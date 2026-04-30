Alex Bodi, experiență unică în România! Afaceristul din Mediaș n-a văzut așa ceva în alte locații exclusiviste: „Am fost cu Anca, a impresionat-o și pe ea”

De: Loriana Dasoveanu 30/04/2026 | 17:26
Alex Bodi a avut parte de o experiență unică în România! A mers la Muzeul figurilor de ceară, însă nu a zburat sute de kilometri până la Madame Tussauds, ci a avut parte de o experiență la fel în țară. Afaceristul din Mediaș s-a bucurat de cele mai cunoscute persoanje ale lumii și s-a fotografiat cu o parte dintre ele la Muzeul figurilor de ceară. Recent, s-a deschis una dintre cele mai mari atracții de la malul mării, iar CANCAN.RO a stat de vorbă cu Alex Bodi care ne-a dezvăluit ce l-a impresionat cel mai mult. 

Alex Bodi a trăit până la 42 de ani câți alții într-o viață! A fost prezent la cele mai exclusiviste petreceri ale lumii, a vizitat cele mai exotice locații și s-a distrat în cele mai exclusiviste locații. Ai spune că nimic nu ar avea să-l mai impresioneze pe afacerist. Ei bine, vă înșelați. Spunem asta pentru că, recent, milionarul a avut parte de o experiență de neuitat: S-a întâlnit cu Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Jason Momoa sau Vladimir Putin. Unde? La cea mai nouă locație deschisă în Constanța.

Alex Bodi, impresionat de cel mai nou muzeu al figurilor de ceară

Alex Bodi ne-a povestit că a avut parte de o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum își deschide porțile pe 1 mai, însă afaceristul a avut „o pilă” și a inspectat locul mai devreme. Spunem asta pentru că afacerea este deținută chiar de nașul său. Mai mult decât atât, afaceristul spune cî locul are toate șansele să devină una dintre principalele atracții turistice de pe litoral din acest sezon.

„E o afacere de familie, este unicul muzeu de ceara din România și crede-mă că și ca adult te impresionează. E foarte fain.  Este format din șapte universuri, sunt mai multe personaje, de la actori, oameni de afaceri, sportivi până la oameni de știință sau Maica Tereza. Sunt 46 de figuri de ceară. Au și un Univers, un loc făcut special pentru copii, cu personaje de filme și desene animate, precum Harry Potter, Hulk, Spiderman, Iron Man, Barbie, Rapunzel și Elsa”, a spus Alex Bodi. 

Alex Bodi a rămas impresionat de Luna Park Wax Museum

Experiența l-a surprins până și pe el, mai ales datorită detaliilor interesante și a modului în care fiecare personaj pare desprins din realitate: de la expresiile faciale până la vestimentație, totul este gândit pentru a le da senzația vizitatorilor a unei întâlniri reale cu vedetele preferate.

„Totul este super realist. Este foarte bine structurat pe zone, există zona de copii, zona de știință, zona de film. În zona de sportivi îi găsim pe Kobe Bryant, Serena Williams, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar și Mbappé. Găsim, de asemenea, și oameni de politici, Donald Trump, Vladimir Putin și cei mai influenți oameni ai planetei. Vorbim, desigur și de oameni de afaceri, Elon Musk, Warren Buffet. Mai sunt și actori, iar printre ei îi regăsim pe Brad Pitt, Angelina Jolie sau Leonardo DiCaprio care sunt foarte interesanți”, a mai declarat el pentru CANCAN.RO

În plus, pentru cei curioși, la intrare există o secțiune unde este explicat pas cu pas modul în care se desfășoară procesul realizării unei figuri de ceară.

 „E foarte frumos și la intrare ai o secțiune unde îți arată exact cum au fost fabricate toate manechinele. Totul, de la figură, la adăugare de păr natural, mimica, dinții, trăsăturile feței. La The Rock, adică la Dwayne Johnson se văd venele de pe mâini, are efect de transpirație pe ele, pe nas, pe piele, este foarte realist. La Rapunzel, spre exemplu, este părul făcut foarte realist, are un metru și jumătate”, a spus el. 

Afaceristul din Mediaș s-a fotografiat alături de cele mai interesante figurine

Alex Bodi a vizitat Luna Park Wax Museum alături de iubita lui, Anca, iar experiența a impresionat-o la fel de mult și pe ea. Bodi a mai fost în muzee celebre de acest timp, inclusiv la Madame Tussauds, însă locația din Constanța se ridică la același nivel, ne spune el.

„Am fost cu Anca, a impresionat-o și pe ea muzeul foarte mult, așa mi-a zis. Eu am fost și în Madrid, și la Madame Tussauds, dar să știi că e la concurență cu acelea. Eu sunt patriot și pot spune că îmi place că avem așa ceva și la noi în țară. Turul complet cred că durează o oră, cam așa. Îți spun sincer că eu, ca și ca adult, când am mers este fasicinant, mi-a plăcut maxim. Abia aștept să le duc și pe fetele mele, căci nu au putut să vină atunci cu mine. Fata mea cea mare e în Madrid, deci nu a avut cum. O să le duc 100%”, a mai spus el.

