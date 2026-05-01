Nicoleta Luciu a făcut anunțul despre căsnicia ei cu Zsolt Csergo: „După 20 de ani..”

De: Maria Roșca 01/05/2026 | 16:36
Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo formează un cuplu de mai bine de 20 de ani, însă relația lor a fost marcată de anumite momente de tulburențe. Printre puținele dăți când vorbește despre mariajul lor, fosta prezentatoare TV reușește să le închidă gura scepticilor în ceea ce privește bunul mers la căsniciei lor. 

Nu mai este un secret faptul că mariajul Nicoletei Luciu cu Zsolt Csergo a fost unul greu încercat. Fie din cauza distanței, fie din cauza ispitelor feminine din jurul afaceristului. Unul dintre momentele critice s-a petrecut în urmă cu 14 ani, când căsnicia lor a fost serios deranjată de un scandal de proporții în care a fost implicat Zsolt. În imaginile surprinse de CANCAN.RO, afaceristul a fost prins pe picior greșit cu antrenoarea de fitness Kinga Sebestyen, pe un iaht, în timpul unei scapade în Croația – vezi AICI.

Nicoleta Luciu: „Așa le învăț și eu pe fete”

Ei bine, odată cu trecerea timpului, Nicoleta Luciu a trecut și ea cu vederea escapada soțului ei, s-a ocupat în continuare de cei patru copii (Zsolt Jr, Kim, Kevin și Karoly) pe care îi au împreună și a muncit din greu pentru a se vindeca și pentru a ține familia unită. A urma o perioadă de absență totală de la tot ceea ce a însemnat apariții publice, iar de ceva timp și-a făcut prezența din nou în spațiul public, cu noi proiecte.

În prezent, Nicoleta Luciu vorbește cu admirație despre soțul ei, pe care îl descrie ca fiind un gentleman desăvârșit. Eleganța și bunele maniere nu l-au părăsit niciodată, cel puțin în locurile publice. De asemenea, ea a dat de înțeles că, printre altele, aceste mici gesturi au contribuit la menținerea unei relații solide.

„După 20 de ani de relație, bărbatul meu îmi trage scaunul la masă ca să mă așez. Eu nu i-am cerut niciodată treaba asta. Noi ieșim foarte rau, dar bărbatul meu nu se ridică niciodată de la masă. Eu îi spun: „Dar tu nu ai văzut că e primarul? Că e vicepreședintele, nu te duci să…?”. Îmi spune: „Dacă am treabă cu ei, ne vedem mâine la birou sau mă duc la ei la birou”

Știi cum zicea Dana Budeanu, aia se aranjează toată ziua pentru tine, o „parchezi” la masă și el se duce să facă business, atunci l-a găsit… că nu a avut timp înainte sau mâine. Așa le învăț și eu pe fete. Stați 10 minute la masă, nu a venit fraierul? Ați plecat! Dar nu te duci acasă. Iei fetele și te duci frumos în club”, a spus Nicoleta Luciu în podcastul lui Teo Trandafir.

