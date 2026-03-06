Cum arată sora Irinei Fodor, Diana, și ce diferență de vârstă este între ele: „Prima ei aventură departe de casă”

Irina Fodor, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, a publicat recent un mesaj emoționant în care a vorbit despre plecarea surorii sale mai mici la studii în străinătate.

Vedeta a descris momentul ca fiind unul plin de mândrie, dar și de nostalgie, deoarece pentru prima dată nu ea este cea care își ia rămas-bun, ci sora ei.

Cum arată sora Irinei Fodor, Diana

În mesajul postat pe rețelele de socializare, Irina a explicat că între ea și sora sa există o diferență de vârstă de 11 ani, iar această distanță a făcut-o să simtă și mai intens schimbările prin care trece familia. Sora ei, aflată la început de drum, a plecat pentru șase luni în Elveția, unde va urma cursuri universitare.

Prezentatoarea a mărturisit că îi este greu să accepte că cei dragi cresc și își urmează propriul traseu, însă în același timp se declară profund recunoscătoare că poate fi martoră la evoluția surorii sale.

Ce diferență de vârstă este între ele

Totodată, Irina Fodor a subliniat că această experiență reprezintă prima plecare importantă a tinerei și un pas major spre independență.

„De obicei, plec eu și îmi iau ‘la revedere’. Azi, bagajele sunt ale ei… Sora mea, cu 11 ani mai mică, se face din ce în ce mai mare și pare că eu sunt singura care nu se prinde. Asta în timp ce ea e din ce în ce mai curajoasă, mai hotărâtă și mai pregătită, din toate punctele de vedere. Pleacă la studii, în Elveția, pentru 6 luni. Prima ei plecare serioasă, prima ei aventură departe de casă. Sunt mândră de ea până la cer și înapoi. Și emoționată. Și un pic tristă. Dar mai ales recunoscătoare că pot să o văd crescând, pas cu pas, chiar dacă uneori doare. O să iau experiența asta ca pe o pregătire pentru momentul în care și Diana o să își testeze limitele și orizonturile. Drum bun și să fii ocrotită. Eu sunt aici. Oricând.”

CITEŞTE ŞI: Câte kilograme are Irina Fodor, de fapt. Prezentatoarea Asia Express este o norocoasă: „Nu stau să alerg, să-mi sară sufletul”

Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu mai furați sistemul!”