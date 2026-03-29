Primele imagini, din aeroport, cu concurenții de la Asia Express 2026. 18 vedete au pornit în cea mai intensă călătorie pe Drumul Mătăsii

De: Luciana Popescu 29/03/2026 | 13:58
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
21 poze
Vezi galeria foto

Veste bună pentru fanii emisiunii Asia Express! Vedetele de la Antena 1 s-au îmbarcat și au pornit în aventură. Însă, înainte de toate, CANCAN.RO a mers în aeroport și a stat de vorbă cu concurenții, care erau vizibil emoționați și înconjurați de cei dragi. Participanții au pornit pe Drumul Mătăsii, un traseu care îi duce prin Uzbekistan și China, într-o competiție ce îmbină probele cu descoperirea unor culturi foarte diferite.

Oficial, s-a dat startul uneia dintre cele mai iubite emisiuni ale Antenei 1, Asia Express. Încă de la primele ore ale dimineții, concurenții au ajuns în Aeroportul Otopeni, unde au trăit emoții intense și au petrecut ultimele clipe alături de cei dragi înainte de începerea provocării. CANCAN.RO nu a lipsit din aeroport și i-a surprins pe curajoșii sezonului 9 cu bateriile încărcate la maximum și pregătiți să trăiască aventura vieții.

Concurenții s-au întrecut în ținute

Nici nu a început sezonul 9, dar producătorii și-au făcut temele de acasă și au ales un mix de concurenți. Astăzi i-am surprins și noi în aeroport. Loredana Chivu și Anamaria Mocanu ne-au atras imediat atenția prin ținutele lor.

Loredana Chivu și Ana Mocanu au plecat în aventura vieții lor

Loredana a ales să poarte un compleu de la Marine Serre, peste care a pus o pereche de pantaloni largi, de fâș, iar în picioare a purtat o pereche de bocanci. Așa da, spuneți voi? Smash sau pass? Nu am putut ignora faptul că, înainte de competiție, Loredana a trecut și pe la salon și și-a pus extensii noi. Ce să mai, vedeta TV și-a făcut tot „trusoul” pentru aventură și nu a ratat nici măcar un detaliu.

Anamaria Mocanu, fosta asistentă TV, la fel ca partenera sa, a venit gătită și aranjată pentru Drumul Mătăsii. Anamaria a ales să se îmbrace mai baggy, pentru a fi mai comodă, și a optat pentru un trening maro. Un lucru e clar, această echipă va fi cea de fashioniste.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express 2026, la aeroport

Valerie Lungu și logodnicul său au intrat, la rândul lor, în competiție cu zâmbetul pe buze și plini de curaj. Deși cei doi sunt cunoscuți pe social media pentru aparițiile lor, astăzi au ales ținute cât mai lejere, având în vedere că îi așteaptă o călătorie lungă cu avionul.

Concurenții și-au luat rămas-bun de la familii

Nu a fost doar despre începuturi noi astăzi, în aeroport. Pe fețele concurenților am putut citi și emoții puternice, în timp ce au petrecut ultimele clipe alături de familiile lor.

Prezentatoarea de la Acces Direct, Mirela Vaida, a fost condusă de copiii săi. Un tablou de familie cu adevărat emoționant, mai ales că cei mici i-au oferit mamei lor câteva jucării de pluș, menite să-i poarte noroc și să-i amintească de casă atunci când va da peste provocări uriașe.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

Am văzut-o și pe Mirela Retegan, care pleacă în această călătorie împreună cu Maya, fiica sa. Înainte de îmbarcarea în avion, cele două s-au înconjurat de persoane dragi și au ținut un mic număr marca Zurli.

Cheloo a vrut să rămână undercover

Cunoscut pentru felul său de a fi, Cheloo este unul dintre favoriții acestui sezon. Deși astăzi a vrut să fie „undercover” și să scape de atenția publicului, cântărețul a încercat să se ascundă sub o glugă uriașă, însă CANCAN.RO tot l-a surprins, făcându-și curaj, înainte de îmbarcare. Sezonul acesta o să-l vedem alături de Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar.

Cheloo, la aeroport, înainte de îmbarcare

Cei 18 curajoşi se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor. Toți au același obiectiv, să ajungă la destinația finală a călătoriei, Perla din Shanghai.

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gabriela Cristea, un nou proiect! Unde va apărea prezentatoarea TV: ”Sper să fie pe placul vostru!”
Gabriela Cristea, un nou proiect! Unde va apărea prezentatoarea TV: ”Sper să fie pe placul vostru!”
Ce i-a cerut Armin Nicoară soției sale înainte de căsătorie. Artistul a avertizat-o pe Claudia Puican: ...
Ce i-a cerut Armin Nicoară soției sale înainte de căsătorie. Artistul a avertizat-o pe Claudia Puican: ”A știut cum mă ia!”
Apropiații Codruței Filip rup tăcerea după divorțul momentului: ”Nu prea doarme noaptea, nu are ...
Apropiații Codruței Filip rup tăcerea după divorțul momentului: ”Nu prea doarme noaptea, nu are poftă de mâncare, este devastată”
Cine este Dragoș, bărbatul cu care Raluca Arvat s-a iubit timp de 5 ani. Povestea de dragoste pe care ...
Cine este Dragoș, bărbatul cu care Raluca Arvat s-a iubit timp de 5 ani. Povestea de dragoste pe care a ținut-o departe de lumina reflectoarelor
Andreea Popescu, mesaj tranșant după ce Rareș Cojoc a luat o nouă medalie de aur: ”4 ani de terapie ...
Andreea Popescu, mesaj tranșant după ce Rareș Cojoc a luat o nouă medalie de aur: ”4 ani de terapie într-un singur minut!”
Cele 2 zodii care dau lovitura de Florii. Li se îndeplinește o dorință veche pe 5 aprilie 2026
Cele 2 zodii care dau lovitura de Florii. Li se îndeplinește o dorință veche pe 5 aprilie 2026
Vezi toate știrile