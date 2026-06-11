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Simona Halep își ia adio de la tenisul de performanță după escapada din Mykonos. Va juca ultimul meci la Sports Festival

De: Anca Chihaie 11/06/2026 | 16:43
Simona Halep își ia adio de la tenisul de performanță după escapada din Mykonos. Va juca ultimul meci la Sports Festival
Simona Halep. Inquam Photos / Alex Nicodim
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Cluj-Napoca găzduiește în perioada 11-14 iunie cea de-a șaptea ediție a Sports Festival, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sportului și stilului de viață activ din România. Timp de patru zile, orașul va reuni sportivi de performanță, campioni olimpici, foști mari jucători și mii de participanți atrași de activitățile organizate în cadrul festivalului.

Ediția din acest an este însă una specială, fiind marcată de un eveniment cu o puternică încărcătură simbolică pentru sportul românesc. Fosta lideră mondială a tenisului feminin, Simona Halep, își va celebra oficial retragerea din activitatea competițională în fața publicului din România, într-un moment dedicat carierei care a transformat-o într-una dintre cele mai importante sportive din istoria țării.

Simona Halep își ia adio de la tenisul de performanță

Cu doar câteva zile înainte de meciul de adio, Simona Halep a fost surprinsă de CANCAN cu „regele mezelurilor” într-o vacanță de lux, în Mykonos. Se pare că sportiva și-a dorit relaxare departe de România. (VEZI AICI IMAGINI)

Evenimentul programat la BTarena reprezintă punctul culminant al întregului festival și aduce în prim-plan parcursul impresionant al sportivei care a cucerit două titluri de Grand Slam și a ocupat prima poziție în clasamentul mondial WTA. După mai bine de un deceniu petrecut în elita tenisului internațional, Halep încheie oficial un capitol care a adus numeroase performanțe pentru sportul românesc.

Programul galei include un meci demonstrativ în care vor participa nume importante ale tenisului internațional. Printre invitați se numără ucraineanca Elina Svitolina și francezul Gaël Monfils, doi dintre cei mai cunoscuți jucători ai circuitului mondial. De asemenea, vor fi prezenți Andrei Pavel și Daniel Dobre, persoane care au avut un rol important în diferite etape ale carierei Simonei Halep.

Evenimentul va reuni și membri ai echipei care au contribuit la marile rezultate obținute de fosta campioană. Prezența acestora completează tabloul unei seri dedicate performanțelor și momentelor care au marcat una dintre cele mai importante cariere din tenisul feminin.

Retragerea oficială vine după o perioadă complicată pentru sportivă, marcată de probleme fizice și de dificultățile întâmpinate în tentativa de revenire la cel mai înalt nivel. Ultimii ani au reprezentat o provocare pentru fostul lider mondial, însă bilanțul carierei rămâne unul impresionant. Simona Halep a acumulat zeci de titluri importante, a disputat finale memorabile și a devenit una dintre cele mai respectate jucătoare ale generației sale.

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SIMONA HALEP ȘI „REGELE MEZELURILOR”, ESCAPADĂ ROMANTICĂ LA MYKONOS. FOSTA CAMPIOANĂ ȘI MILIONARUL NU SE MAI ASCUND! NU LE STĂ RĂU DELOC!

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