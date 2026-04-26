TOP 12 | Cele mai antipatice zodii din horoscop. Care este „coeficientul de antipatie” al fiecărei zodii + de cine trebuie să te ferești în viață

Percepția asupra zodiacului este adesea influențată de experiențele personale, dar există anumite tipare comportamentale care revin constant în discuțiile despre compatibilitate, simpatie și dificultatea de a relaționa cu anumite persoane.

În acest context, am analizat fiecare zodie și am atribuit un coeficient de antipatie, de la o stea pentru cele mai simpatice până la cinci stele pentru cele mai greu de gestionat în viața de zi cu zi.

Cele mai antipatice zodii din horoscop

La capătul listei, cu un singur punct de antipatie, se află Peștii. Sunt considerați cei mai ușor de plăcut datorită naturii lor empatice, calme și orientate spre armonie. Deși uneori pot părea prea sensibili, rar provoacă conflicte și nu sunt percepuți ca fiind dificili.

Tot în zona zodiilor cu antipatie redusă se regăsesc Racii, Balanțele, Săgetătorii și Vărsătorii, fiecare având câte două stele. Fie că vorbim despre sensibilitatea Racului, diplomația Balanței, optimismul Săgetătorului sau detașarea controlată a Vărsătorului, aceste semne tind să fie agreabile, chiar dacă uneori pot genera frustrări prin indecizie, impulsivitate sau lipsă de implicare emoțională.

În zona mediană, cu trei sau patru stele, apar Taurii, Fecioarele, Capricornii și Berbecii. Taurul poate deveni dificil prin încăpățânare, Berbecul prin impulsivitate, Capricornul prin răceală, iar Fecioara prin spirit critic. Deși nu sunt neapărat antipatice, aceste zodii pot crea tensiuni în relațiile personale sau profesionale atunci când își manifestă trăsăturile dominante fără filtre.

La polul opus, cu cinci stele, se află Gemenii, Scorpionii și Leii. Gemenii sunt percepuți ca imprevizibili și greu de urmărit în comunicare, Scorpionii ca intensi și greu de descifrat, iar Leii ca fiind în permanentă nevoie de validare. Aceste trăsături pot genera reacții puternice și pot transforma interacțiunile în provocări pentru cei din jur.

CITEŞTE ŞI: Se schimbă totul pentru 4 zodii. Intră într-o perioadă imprevizibilă și plină de răsturnări

Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă pot avea consecințe”