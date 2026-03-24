Mirela Vaida pleacă la Asia Express! Cine îi ţine locul la Acces Direct

De: David Ioan 24/03/2026 | 14:20
Plecare neașteptată pentru telespectatorii emisiunii Acces Direct. Mirela Vaida se alătură celor nouă echipe înscrise în Asia Express – Drumul Mătăsii, sezonul 2026, și va lipsi temporar de la show-ul difuzat pe Antena Stars, care va fi preluat de o altă echipă editorială.

În noua competiție, Mirela Vaida va călători prin Uzbekistan și China alături de prietena sa apropiată, Oana Tomoiagă, interpretă de muzică populară. Cele două vor avea de depășit probe solicitante, drumuri dificile, resurse limitate și situații culturale complet diferite, totul fără acces la telefoane sau bani, având la dispoziție doar un euro pe zi.

Chiar dacă prezentatoarea va fi implicată în aventura Asia Express, Acces Direct își continuă difuzarea. Conducerea emisiunii va fi preluată de Adrian Velea, alături de Alina Petre, specialist și invitat permanent, care vor menține structura obișnuită a programului, cu informații, dezbateri și momente interactive.

„Asia Express este pentru mine mai mult decât o competiție. Este o provocare personală, o șansă de a mă descoperi în situații complet neașteptate. Plec cu dorul familiei, dar și cu curiozitatea copilului din mine, care vrea să descopere lumea. Este experiența pe care am așteptat-o o viață întreagă.”, a declarat Mirela Vaida, într-un interviu recent.

Aventura din Asia Express promite atât teste fizice intense, cât și momente de reflecție, întâlniri cu tradiții locale și experiențe care pot schimba perspectivele participanților.

Sezonul 2026 readuce în atenție traseul istoric al Drumului Mătăsii, care a legat timp de secole Orientul de Occident. Concurenții vor avea ocazia să descopere atât obiceiuri vechi și peisaje impresionante, cât și elemente moderne și tehnologii avansate ce le vor pune la încercare adaptabilitatea.

Provocările pregătite pentru Asia Express 2026 sunt concepute pentru a testa limitele concurenților, pentru a le oferi experiențe memorabile și pentru a aduce telespectatorilor o competiție intensă și plină de surprize.

CITEŞTE ŞI: Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului Asia Express 2026. Care este motivul, de fapt: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”

Ana Mocanu și Loredana Chivu, gata să cucerească Asia Express! Cum se pregătesc cele două

Iți recomandăm
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Știri
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Știri
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să...
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Parteneri
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute...
