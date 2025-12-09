Acasă » Știri » Câte kilograme are Irina Fodor, de fapt. Prezentatoarea Asia Express este o norocoasă: „Nu stau să alerg, să-mi sară sufletul”

De: David Ioan 09/12/2025 | 13:59
Irina Fodor şi secretul siluetei sale / Sursa foto: Antena 1
Irina Fodor, cunoscuta prezentatoare a emisiunilor „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, impresionează la vârsta de 37 de ani cu o siluetă impecabilă. Vedeta a dezvăluit care este secretul ei și cum reușește să se mențină în formă, fără să fie nevoită să urmeze diete stricte.

Soția lui Răzvan Fodor a mărturisit că nu s-a confruntat niciodată cu probleme legate de kilogramele în plus. Din contră, spune că a fost mereu norocoasă datorită geneticii.

„În prezent am 52 de kilograme! Nu am avut niciodată probleme cu greutatea. Cel mai mult am avut în sarcină când am luat 15 kilograme. Atunci am plecat de la 54 de kilograme. În rest nu, nu am fost niciodată prea dolofană, dar probabil că este din cauză că sunt eu foarte agitată așa de felul meu! Când o să mă liniștesc probabil că voi mai pune și ceva grăsime pe ici pe colo”, a declarat Irina Fodor, pentru Click!.

Deși nu a fost nevoită să țină regimuri alimentare, prezentatoarea recunoaște că are grijă la ceea ce mănâncă. Aceasta se bucură de preparatele gătite de soțul ei, Răzvan, dar menține un echilibru.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Mănânc ca un om normal. Nu am niciun fel de cenzură atunci când vine vorba de mâncare. Nu stau să-mi număr caloriile. Nu stau să alerg să-mi sară sufletul că am mâncat o shaorma. Mănânc mâine o salată și aia e. Mă ajută genetica, dar e și un pic de echilibru. Nu exagerez. Nu pot să mănânc tot timpul doar murături și fripturi. Dar, nu pot să trăiesc fără ciorbe. O ciorbiță caldă e preferata mea oricând”, a mai spus Irina Fodor.

Vedeta subliniază că nu se privează de plăcerile culinare, însă știe să compenseze atunci când consumă preparate mai consistente. Astfel, chiar dacă se bucură de mâncărurile gustoase pregătite de soțul ei, reușește să își păstreze silueta de invidiat.

Irina Fodor este un exemplu de naturalețe și echilibru. Ea demonstrează că nu este nevoie de diete drastice pentru a arăta bine, ci de un stil de viață moderat și de o atitudine relaxată față de alimentație. Preferința ei pentru ciorbe, pe care le consideră esențiale în meniu, completează acest stil de viață sănătos și echilibrat.

Astfel, prezentatoarea de la „Asia Express” și „Chefi la cuțite” își menține forma fizică printr-o combinație de genetică favorabilă, energie și un mod de viață echilibrat, fără excese. La 37 de ani, Irina Fodor rămâne una dintre cele mai apreciate figuri din televiziunea românească, admirată atât pentru cariera sa, cât și pentru aspectul său impecabil.

