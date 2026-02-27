Zsolt Csergo, gentleman de nota 10, mai puțin pe iaht. Nicoleta Luciu și-a lăudat mariajul „perfect” după două decenii

Nu degeaba a jucat Nicoleta Luciu în celebrele telenovele care făceau ravagii pe la începutul anilor 2000, pentru că viața ei ar fi putut fi cu ușurință asemănată cu un serial cu multe episoade controversate. De curând, vedeta a făcut mărturisiri despre mariajul ei de peste 2 decenii cu Zsolt Csergo, iar la adresa lui a avut numai cuvinte de laudă, spunând că este un gentleman în adevăratul sens al cuvântului și pare că ar fi la zi cu toate capitlolele din cartea bunelor maniere. Însă cum realitatea bate filmul (și cartea), CANCAN.RO vă oferă un „flashback” în trecut, atunci când soțul Nicoletei a lăsat și monogamia și cavalerismul deoparte.

Să pornim de la cele mai recente declarații ale Nicoletei, care sună cam așa:

Bărbatul meu și acum, după 20 de ani de relație, eu nu i-am cerut niciodată treaba asta, îmi trage scaunul la masă, să mă așez. Mie nu îmi vine să cred. Întotdeauna îmi dă întâietate. Mi-am dat seama că el le face din instinct. Când mergem undeva, unde e multă lume, noi ieșim foarte rar, dar când ieșim, bărbatul meu nu se scoală niciodată de la masă, a declarat vedeta în cadrul podcastului Gând la Gând cu Teo.

Frumos, nimic de zis, e de apreciat faptul că Nicoleta este o femeie respectată, căreia i se oferă întâietate, așa cum ea spune. Însă ce s-a întâmplat cu respectul în urmă cu 14 ani? Călătoria noastră de astăzi de duce în anul 2012, atunci când viața Nicoletei Luciu s-a schimbat brusc, la 180 de grade, mariajul perfect s-a clătinat, iar scandalul de proporții în care a fost implicat Szolt Csergo a ținut primele pagini ale ziarelor, iar noi am avut imaginile.

Episodul de pe iaht care a zguduit căsnicia

La prima vedere a imaginilor surprinse de CANCAN.RO, aveai impresia că se filmează vreun episod dintr-o telenovelă. Cu toate că, știm prea bine că actrița familiei era Nicoleta, nu Zsolt. Dar cu altfel puteai explica faptul că el, căsătorit, cu mulți copii acasă, se afla pe un yacht în Croația, în tandrențuri, cu antrenoarea Kinga Sebestyen, o femeie cunoscută în lumea fitness-ului tip kangoo jumps. În imaginile respective, cei doi nu doar că păreau foarte apropiați, dar s-au și sărutat, s-au îmbrățișat, s-au răsfățat cu licoarea lui Bachus.

Însă atmosfera de vacanță a luat o turnură diferită atunci când Zsolt a avut un schimb foarte aprins cu Kinga. Nu doar de replici, pentru că afaceristul i-a și aplicat o corecție amantei, chiar în prezența prietenilor. Totul a pornit dintr-un acces de gelozie pe care soțul Nicoletei nu l-a mai putut gestiona. Gelozia nu apare așa, oricum, doar după o escapadă singulară de weekend, semn că relația lor nu era chiar la început. Nicoleta Luciu și-a asumat rolul de soție înșelată și a trecut peste relația extraconjugală pe care a avut-o afaceristul, și-a luat cei patru copiii și s-a mutat la Miercurea Ciuc.

Iar acolo, lucrurile nu au fost tocmai roz pentru fosta starletă de telenovele. Cel pe care astăzi Nicoleta îl prezintă ca fiind un gentleman desăvârșit nu i-a făcut viața prea ușoară pe meleagurile Harghitei. La un moment dat se spunea că bruneta ar fi chiar sechestrată în propria căsnicie. I-ar fi impus Nicoletei să renunțe la cântat și la aparițiile publice, asta tot din gelozie și din teama că și alți bărbați ar putea pofti la soția lui (așa cum el a poftit la antenoarea de fitness?). În orice caz, Nicoleta a intrat pe modul incognito o vreme, iar de ceva timp a ieșit din nou în spațiul public, cu noi proiecte. Anii au trecut, poate și gelozia soțului s-a mai diminuat.

Nicoleta Luciu, despre cea mai grea perioadă din viața ei

Necazurile pare că s-au ținut scai de Nicoleta Luciu în urmă cu mai bine de zece ani. Nu doar episodul trădării a fost un adevărat șoc pentru vedetă. Nicoleta Luciu a pierdut și două sarcini, iar de curând a vorbit despre drama prin are a trecut. Bruneta a recunoscut că a plâns zile întregi și s-a confruntat și cu o depresie destul de puternică, însă a ales să țină toate aceste trăiri departe de familie.

Prima sarcină când am pierdut-o, am făcut depresie. Am plâns foarte mult. Aveam copii acasă de care trebuia să am grijă, dar mai aveam momente când mă duceam în baie și plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni. Erau mama, soacra mea, bărbatul meu, când venea în weekenduri… Și când știam că toată lumea s-a culcat, mă duceam să fac duș. Atâta plângeam, în duș, atunci a fost greu. Pe urmă am rămas din nou însărcinată, m-am bucurat tare mult, nu i-am zis soțului. Aveam nouă sau 10 săptămâni și s-a oprit. Era transpirată ginecoloaga și zice: Nu mai are activitate cardiacă, a povestit Nicoleta Luciu în cadrul aceluiași podcast.

