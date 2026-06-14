Avertismentul specialiștilor: obiceiul care îți afectează memoria, dacă îl faci zilnic

Depresia și anxietatea sunt principalele motive pentru care românii și nu numai ajung în cabinetele psihologilor. Totuși, puțini știu că există câteva obiceiuri zilnice care duc încet și sigur la aceste afecțiuni. Specialiștii recomandă evitarea sau reducerea activității pentru echilibru, memorie excelentă și sănătate mintală.

Psihologii spun că există câteva obiceiuri nesănătoare care afectează memoria pe termen lung, însă majoritatea nu își dau seama de pericolul la care se expun. Este vorba despre scrollarea ore în șir pe rețelele de socializare. Acasă, în autobuz sau chiar pe stradă, tinerii și nu numai sunt absorbiți de telefon, mai ales de clipurile scurte. Deși sunt ușor de urmărit și foarte apreciate, cu cât sunt mai scurte sunt și mai greu de memorat. Astfel, specialiștii trag un semnal de alarmă și asta pentru că se poate instala depresia, anxietatea, iar pe termen lung, memoria poate fi serios afectată.

Ce nu este bine să faci zilnic pentru a evita depresia și anxietatea

Rețelele de socializare pot fi o sursă bună de informare sau divertisment. Cu toate acestea, obiceiul zilnic de a scrolla ore în șir, fără să ne dăm seama de trecerea timpului este o problemă din ce în ce mai întâlnită. Mai mult decât atât, psihologii spun că atenția devine fragmentată, iar cu cât videoclipul este mai scurt, creierul reține mai puțin. Tinerii sunt cei mai expuși.

Atenţia devine fragmentată şi inevitabil este afectată şi memoria pentru că nu are timp să proceseze acest volum uriaş de informaţii. Adolescenţii sunt cei mai vulnerabili deoarece creierul lor este în dezvoltare, spune psihologul Cristian Grigore.

Un astfel de obicei poate avea consecințe semnificative cu trecerea timpului. Memoria va fi cea mai afectată, însă în cazuri severe se pot instala depresia sau anxietatea.

Pot fi influenţate procesele cognitive: atenţia, memoria, gândirea. Şi componenta emoţională poate să sufere. Sunt tot mai multe persoane care dezvoltă stări de anxietate, chiar şi stări de depresie din cauza acestui deficit de atenţie şi de memorare. Inevitabil, şi stima de sine a acestor persoane începe să scadă. Fiindcă observă că nu mai au aceste abilităţi, aceste competenţe cu care să facă faţă în activitatea profesională, a mai adăugat Cristian Grigore.

Ce recomandă specialiștii

Pentru că fenomenul este foarte des întâlnit în ultima vreme, psihologii vin cu recomandări importante. Aceștia spun că adolescenții și adulții ar trebui să își petreacă timpul pe rețelele de socializare în medie 2-3 ore pe zi.

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