, un test de rezistență și determinare pe care abia îl așteptăm!”, a postat fostul fotbalist pe Instagram.

Radu Isac, despre aventura Asia Express 2026

Radu Isac este un comediant originar din Vaslui, oraș din care provine și Eduard. S-a stabilit de mai mulți ani în Anglia, unde și-a câștigat pe merit renumele ca unul dintre cei mai buni comedianți români. A mai participat, în trecut, la diverse proiecte televizate în România, printre care și emisiunea iUmor, precum și la posturile BBC, Channel 4 și Comedy Central.

„Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit, pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni, ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi, în direcţii diferite, şi nu apucăm să ne vedem des”, a spus Radu Isac, înainte de plecarea la Asia Express.

Ce va face Radu Isac cu premiul de la Asia Express

Încrezător în forțele sale, dar și în ale lui Eduard Hordilă, comediantul speră să se întoarcă acasă sănătos și la pungă gros!

Concurenții Asia Express – „Drumul Mătăsii”

Cheloo şi Mihai Ban

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Radu Isac şi Eduard Hordilă

Gabi Torje şi Alin Alexuc Ciurariu

Maurice Munteanu și Connie Preda

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă

What’s UP şi Miky, soția lui

Mirela Retegan şi Maya, fiica ei

