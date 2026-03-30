Acasă » Știri exclusiv » Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi înainte de plecarea la Asia Express. Motivul neașteptat pentru care nu s-a putut opri din plâns

Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi înainte de plecarea la Asia Express. Motivul neașteptat pentru care nu s-a putut opri din plâns

De: Loriana Dasoveanu 30/03/2026 | 17:46
Valerie Lungu și partenerul ei de viață, Alex Gâlcă, sunt una dintre echipele care vor trăi aventura Asia Express de anul acesta pe pielea lor. Cei doi își doresc să trăiască fiecare moment la intensitate maximă. Emoțiile însă au pornit de dinainte de a ajunge în aeroport, iar Valerie nu și-a putut stăpâni lacrimile. Motivul pentru care nu s-a oprit din plâns, ni l-a spus în interviul exclusiv pentru CANCAN.RO. Discuția a atins mai multe puncte sensibile, iar celebrul cuplu, care a fost cooptat de mai multe ori pentru emisiune, ne-a dezvăluit de ce a reușit să participe abia anul acesta, dar și ce vor face cei doi în cazul în care vor câștiga marele premiu. 

Valerie Lungu a acceptat să intre în aventura Asia Express 2026, pe Drumul Mătăsii care o va purta în China și Uzbekistan. Șatena face echipă cu iubitul ei, Alex Gâlcă (sau Gilka așa cum este cunoscut), cu care formează un cuplu de mai mulți ani. Cei doi au mai fost cooptați și în sezoanele trecute pentru a participa, însă, din păcate o problemă de sănătate a bărbatului le-a dat planurile peste cap. Fani declarați ai showului, cu fiecare sezon văzut și analizat, cei doi intră în joc, nu doar cu entuziasm, ci și cu un plan bine făcut. Iar când vine vorba de marele premiu, răspunsul lor este la unison. Ce vor face cu 35.000 de euro, ne dezvăluie ei în interviul exclusiv pe care ni l-au oferit de cum au ajuns în aeroport.

A treia oară e cu noroc pentru Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă: „Suntem în plan de trei ani”

CANCAN.RO: Urmează să plecați în Asia Express și tocmai ce îmi zicea Valerie adineauri că a plâns toată dimineața. De emoții, nu?

Valerie Lungu: Și de emoții, și de faptul că o să-mi fie dor de casă și de cățel și când mă uitam la cățelușa mea în ochi, îmi venea să plâng. Eu nu știu dacă plâng așa după un cățel, ce o să fac eu dacă o să am copii. Bine că plecăm în experiența asta având doar un cățel, altfel nu rezistam mult.

CANCAN.RO: Ce v-a determinat să spuneți „Da” acestei provocări? 

Alex Gâlcă: Ce ne-a făcut să acceptăm să zicem Da acestei emisiuni a fost faptul că vrem să ne înfrângem toate fricile posibile, vrem să testăm relația noastră. Suntem siguri că o să facem față, dar vrem să și testăm, să ridicăm toate barierele posibile și să devenim mai buni.

Valerie Lungu: Noi oricum suntem fani ai acestei emisiuni, ne-am uitat la toate sezoanele, știm absolut tot. Încă din pandemie am spus că dacă va fi vreodată șansa să mergem, mergem și cumva suntem în plan de trei ani. Trebuia să mergem de anul trecut, dar din păcate Alex a avut accidentul la genunchi și a trebuit să spunem pas, dar iată că ne vedem anul acesta.

Valerie Lungu, emoții de nedescris înainte de plecarea în Asia Express
Valerie Lungu, emoții de nedescris înainte de plecarea în Asia Express

CANCAN.RO: V-ați făcut vreun plan legat de competiție? Ce vă sperie cel mai tare? Ce vă entuziasmează cel mai mult?

Valerie Lungu: Nu cred că ne sperie pe noi ceva neapărat acum. Am discutat despre asta, dar o să vedem pe parcurs. Dacă pornești cu planuri de acasă, de obicei nu o să funcționeze, dar avem câteva strategii pe care nu o să le spunem.

Alex Gâlcă: Sunt niște strategii care ne vor ajuta să funcționăm mai bine și ne vor ajuta în competiția împotriva celorlalți.

Valerie Lungu: Așteptăm să vedem și cum o să relaționăm cu ceilalți concurenți și după ce vedem, o să ne dăm seama ce vom pune în aplicare.

CANCAN.RO: V-ați gândit și la alianțe?

Alex Gâlcă: Momentan, nu.

Valerie Lungu: Nu vrem să mergem pe cumetrii, o să mergem pe cum va fi competiția. Cine ajunge ultimul pe acela o să îl votăm. Asta o să fie foarte ușor pentru noi. Nu vrem să ne certăm și să avem conflicte cu absolut nimeni.

Ce vor face cu banii în caz că vor câștiga: „O să fiu fericită”

CANCAN.RO: Cine va face probele fizice?

Alex Gâlcă: Sigur o să le fac eu, dar pentru că am avut acea operație anul trecut, o să am nevoie de ajutorul ei, dar o să încerc să fac față.

Influencerița și iubitul ei știu exact ce vor face dacă vor câștiga marele premiu
Influencerița și iubitul ei știu exact ce vor face dacă vor câștiga marele premiu

CANCAN.RO: Pentru asta este Asia Express, pentru echipă. Intrați în competiție ca o echipă și tot așa terminați.

Valerie Lungu: Exact. O să încerc să-l ajut cât de mult pot, iar el mă va ajuta la fel de mult. Chiar facem o echipă extraordinară și vrem să ajungem până la final sau măcar până în semifinală. Dacă va fi să luăm marele premiu, o să fiu fericită.

CANCAN.RO: Ce veți face cu banii? V-ați gândit? 

Alex Gâlcă: Cumpărăm câini de toți banii.

CANCAN.RO: Îmi ziceați că sunteți fani Asia și America Express, iar într-unul dintre sezoane Cristina Ștefania a plecat de acolo logodită. Există oare această posibilitate și la voi? 

Alex Gâlcă: Secret.

Valerie Lungu: Nu discutăm despre asta.

CITEȘTE ȘI: Primele imagini, din aeroport, cu concurenții de la Asia Express 2026. 18 vedete au pornit în cea mai intensă călătorie pe Drumul Mătăsii

ACCESEAZĂ ȘI: Valerie Lungu și iubitul, situație disperată din cauza unei neînțelegeri! Casa visurilor s-a transformat în coșmar: „Ne-a lăsat baltă!”

Iți recomandăm
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au găsit metoda să facă bani la Asia Express 2026. Au plecat pe Drumul Mătăsii cu strategia pusă la punct
Știri exclusiv
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au găsit metoda să facă bani la Asia Express 2026. Au plecat…
Otilia Bilionera: „E nevoie și de bani ca să faci copii”. Artista a pus tratamentele de fertilizare pe plan secund
Știri exclusiv
Otilia Bilionera: „E nevoie și de bani ca să faci copii”. Artista a pus tratamentele de fertilizare pe…
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este din Italia sau Spania
Mediafax
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este...
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr....
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Semnul care poate avertiza asupra riscului de infarct: a fost observat și într-o fotografie cu Leonardo DiCaprio
Adevarul
Semnul care poate avertiza asupra riscului de infarct: a fost observat și într-o...
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în acest weekend
Mediafax
Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în...
Parteneri
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
Click.ro
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru…...
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Digi 24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public....
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
go4it.ro
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
Care este cel mai mare număr?
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela...
