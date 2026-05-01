Cum arată epava Evangelia de la Costinești. Imagini cu ambarcațiunea care datează de secolul trecut

De: Andreea Stăncescu 01/05/2026 | 17:11
Epava navei Evangelia este unul dintre cele mai cunoscute repere pentru turiștii care ajung în stațiunea Costinești. De-a lungul anilor, silueta ruginită a vasului a devenit un simbol al verii la malul mării, un decor perfect pentru fotografii și explorări curajoase. Astăzi, însă, imaginile arată o realitate diferită. Structura navei este grav afectată, iar o parte importantă din epavă s-a prăbușit în mare.

De-a lungul deceniilor, starea navei s-a degradat, iar o porțiune masivă din partea din spate a cedat sub propria greutate, accelerând procesul de degradare. Furtunile puternice au slăbit și mai mult structura metalică, iar autoritățile avertizează că epava poate reprezenta un risc serios pentru turiști, chiar dacă responsabilitatea intervenției rămâne neclară.

Ce s-a întâmplat cu nava Evangelia

Povestea navei începe în anul 1968, când Evangelia a eșuat în mod misterios pe litoralul românesc. Vasul făcea parte din flota celebrului armator grec Aristotel Socrates Onassis, una dintre cele mai influente figuri din transportul maritim al vremii. În seara de 14 octombrie, autoritățile din portul Constanța au primit un semnal SOS de la o navă aflată în dificultate. Deși condițiile meteo erau favorabile, coordonatele transmise de echipaj s-au dovedit confuze, ceea ce a îngreunat intervenția.

După ore întregi de căutări, nava a fost descoperită abia a doua zi, eșuată în apropierea actualei stațiuni Costinești. Operațiunile de salvare au început imediat și, inițial, au avut succes: vasul a fost repus pe linia de plutire. Totuși, situația a devenit suspectă când, în mod inexplicabil, nava a ajuns din nou pe uscat, de data aceasta mult mai adânc.

Investigațiile ulterioare au scos la iveală detalii neașteptate: există indicii că eșuarea ar fi fost intenționată, parte a unui plan de obținere a despăgubirilor de asigurare. Tentativele de mituire a salvatorilor români au fost refuzate, iar cazul a fost raportat autorităților.

În final, echipajul a abandonat vasul, iar Evangelia a rămas definitiv pe țărm, devenind, în timp, unul dintre cele mai fotografiate locuri de pe litoralul românesc.

