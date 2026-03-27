Mirela Vaida și-a luat la revedere de la Acces Direct: ”Îmi va fi dor de voi!”

De: Andreea Stăncescu 27/03/2026 | 13:36
Mirela Vaida urmează să plece la Asia Express

Mirela Vaida se pregătește pentru o nouă provocare importantă, urmând să participe la emisiunea Asia Express alături de colega sa, Oana Tomoiagă. Cele două vor intra într-o competiție plină de încercări dificile, unde vor trebui să se descurce cu un buget minim de doar un euro pe zi. Prezentatoarea și-a luat „adio” de la Acces Direct pe care îl moderează de câțiva ani. 

Pe parcursul aventurii, toți participanții vor fi nevoite să își găsească singure mijloacele de transport, apelând la autostop, dar și să își asigure cazarea, în timp ce vor încerca să ducă la bun sfârșit misiunile primite. În competiție vor fi, în total, nouă echipe formate din vedete și personalități cunoscute din România.

Noul sezon, intitulat „Drumul Mătăsii”, readuce în prim-plan celebra rută istorică ce a legat, de-a lungul secolelor, Estul de Vest. Această temă evidențiază modul în care schimburile comerciale, culturale și tehnologice au influențat civilizațiile și au modelat lumea așa cum o cunoaștem astăzi. Experiența Asia Express promite să redea această călătorie într-o manieră autentică, punând concurenții în situații limită.

Pentru a participa la filmări, Mirela Vaida și-a luat rămas-bun de la colegii săi din cadrul emisiunii Acces Direct, pe care o prezintă de mai mulți ani. Pe perioada absenței sale, locul îi va fi ocupat de Adrian Velea, alături de Alina Petre, care vor asigura continuitatea.

„Mulțumesc @acces_directoficial. Cea mai faină echipă. Îmi va fi dor de voi”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

Ce spune Mirela Vaida înainte de a pleca în Asia Express

Înainte de plecare, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au vorbit despre emoțiile și motivația din spatele acestei decizii, mărturisind că această experiență reprezintă mai mult decât o simplă competiție. Pentru ele, Asia Express este o oportunitate de redescoperire și de testare a limitelor personale.

„Uneori, în viaţă, ajungi întrun punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine.”, au spus Mirela Vaida şi Oana Tomoiagă, înainte să plece în Asia Express.

