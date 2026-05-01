Din ce sunt făcuți micii de la Selgros, de fapt Majoritatea oamenilor îi consideră cei mai buni mititei din România

Micii comercializați de Selgros se bucură de o popularitate tot mai mare în rândul românilor, fiind adesea considerați printre cei mai gustoși mititei disponibili pe piață. Gustul lor intens i-au transformat într-o alegere frecventă, mai ales în sezonul grătarelor.

În ceea ce privește compoziția, acești mici sunt preparați dintr-un amestec de carne de vită și carne de porc. La acestea se adaugă slănină de porc pentru un plus de savoare și consistență.

Ce conțin micii de la Selgros

Rețeta include, de asemenea, sare alimentară neiodată, un mix de condimente, dextroză, zahăr și arome, inclusiv aromă de fum, menită să ofere acel gust specific de grătar chiar și în condiții de preparare diferite.

Un aspect important îl reprezintă conținutul de grăsime, care ajunge la aproximativ 25%. Acest procent contribuie la frăgezimea produsului și la suculența pe care mulți consumatori o apreciază. De asemenea, poate ffi și un criteriu de care țin cont cei atenți la dietă.

Popularitatea acestor mititei este susținută atât de gust, cât și de accesibilitatea lor, fiind ușor de găsit și rapid de preparat. În contextul în care micii rămân unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale din România, variantele disponibile în marile lanțuri comerciale continuă să atragă atenția și să genereze comparații între preferințele consumatorilor.

