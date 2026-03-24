Mirela Vaida pleacă la Asia Express! Cine îi ţine locul la Acces Direct

Plecare neașteptată pentru telespectatorii emisiunii Acces Direct. Mirela Vaida se alătură celor nouă echipe înscrise în Asia Express – Drumul Mătăsii, sezonul 2026, și va lipsi temporar de la show-ul difuzat pe Antena Stars, care va fi preluat de o altă echipă editorială.

În noua competiție, Mirela Vaida va călători prin Uzbekistan și China alături de prietena sa apropiată, Oana Tomoiagă, interpretă de muzică populară. Cele două vor avea de depășit probe solicitante, drumuri dificile, resurse limitate și situații culturale complet diferite, totul fără acces la telefoane sau bani, având la dispoziție doar un euro pe zi.

Chiar dacă prezentatoarea va fi implicată în aventura Asia Express, Acces Direct își continuă difuzarea. Conducerea emisiunii va fi preluată de Adrian Velea, alături de Alina Petre, specialist și invitat permanent, care vor menține structura obișnuită a programului, cu informații, dezbateri și momente interactive.

„Asia Express este pentru mine mai mult decât o competiție. Este o provocare personală, o șansă de a mă descoperi în situații complet neașteptate. Plec cu dorul familiei, dar și cu curiozitatea copilului din mine, care vrea să descopere lumea. Este experiența pe care am așteptat-o o viață întreagă.”, a declarat Mirela Vaida, într-un interviu recent.

Aventura din Asia Express promite atât teste fizice intense, cât și momente de reflecție, întâlniri cu tradiții locale și experiențe care pot schimba perspectivele participanților.

Sezonul 2026 readuce în atenție traseul istoric al Drumului Mătăsii, care a legat timp de secole Orientul de Occident. Concurenții vor avea ocazia să descopere atât obiceiuri vechi și peisaje impresionante, cât și elemente moderne și tehnologii avansate ce le vor pune la încercare adaptabilitatea.

Provocările pregătite pentru Asia Express 2026 sunt concepute pentru a testa limitele concurenților, pentru a le oferi experiențe memorabile și pentru a aduce telespectatorilor o competiție intensă și plină de surprize.

