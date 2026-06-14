Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei a murit la vârsta de 47 de ani, după mai bine de trei ani petrecuți în comă

Prințesa Bajrakitiyabha a murit la vârsta de 47 de ani, după mai bine de trei ani petrecuți în comă. Aceasta se afla într-o stare precară după o afecțiune cardiacă severă și a unor infecții asociate, care au survenit în 2022. Era fiica cea mare a regelui thailandez și a militat pentru condiții mai bune pentru femeile aflate în detenție.

Prințesa Bajrakitiyabha a murit la 47 de ani

Prințesa Bajrakitiyabha a avut o carieră remarcabilă în diplomație. Aceasta s-a implicat activ în proiecte menite să îmbunătățească condițiile de viață ale femeilor aflate în detenție.

Prințesa Pa sau Patty, cum mai era cunoscută, a fost singurul copil al actualului rege al Thailandei, Maha Vajiralongkorn, pe vremea când acesta era prinț moștenitor, și al primei sale soții, Prințesa Soamsawali. A fost și prima nepoată a regretatului Rege Bhumibol Adulyadej și al Reginei Sirikit.

Cauza morții Prințesei Bajrakitiyabha

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Anunțul morții Prințesei Bajrakitiyabha Narendira Debyavati a fost făcut de Palatul Regal al Thailandei, care se va ocupa de organizarea funerariilor. Guvernul thailandez este așteptat să declare o perioadă de doliu național. Alteța avea probleme grave de sănătate și era în comă de aproape 4 ani.

Aceasta a fost internată în decembrie 2022, după ce și-a pierdut brusc cunoștința din cauza unei afecțiuni cardiace. În acel moment se afla în cadrul unei vizite în provincia Nakhon Ratchasima, din nord-estul țării. A fost transportată cu elicopterul în Bangkok, unde a primit tratament adecvat.

Potrivit Palatului Regal, starea ei de sănătate s-a agravat din cauza unei infecții intraabdominale, a colitei, a tensiunii arteriale scăzute, tulburărilor de ritm cardiac și problemelor de coagulare a sângelui.

Cine a fost Prințesa Bajrakitiyabha

Prințesa Pa s-a născut la 7 decembrie 1978. A fost cel mai mare copil al actualului rege Maha Vajiralongkorn cu prima sa soție, Prințesa Soamsawali. A avut un rol activ în viața publică și și-a dedicat multe inițiative femeilor aflate în detenție.

Milita pentru ca acestea să aibă parte de condiții mai bune după gratii. Proiectul s-a numit „Kamlangjai” („Inspiră”) și sprijinea deținutele, pe care le și reabilita după ce își ispășeau pedeapsa. A susținut inițiativa „Enhancing Lives of Female Inmates”, dedicată îmbunătățirii condițiilor de viață pentru femeile încarcerate.

Ce studii avea Prințesa Pa

A studiat la Rajini School din Bangkok și și-a continuat educația la Heathfield School din Ascot, în Marea Britanie, și la Chitralada School. A obținut o diplomă în Drept la Universitatea Thammasat și o diplomă în Relații Internaționale la Universitatea Sukhothai Thammatirat, în 2000.

Și-a continuat studiile în Statele Unite, unde a obținut un master în Drept la Cornell Law School, în 2002, și un doctorat în științe juridice la Cornell University, în 2005.

Ce funcții a deținut Prințesa Bajrakitiyabha

După ce și-a terminat studiile, a lucrat o perioadă la Misiunea Permanentă a Thailandei pe lângă Organizația Națiunilor Unite, la New York. Apoi a fost numită procuror în cadrul Biroului Procurorului General din Bangkok, poziție ocupată între anii 2006-2011.

Între 2012 și 2014 a fost ambasador al Thailandei în Austria, după care a revenit în sistemul judiciar și a activat în cadrul Biroului Procurorului General din provincia Udon Thani.

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