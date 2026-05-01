1 mai este ocazia perfectă pentru mondenii de la noi să-și facă fenta în cluburile de pe litoralul Mării Negre. Și, cum weekendul a început deja, și drumul pe autostradă este deja plin. Desigur că noi suntem la datorie și o să vă prezentăm imagini exclusive de la malul mării. Printre vedetele care obișnuiau an de an să se distreze pe litoral se numără și Alex Bodi. Afaceristul din Mediaș este abonat al cluburilor și locațiilor exclusiviste, așa că am fost curioși să aflăm ce face anul acesta de 1 mai. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat ce planuri are. Vă spunem doar atât: Sunt total diferite de cum ne-a obișnuit.

Dacă toată spuma mondenă „se înghesuie” să prindă un loc la mesele din cluburile de la Loft și Nuba, Alex Bodi zice „pas” de data aceasta. Abia ce s-a întors de la Constanța, acolo unde a îmbinat utilul cu plăcutul (vezi aici), și nici nu vrea să revină pe litoral. Afaceristul și iubita lui, Kim Anca, sunt spontani, așa că, nu e exclusă nicio posibilitate. Totuși, șansele mari sunt să plece din țară.

Alex Bodi a lăsat cluburile pe locul 2 și merge la Mânăstire de 1 mai

Planurile de 1 mai pentru Alex Bodi nu se învârt în jurul cluburilor de pe litoral, ci mai degrabă în jurul familiei. Deși este un client fidel al petrecerilor de lux, anul acesta a zis „pas”. Milionarul spune că de această dată a preferat să stea departe de agitația din stațiuni, ci preferă să petreacă pe relaxare alături de partenera lui și, eventual, de copii.

„La mare nu merg că nu vreau să merg 100%. Am și treabă luni pentru că trebuie să ajung la Zalău pentru deschiderea unui showroom pentru niște aparate de fitness, dar e posibil să-l amân pentru 30 mai și o să-l conectez cu un concurs care se ține pe 30 mai, se numește Strongest Man și o să le îmbinăm pe amândouă. Dacă nu trebuie neapărat să fiu luni la Zalău vreau să plecăm puțin din țară. Ne hotărăm un pic și plecăm. Noi suntem spontani, așa e cel mai bine, azi în România, mâine vedem”, a declarat Alex Bodi pentru CANCAN.RO .

Afaceristul spune că își dorește mult să petreacă timp cu familia, motiv pentru care ia în calcul să plece în Madrid, la fata lui cea mare. Această mini-vacanță pentru el nu mai este despre petreceri extravagante, ci despre liniște, relaxare și timp petrecut cu familia. În plus, Bodi ne-a dezvăluit că vrea să ajungă într-un loc de suflet: la Mănăstirea Nechit.

„Nu am o destinație preferată, cel mai mult îmi place să petrec cu familia mea. M-aș duce și în Madrid, sincer, să zic, mi-e și dor un pic de fiica mea cea mare. În cazul în care nu plec, că ți-am zis că eu mă decid pe ultim moment, plec la casa de vacanță de la Sovata sau în Bucovina la niște prieteni care mă așteaptă, am vorbit deja cu ei. Vreau neapărat să trec și pe la mănăstrie la Nechit. Săptămâna viitoare am liber toată săptămâna și îmi permit și eu să mă relaxez câteva zile”, a declarat Alex Bodi.

Din păcate, Alex Bodi are un vizavi de vacanța din Madrid. Deși va fi alături de iubita lui și fe fata lui cea mare, mezina familiei are școală, astfel că nu vor putea fi în formulă completă.

„Dacă aș putea să iau și fetița cu mine, ar fi perfect, dar din păcate are școală și nu prea se nimerește”, a spus el.

