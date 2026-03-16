Gabi Tamaş vrea să plece de la Survivor! Care este motivul

Gabi Tamaș a surprins publicul și colegii de echipă după jocul pentru recompensă, când a anunțat că își dorește să părăsească competiția Survivor.

Fostul fotbalist a declarat că nu mai găsește motivație pentru a continua și că este pregătit să plece acasă la următoarea înfrângere la jocul de imunitate.

Gabi Tamaş vrea să plece de la Survivor

Schimbarea de atitudine a lui Gabi Tamaș a fost vizibilă de la o zi la alta. Concurentul din echipa Faimoșilor s-a arătat vizibil afectat după ce formația sa a pierdut în fața Războinicilor jocul pentru recompensă, iar acest lucru l-a determinat să își exprime deschis intențiile.

Întrebat de prezentatorul Adi Vasile ce l-a făcut să ajungă la această decizie, Tamaș a oferit un răspuns scurt, menționând că s-a plictisit și că nu mai dorește să continue experiența Survivor.

Care este motivul

Totodată, acesta a precizat că, în cazul unei noi înfrângeri la imunitate, va cere să fie nominalizat pentru eliminare.

„E foarte simplu, m-am cam plictisit, sincer. Și azi, în trib, le-am spus clar, dacă pierdeam imunitatea alegeam să fiu votat ca să plec acasă (…) Nu mai am chef să stau la Survivor, pur și simplu mi s-a luat cheful (…) Dacă vom pierde imunitatea data viitoare voi pleca acasă“, a declarat Gabi Tamaș în cadrul emisiunii.

În ediția din această seară, Războinicii au fost cei care au ajuns primii la cinci puncte și au câștigat recompensa, bucurându-se de o petrecere cu tematică mexicană. Victoria a contribuit la detensionarea atmosferei din tribul albastru, care s-a orientat mai mult spre relaxare și distracție, lăsând deoparte conflictele apărute la începutul ediției.

