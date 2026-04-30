BREAKING | Ionuț Voicu, un tânăr de 31 de ani din Găești, a fost găsit mort în pădurea de la Arsuri

Un tânăr în vârstă de 31 de ani, originar din Găești, a fost găsit fără viață într-o zonă împădurită cunoscută sub numele de Arsuri. Bărbatul, pe nume Ionuț, ar fi recurs la un gest extrem din cauza problemelor cu care se confrunta, iar intervenția autorităților nu a mai putut schimba deznodământul tragic.

Tânărul se afla sub control judiciar și purta o brățară electronică de monitorizare, în urma unui conflict anterior cu partenera sa. Dispozitivul a fost esențial în localizarea sa, deoarece semnalele transmise au alertat autoritățile. În urma acestora, echipaje de poliție și ambulanță s-au deplasat de urgență la fața locului.

Ionuț a recurs la un gest extrem

Din nefericire, când au ajuns în pădure, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoiți să constate decesul. Primele verificări indică faptul că nu există suspiciuni privind implicarea altor persoane în acest caz, însă ancheta este în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele exacte ale tragediei.

Trupul neînsuflețit a fost ridicat și transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia. Autoritățile continuă cercetările pentru a clarifica toate detaliile legate de acest incident.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste cei care l-au cunoscut. Prietenii și apropiații sunt profund marcați de cele întâmplate și au transmis mesaje emoționante în mediul online. Unul dintre prietenii săi a scris un mesaj plin de durere, exprimând regretul pentru pierderea suferită și amintind de legătura strânsă pe care o aveau. Tragedia readuce în atenție importanța sprijinului emoțional și a intervenției în momentele dificile.

„Dumnezeu să te ierte, prieten drag! Păcat că te-ai omorât de tânăr. Dumnezeu să te ierte!”, a transmis un apropiat al tânărului.

CITEȘTE ȘI: Comunitatea medicală este în doliu. Chirurgul și colonelul în rezervă Dumitru Popa a murit

Cine este femeia de 52 de ani care a murit în accidentul din Iași. Mașina în care se afla a sărit de pe pod