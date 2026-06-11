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BANCUL ZILEI | Cea mai fericită femeie

De: Irina Vlad 11/06/2026 | 16:24
BANCUL ZILEI | Cea mai fericită femeie
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Vezi ce i-a răspuns o tipă unui bărbat care i-a scris că vrea să o facă cea mai fericită femeie. Gluma de astăzi te va face să râzi în hohote.

– Mi-a scris unul că vrea să mă facă cea mai fericită femeie. I-am trimis niște facturi să mi le plătească, mi-a dat block. Ce bărbați neserioși!

Alte bancuri amuzante

„Iarăși te-ai îmbătat”

– Iarăși te-ai îmbătat! Ieri am fost cu adevărat fericită văzându-te treaz,

– Da, dar astăzi e rândul meu să fiu fericit!

Nevasta într-un moment de sinceritate

– Am să te fac cel mai fericit bărbat în foarte scurt timp.

– Da?! Când pleci?

Ce este fericirea?

– Fericirea este atunci când soția seamănă cu idealul, copiii seamănă cu tine, serviciul seamănă cu un hobby, soacra seamănă cu șeful tău, șeful tău nu seamănă cu un idiot, iar salariul nu seamănă a pomană.

„Bună frumoaso, am văzut că m-ai invitat într-un grup”

– Bună frumoaso, am văzut că m-ai invitat într-un grup pe Facebook, sincer am aruncat un ochi și am văzut că sunt majoritatea numai femei, dar tu ești cea mai frumoasă. Eu sunt singur, nu am obligații și chiar mi-ar plăcea să ne cunoaștem.

– Bună ziua domnule, grupul de Facebook l-am făcut ca să vedeți cum evoluează copiii și ca să socializeze părinții între ei. Eu sunt educatoarea fetiței dumneavoastră și vă rog să o salutați pe doamna Anca din partea mea.

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