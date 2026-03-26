Cine este Mihai Ban și cum a ajuns alături de Cheloo la Asia Express 2026

Asia Express va începe filmările pentru un nou sezon. Echipele care vor intra în această provocare au fost deja anunțate, iar numele sunt impresionante. Următorul sezon va avea concurenți care au fost așteptați de mult la acest show.

Emisiunea Asia Express, difuzată pe Antena 1, este una dintre cele mai iubite de telespectatori. Așteptarea a luat sfârșit, iar producătorii formatului, împreună cu Irina Fodor, celebra prezentatoare urmează să plece pentru a începe filmările pentru o nouă ediție. Concurenții sunt și ei entuziasmați de plecare, iar unul dintre cuplurile anunțate este Cheloo și Mihai Ban.

Dacă pe Cheloo îl știe toată lumea, Mihai Ban nu face parte din lumea televiziunii. Acesta are o carieră incredibilă și are o relație de prietenie foarte strânsă cu artistul. Cei doi sunt gata să intre în competiția Asia Express.

Cine este colegul lui Cheloo, Mihai Ban

Cheloo este cunoscut în spațiul public datorită carierei lui din muzică, dar și sincerității de care a dat dovadă în diferite emisiuni la care a fost jurat. De această dată, va trece în postura de concurent în cadrul emisiunii de senzație Asia Express. El va avea un partener extraordinar. Este vorba despre Mihai Ban. Acesta nu face parte din industria media, însă are în spate o carieră importantă. Este unul dintre piloții români de top în zona rally-raid. Asta îl face să fie disciplinat, să cunoască deja momente dificile și cum să le gestioneze, iar aceste lucruri îl fac un concurent demn de show-ul de la Antena 1.

Cel mai important moment din parcursul lui a fost participarea la Raliul Dakar – competiția considerată „Everestul” sporturilor cu motor. Acesta a avut loc în 2022 și a făcut istorie pentru România. El a fost atunci alături de Cheloo și a realizat primul echipaj auto din România care a reușit să termine din punct de vedere tehnic întreaga competiție, după 40 de ani de la înființarea raliului. Reușita de atunci i-a adus pe cei doi mai aproape unul de celălalt, iar acum sunt pregătiți să meargă pe drumul mătăsii Asia Express. Mihai Ban este o prezență discretă, este serios și tocmai că nu face parte din lumea mondenă, face ca experiența de la show-ul îndrăgit de toți să fie autentică.

