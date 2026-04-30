Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn la început de lună mai 2026

Horoscopul săptămânii 27 aprilie – 3 mai, interpretat de Cristina Demetrescu, aduce în prim-plan o perioadă dinamică, caracterizată de influențe astrale puternice și schimbări neașteptate. Energia dominantă a planetelor aflate în Berbec amplifică dorința de acțiune, impulsivitatea și nevoia de a lua decizii rapide, uneori fără prea multă analiză. Deși se anunță vești bune pentru nativi, unii dintre ei vor avea probleme financiare.

Un element important al acestei săptămâni este tranziția lui Uranus în zodia Gemeni, care aduce un val de imprevizibil. Apar situații surprinzătoare, idei noi și oportunități ce pot schimba direcția unor planuri pe termen lung. Comunicarea devine esențială, iar întâlnirile sau discuțiile spontane pot avea un impact mai mare decât ne-am aștepta.

În același timp, intrarea Soarelui în Taur oferă o doză necesară de stabilitate, mai ales în ceea ce privește aspectele materiale. După o perioadă marcată de incertitudini, se conturează șanse mai clare de echilibrare financiară și de consolidare a resurselor. Este un moment favorabil pentru planuri pe termen lung și pentru decizii prudente.

Peștii vor avea probleme financiare

Un alt aspect relevant este conjuncția dintre Venus și Uranus în Gemeni, care aduce elemente de noutate în plan relațional și social. Flexibilitatea și deschiderea sunt cheia pentru a valorifica aceste contexte.

Pentru nativii din Pești, această perioadă poate aduce și o nevoie mai profundă de claritate în ceea ce privește prioritățile personale. Dincolo de aspectele financiare, este un moment bun pentru a reflecta la modul în care își gestionează resursele de energie și timpul. Unele situații îi pot determina să renunțe la obiceiuri sau angajamente care nu le mai aduc beneficii reale.

De asemenea, sprijinul venit din partea celor apropiați poate juca un rol important, oferindu-le încrederea necesară pentru a lua decizii mai ferme și mai bine ancorate în realitate.

