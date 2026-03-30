Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi înainte de plecarea la Asia Express. Motivul neașteptat pentru care nu s-a putut opri din plâns

Valerie Lungu și partenerul ei de viață, Alex Gâlcă, sunt una dintre echipele care vor trăi aventura Asia Express de anul acesta pe pielea lor. Cei doi își doresc să trăiască fiecare moment la intensitate maximă. Emoțiile însă au pornit de dinainte de a ajunge în aeroport, iar Valerie nu și-a putut stăpâni lacrimile. Motivul pentru care nu s-a oprit din plâns, ni l-a spus în interviul exclusiv pentru CANCAN.RO. Discuția a atins mai multe puncte sensibile, iar celebrul cuplu, care a fost cooptat de mai multe ori pentru emisiune, ne-a dezvăluit de ce a reușit să participe abia anul acesta, dar și ce vor face cei doi în cazul în care vor câștiga marele premiu.

Valerie Lungu a acceptat să intre în aventura Asia Express 2026, pe Drumul Mătăsii care o va purta în China și Uzbekistan. Șatena face echipă cu iubitul ei, Alex Gâlcă (sau Gilka așa cum este cunoscut), cu care formează un cuplu de mai mulți ani. Cei doi au mai fost cooptați și în sezoanele trecute pentru a participa, însă, din păcate o problemă de sănătate a bărbatului le-a dat planurile peste cap. Fani declarați ai showului, cu fiecare sezon văzut și analizat, cei doi intră în joc, nu doar cu entuziasm, ci și cu un plan bine făcut. Iar când vine vorba de marele premiu, răspunsul lor este la unison. Ce vor face cu 35.000 de euro, ne dezvăluie ei în interviul exclusiv pe care ni l-au oferit de cum au ajuns în aeroport.

A treia oară e cu noroc pentru Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă: „Suntem în plan de trei ani”

CANCAN.RO: Urmează să plecați în Asia Express și tocmai ce îmi zicea Valerie adineauri că a plâns toată dimineața. De emoții, nu?

Valerie Lungu: Și de emoții, și de faptul că o să-mi fie dor de casă și de cățel și când mă uitam la cățelușa mea în ochi, îmi venea să plâng. Eu nu știu dacă plâng așa după un cățel, ce o să fac eu dacă o să am copii. Bine că plecăm în experiența asta având doar un cățel, altfel nu rezistam mult.

CANCAN.RO: Ce v-a determinat să spuneți „Da” acestei provocări?

Alex Gâlcă: Ce ne-a făcut să acceptăm să zicem Da acestei emisiuni a fost faptul că vrem să ne înfrângem toate fricile posibile, vrem să testăm relația noastră. Suntem siguri că o să facem față, dar vrem să și testăm, să ridicăm toate barierele posibile și să devenim mai buni.

Valerie Lungu: Noi oricum suntem fani ai acestei emisiuni, ne-am uitat la toate sezoanele, știm absolut tot. Încă din pandemie am spus că dacă va fi vreodată șansa să mergem, mergem și cumva suntem în plan de trei ani. Trebuia să mergem de anul trecut, dar din păcate Alex a avut accidentul la genunchi și a trebuit să spunem pas, dar iată că ne vedem anul acesta.

CANCAN.RO: V-ați făcut vreun plan legat de competiție? Ce vă sperie cel mai tare? Ce vă entuziasmează cel mai mult?

Valerie Lungu: Nu cred că ne sperie pe noi ceva neapărat acum. Am discutat despre asta, dar o să vedem pe parcurs. Dacă pornești cu planuri de acasă, de obicei nu o să funcționeze, dar avem câteva strategii pe care nu o să le spunem.

Alex Gâlcă: Sunt niște strategii care ne vor ajuta să funcționăm mai bine și ne vor ajuta în competiția împotriva celorlalți.

Valerie Lungu: Așteptăm să vedem și cum o să relaționăm cu ceilalți concurenți și după ce vedem, o să ne dăm seama ce vom pune în aplicare.

CANCAN.RO: V-ați gândit și la alianțe?

Alex Gâlcă: Momentan, nu.

Valerie Lungu: Nu vrem să mergem pe cumetrii, o să mergem pe cum va fi competiția. Cine ajunge ultimul pe acela o să îl votăm. Asta o să fie foarte ușor pentru noi. Nu vrem să ne certăm și să avem conflicte cu absolut nimeni.

Ce vor face cu banii în caz că vor câștiga: „O să fiu fericită”

CANCAN.RO: Cine va face probele fizice?

Alex Gâlcă: Sigur o să le fac eu, dar pentru că am avut acea operație anul trecut, o să am nevoie de ajutorul ei, dar o să încerc să fac față.

CANCAN.RO: Pentru asta este Asia Express, pentru echipă. Intrați în competiție ca o echipă și tot așa terminați.

Valerie Lungu: Exact. O să încerc să-l ajut cât de mult pot, iar el mă va ajuta la fel de mult. Chiar facem o echipă extraordinară și vrem să ajungem până la final sau măcar până în semifinală. Dacă va fi să luăm marele premiu, o să fiu fericită.

CANCAN.RO: Ce veți face cu banii? V-ați gândit?

Alex Gâlcă: Cumpărăm câini de toți banii.

CANCAN.RO: Îmi ziceați că sunteți fani Asia și America Express, iar într-unul dintre sezoane Cristina Ștefania a plecat de acolo logodită. Există oare această posibilitate și la voi?

Alex Gâlcă: Secret.

Valerie Lungu: Nu discutăm despre asta.

