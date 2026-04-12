De ce nu ne putem opri din scrollat. Cum au fost proiectate rețelele sociale să creeze dependență

De: Daniel Matei 13/04/2026 | 00:50
Pentru milioane de oameni, gestul de a deschide telefonul și a începe să deruleze fără oprire pe rețelele sociale a devenit o rutină zilnică. Deși mulți explică acest comportament prin plictiseală sau lipsă de voință, cercetările din domeniul psihologiei comportamentale sugerează o realitate mult mai complexă: utilizatorii nu sunt slabi, ci prinși într-un mecanism atent construit.

Potrivit analizelor recente, timpul petrecut pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok nu este întâmplător. Aceste aplicații sunt concepute pentru a crea un „feedback loop” – un cerc vicios de comportament care îi determină pe utilizatori să revină constant, fără a obține însă beneficiile reale ale interacțiunii sociale, scrie The Expert Editor.

De ce nu ne putem opri din scrollat

Fenomenul este adesea descris ca „social snacking” – un tip de consum pasiv de conținut care oferă iluzia conexiunii umane. Utilizatorii privesc fotografii, citesc postări și reacționează superficial, însă fără o interacțiune autentică. Creierul percepe acești stimuli ca pe o formă de socializare, dar lipsa reciprocității face ca efectul să fie temporar și incomplet.

Rezultatul este paradoxal: după perioade lungi de scroll, oamenii pot simți simultan o senzație de „saturație socială” și, în același timp, un gol emoțional. Specialiștii compară acest efect cu consumul de junk food – oferă satisfacție pe moment, dar nu hrănește cu adevărat.

Dependența de scroll ne dă iluzia „sațietății emoționale”

Diferența esențială nu este cât timp petrec utilizatorii online, ci modul în care folosesc platformele. Studiile europene arată că utilizarea pasivă – adică simplul scroll fără interacțiune – este asociată cu creșterea sentimentului de singurătate. În schimb, comunicarea activă, precum mesajele directe sau conversațiile reale, nu are același efect negativ.

Un alt concept cheie este cel al relațiilor „parasociale” – conexiuni unilaterale pe care utilizatorii le dezvoltă cu influenceri sau creatori de conținut. Aceste relații pot crea senzația de apropiere și apartenență, însă lipsa reciprocității le face instabile și insuficiente pe termen lung.

La baza acestui comportament stă un mecanism psihologic puternic: recompensa variabilă. Similar jocurilor de noroc, utilizatorii nu știu ce vor vedea la următorul scroll – o postare interesantă, un videoclip viral sau nimic relevant. Această imprevizibilitate stimulează sistemul de recompensă al creierului și menține dorința de a continua.

Cum au fost proiectate rețelele sociale

Mai mult, designul platformelor nu este întâmplător. Funcții precum feed-ul infinit, notificările sau algoritmii personalizați sunt create pentru a maximiza timpul petrecut în aplicație. Chiar dacă scopul declarat al rețelelor sociale este conectarea oamenilor, experiența dominantă rămâne consumul pasiv de conținut.

Consecințele sunt din ce în ce mai discutate: creșterea nivelului de singurătate, scăderea stimei de sine și apariția simptomelor depresive. În același timp, utilizatorii devin tot mai dependenți de aceste platforme pentru a recrea senzația temporară de conexiune.

