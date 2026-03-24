Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului Asia Express 2026. Care este motivul, de fapt: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”

Irina Fodor se află în plină pregătire pentru sezonul 2026 al emisiunii Asia Express, o ediție anunțată ca fiind mai solicitantă decât cele precedente.

Cele nouă echipe înscrise vor traversa Uzbekistan și China, iar provocările vor fi amplificate de diferențele culturale și de dificultățile de comunicare.

Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului Asia Express 2026

Prezentatoarea a explicat că, spre deosebire de alte destinații vizitate în sezoanele trecute, în aceste țări bariera lingvistică va fi mult mai puternică.

„Prin celelalte țări pe unde am mai fost se mai rupea un pic de engleză (…) O să fie complicat din punctul acesta de vedere”, a declarat Irina Fodor.

Pentru a se adapta, aceasta a instalat aplicații care să o ajute să comunice cu localnicii. De asemenea, pregătirile logistice sunt la fel de complexe. Irina a mărturisit că pleacă în fiecare an cu numeroase bagaje, necesare pentru filmările intense.

„În fiecare an, plec cu șase sau șapte bagaje. Și medii, și mici, și mari. Sunt aproape 50 de ținute, plus încălțăminte, bocanci, ciocate, plus accesorii, lista poate continua (…) Mă mai simt câteodată și în mașină mă schimb în încălțăminte comodă, trebuie să le am și pe acelea, cremele de față, să îmi fac un ritual asemănător cât de cât cu ce am acasă”, a spus prezentatoarea.

Care este motivul, de fapt

Un alt aspect important al acestui sezon este faptul că familia nu o va putea însoți la finalul competiției. Fiica sa, Diana, se pregătește pentru Evaluarea Națională din 2026, examen pe care îl va susține în clasa a VIII-a.

„Diana este în clasa a VIII-a, dă Evaluarea Națională, este și ea în focuri, are emoții cât casa. Anul ăsta nu vor putea să ajungă din această cauză, dar ce mă bucur este că mai prind cu ea câteva săptămâni înainte de examen, am timp să o încurajez, să fiu lângă ea. Mi-a și spus că nu ar fi simțit nevoia să plece acum, că nu s-ar fi putut relaxa total”, a explicat Irina Fodor.

În lipsa familiei, prezentatoarea se concentrează pe pregătirea fizică și mentală pentru traseele dificile și pentru adaptarea la cultura locală. Aceasta subliniază că ritualurile de îngrijire personală și organizarea atentă a echipamentului sunt esențiale pentru a face față ritmului intens al competiției.

„Trebuie să am grijă să îmi creez un mic ritual care să semene cât de cât cu ce am acasă”, a mai spus aceasta.

