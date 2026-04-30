Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate

Luna mai este plină de minuni, tranzite captivante la fiecare pas. Unele semne zodiacale vor descoperi că își valorifică potențialul cel mai pur în această lună, realizând adevărate minuni. Potrivit astrologilor, trei semne zodiacale vor da lovitura la începutul lunii. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate.

Trei semne zodiacale vor atrage o abundență și un noroc deosebite toată luna mai. Jupiter se află în Rac, Uranus în Gemeni, iar Mercur, planeta comunicării, va rămâne în Taur până la jumătatea lunii. Mercur este exaltat când se află în semnul Taurului, astfel încât gândirea pozitivă este susținută și încurajată. Uranus aduce un plus de noroc în comunicare când se află în Gemeni, facilitând conversațiile cu ceilalți. Jupiter se află în exaltare în Rac, favorizând norocul în multe feluri, mai ales în ceea ce privește căminul și familia.

Rac

Rac, ești extrem de norocos în această lună și, ca urmare, atragi abundența în viața ta personală. Luna Plină din 1 mai are loc în Scorpion, adică în casa a cincea a iubirii. Acesta poate fi un moment ideal pentru a-ți face noi prieteni și a întâlni parteneri romantici sau pentru a petrece timp cu cineva special. Aceasta este urmată de Luna Nouă în Taur pe 16, care îți susține Soarele în casa a unsprezecea. Așteaptă-te să petreci momente plăcute cu prietenii sau să-ți extinzi rețeaua de cunoștințe, ceea ce poate aduce beneficii pe mai multe planuri.

Jupiter, planeta norocului și a câștigurilor, va rămâne în semnul tău zodiacal până pe 30 iunie. Jupiter tranzitează semnul tău doar o dată la 12 ani, așa că este important să profiți la maximum de acest lucru și să-ți consolidezi siguranța în timp ce tranzitează casa a unsprezecea.

Soarele și Mercur tranzitează prin Taur sau casa a unsprezecea, care guvernează speranțele, prietenii și dorințele, și te poți aștepta să comunici mai mult și să faci mai multe relații, ceea ce se poate dovedi a fi pozitiv în moduri neașteptate.

Gemeni

Gemenilor, Luna Plină în Scorpion are loc în casa a șasea a muncii și sănătății pe 1 mai. S-ar putea să începeți un nou program de sănătate sau să finalizați ceva legat de muncă sau de un proiect profesional.

Luna Nouă cade în Taur sau în casa a douăsprezecea a voastră, cea a finalurilor, care guvernează subconștientul. Acum este momentul să vă adânciți în orice energie negativă sau obiceiuri proaste pe care doriți să le abandonați și să le eliberați. Acest lucru face din mai o lună excelentă pentru Gemeni, mai ales în ceea ce privește abundența financiară.

Norocosul Jupiter tranzitează casa a doua a banilor în această lună, ajutându-te să atragi abundență și noroc prin intermediul finanțelor. Când Jupiter tranzitează această casă economică, observi o creștere a banilor și a resurselor. În perioada 1-18 mai, Venus se află și ea în Gemeni, plasând cele două planete cele mai benefice în casa a doua a veniturilor și banilor. Acesta este cel mai bun moment al anului pentru a observa o creștere a averii, a primi o mărire de salariu sau a te bucura de alte câștiguri financiare.

Pe 21, Soarele intră în zodia ta, marcând începutul perioadei zilei tale de naștere. Așadar, la mulți ani, Gemeni. Când Soarele tranzitează propria ta zodie, te simți plin de energie și mai mult în elementul tău. Aceasta este, în general, o perioadă plăcută a anului pentru tine, așa că bucură-te de ea.

Fecioară

Ești mereu în mișcare, iar prin călătorii, vacanțe și timpul petrecut cu familia, atragi și te bucuri de noroc. Luna Plină are loc în casa a treia sau în Scorpion, pe 1 mai. Aceasta este casa ideilor, a călătoriilor scurte și a familiei apropiate. Urmează Luna Nouă în Taur sau în casa a noua. S-ar putea să-ți faci planuri să-ți continui studiile sau să pleci într-o călătorie.

În prima jumătate a lunii, atât Soarele, cât și Mercur se află în Taur, semne care sunt foarte compatibile cu tine și care tranzitează casa a noua. Deși casa a noua este adesea trecută cu vederea, ea guvernează călătoriile, educația, viziunea ta asupra lumii și modul în care privești lucrurile. Așteaptă-te să fii mai curios și să ai dorința de a învăța lucruri noi, ceea ce ar putea include călătorii sau excursii scurte.

Soarele intră în Gemeni pe 21, iar Mercur intră în Gemeni pe 17. Aceste două planete se mută în casa a zecea a carierei, iar oriunde strălucește Soarele, acesta pune ceva în lumina reflectoarelor. În acest caz, este vorba de cariera ta. Așteaptă-te să ieși mai mult în evidență la locul de muncă și să ai multe conversații despre cariera ta.

